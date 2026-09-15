Datos Clave La nueva citación: Un prometedor delantero de 16 años, que ya cuenta con minutos en Primera División, fue citado para el microciclo de la Selección Chilena Sub 17. La magnitud: Con este último llamado, el equipo de Macul acumula un total de 13 futbolistas cedidos a diferentes categorías (Adulta, Sub 20 y Sub 17). El problema: El técnico Fernando Ortiz no podrá contar con ninguno de estos seleccionados para la llave de Copa Chile frente a Audax Italiano.

Colo Colo empató frente a Deportes Concepción este fin de semana, en el que fue su último partido antes del receso de la competencia local por las Fiestas Patrias y la Fecha FIFA. Sin embargo, el parón no traerá descanso para el técnico Fernando Ortiz, quien recibió una compleja noticia de cara a los próximos compromisos.

El entrenador albo deberá enfrentar la próxima llave de Copa Chile ante Audax Italiano con un plantel totalmente mermado. Las nominaciones internacionales desmantelaron el camarín del Cacique, sumando una nueva citación en las últimas horas que elevó a 13 el número de futbolistas seleccionados.

¿Quiénes son los 13 jugadores que pierde Colo Colo por las selecciones?

La lista de ausencias abarca todas las categorías. A nivel adulto, el club aportó seis nombres: Jonathan Villagra, Iván Román, Diego Ulloa, Felipe Méndez y Leandro Hernández (La Roja), además del cuestionado arquero Vozinha, quien viajó para representar a Cabo Verde.

En la categoría Sub 20, La Roja disputará los Juegos Suramericanos (Odesur) que arrancan este miércoles en Rosario, Argentina. Para este torneo, fueron nominados cuatro albos: Matías Orellana, Bruno Torres, Vicente Martínez y Yastin Cuevas.

La guinda de la torta llegó por parte de la Selección Chilena Sub 17. El DT Ariel Leporati convocó a un nuevo microciclo a los volantes Claudio Salvo y Rodrigo Catalán, además de la gran joya ofensiva de 16 años: Felipe Raipán. Este último ariete es uno de los pocos juveniles de su edad con ritmo en Primera División y asoma como carta fija para el Mundial de su categoría.

¿Cuándo y contra quién juega La Roja Sub 17 en su gira por Croacia?

Los trabajos de Raipán y compañía en Juan Pinto Durán forman parte de una intensa preparación. Entre finales de septiembre y comienzos de octubre, La Roja Sub-17 participará de una gira de encuentros amistosos en las ciudades croatas de Nedelišće, Varaždin y Vrbovec.

En Europa, la selección nacional se medirá ante rivales que también están clasificados a la próxima cita planetaria. El calendario es el siguiente (horarios de Chile):

26 de septiembre (6:30 horas): Chile vs. Italia

Chile vs. Italia 29 de septiembre (10:00 horas): Chile vs. Arabia Saudita

Chile vs. Arabia Saudita 2 de octubre (9:00 horas): Chile vs. Qatar

Chile vs. Qatar 5 de octubre (6:30 horas): Chile vs. Croacia

¿Qué grupo tiene Chile en el Mundial Sub 17 de Qatar?

El objetivo mayor de este grupo de seleccionados es la Copa del Mundo Sub 17 de Qatar, competición que se llevará a cabo del 19 de noviembre al 13 de diciembre (boleto obtenido tras lograr el quinto lugar en el pasado Sudamericano).

En dicho torneo planetario, La Roja integrará el Grupo J, donde deberá medir fuerzas ante las selecciones de Estados Unidos, Montenegro y Argelia.