Datos Clave El debate por el error de Vozinha: Tras perder el invicto por una mala salida aérea, el arquero caboverdiano quedó en la mira de los especialistas. Mientras algunos exporteros como Álex Varas lo lapidaron acusando que “carece de fundamentos” y exigen un refuerzo urgente, otros expertos, como el expreparador Jorge Martínez, lo defienden argumentando un error táctico de Jeyson Rojas al no despejar. Alarma total: Gabriel Maureira sufrió una fuerte contusión ósea en el codo derecho que lo marginó del duelo dominical y obligó a liberarlo de La Roja Odesur. Esta dolencia, que arrastra hace tiempo, lo tendría al menos dos semanas fuera, dejando a Colo Colo prácticamente sin arqueros para la llave de Copa Chile ante Audax Italiano, sumado al inminente viaje de Vozinha a Cabo Verde. Ultimátum dieciochero y la nueva joya: Fernando Ortiz dejó clara su exigencia para los cinco días libres de Fiestas Patrias: “El que coma de más tiene que saber que al regresar debe pesar lo mismo… Los tengo en fila”, advirtió. Previo al receso, el DT dirigió un amistoso contra Santiago Wanderers donde destacó la inédita participación de Christian Muñoz, un talentoso volante nacido en 2010.

El ambiente en el Estadio Monumental transita entre la tensión competitiva y la pausa obligada del calendario chileno. El empate 1-1 frente a Deportes Concepción no solo acortó la distancia en el liderato del Campeonato Nacional a 12 puntos, sino que dejó expuestas grietas individuales que ahora son motivo de profundo análisis y debate nacional. La figura de Vozinha, quien hasta hace poco acaparaba portadas mundiales por su nominación al Trofeo Lev Yashin, hoy está en el centro de las críticas tras una salida en falso que le costó el gol y el invicto, dividiendo a los referentes históricos del arco colocolino sobre si su nivel es suficiente para los desafíos internacionales del “Cacique” en 2027.

Pero los problemas en la portería van mucho más allá de un error de cálculo aéreo. El panorama es de alerta roja para el cuerpo técnico de Fernando Ortiz, ya que los exámenes médicos revelaron una preocupante lesión que arrastra el joven Gabriel Maureira, marginándolo de La Roja y complicando de sobremanera la planificación para los octavos de final de la Copa Chile, donde el equipo podría quedarse sin sus dos principales cartas bajo los tres palos. Todo esto ocurre mientras el plantel se prepara para un receso de Fiestas Patrias que no será de relajo absoluto: el estratega argentino lanzó una fuerte advertencia sobre el peso y el cuidado físico, marcando un alto nivel de exigencia que se refleja incluso en los amistosos a puertas cerradas, donde una joven promesa de apenas 16 años ya empieza a pedir minutos con los adultos.

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