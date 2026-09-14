Datos Clave El contraste: Mientras la selección chilena sigue bajo el interinato de Nicolás Córdova tras la salida de Ricardo Gareca en junio de 2025, un competidor directo oficializó a su nuevo director técnico. El elegido: Se trata de un entrenador argentino sumamente exitoso a nivel de clubes, que vivirá su primera experiencia al mando de un combinado nacional. Las cifras: La federación realizó una importante inversión económica, asegurando al estratega con un contrato que contempla un pago de USD 3,5 millones por temporada.

La urgencia por encontrar un proyecto deportivo sólido se vive de distintas formas en Sudamérica. Mientras La Roja continúa sin un entrenador titular para afrontar los próximos desafíos, otra de las selecciones del continente ya cerró a su gran candidato.

A través de sus redes sociales, la selección de Ecuador anunció oficialmente la contratación de Marcelo Gallardo como su flamante director técnico.

¿Quién es el nuevo DT de Ecuador y hasta cuándo firmó?

El “Muñeco” firmó un vínculo contractual que se extenderá hasta el año 2030. El entrenador argentino asume así su primera experiencia como seleccionador nacional, luego de una exitosa etapa en River Plate donde se convirtió en el técnico más ganador de la historia del club con 14 trofeos.

Gallardo llega para ocupar el puesto de su compatriota Sebastián Beccacece. El ex estratega de Universidad de Chile dejó su cargo luego de que el combinado ecuatoriano fuera eliminado ante México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ahora, las principales metas de la “Tri” serán la Copa América 2028 y la clasificación al Mundial 2030.

Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos.



Que la gente crea, porque tiene con qué creer.



Bienvenido Marcelo#LaNuevaEra #LaEraGallardo pic.twitter.com/MOSlYqAwQ4 — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) September 14, 2026

¿Cuánto ganará Marcelo Gallardo en la selección de Ecuador?

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) realizó una fuerte inversión económica para concretar esta contratación. Gallardo percibirá un sueldo de USD 3,5 millones por temporada, lo que representaría un potencial desembolso total de USD 14 millones a lo largo de sus cuatro años de contrato.

Este salario supera con creces los cerca de USD 2,4 millones anuales que cobraba Beccacece en su etapa al frente del equipo. Además, el entrenador arribará con un amplio cuerpo técnico compuesto por aproximadamente diez colaboradores, entre los que destacan sus históricos asistentes Matías Biscay y Hernán Buján, junto al preparador físico Pablo Dolce.

¿Cuándo debuta Marcelo Gallardo en Ecuador y qué amistosos jugará?

El primer desafío en cancha para el nuevo cuerpo técnico está programado para fines de septiembre en el marco de una gira por Asia.

El debut oficial de Gallardo será el jueves 24 de septiembre ante la escuadra de Corea del Sur, en un duelo que se disputará en Suwon. Posteriormente, la delegación sudamericana viajará para enfrentar a Japón el miércoles 1 de octubre en Yokohama. Finalmente, el combinado ecuatoriano cerrará esta gira amistosa el lunes 5 de octubre frente al ganador de la llave entre Panamá y Nueva Zelanda.