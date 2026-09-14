Datos Clave El protagonista: El delantero nacional destacó en la reciente jornada al convertir dos anotaciones decisivas para el triunfo 4-1 de su escuadra, el Huntsville City, sobre el Inter Miami 2. Su gran momento: Esta actuación llega justo tras su nominación a los amistosos de La Roja por Norteamérica, donde fue incluido como uno de los tres futbolistas invitados por Nicolás Córdova. Rendimiento estelar: El atacante fue galardonado como el mejor jugador del partido (MOTM) tras registrar grandes estadísticas ofensivas y generar constante peligro.

La nómina presentada por Nicolás Córdova para los próximos amistosos de la Selección Chilena ya comienza a dar sus primeros frutos en el extranjero. Uno de los nombres más llamativos de la convocatoria demostró en cancha por qué el cuerpo técnico confió en él para el “Proyecto 2030”.

En una nueva jornada de la MLS Next Pro League, el delantero chileno Zidane Yáñez se transformó en una de las grandes figuras de la fecha, comandando un triunfo que hace eco hasta Juan Pinto Durán.

Goles de Zidane Yáñez: así fue su doblete ante Inter Miami 2

El atacante nacional fue la pieza clave en la victoria por 4-1 del Huntsville City. El show del chileno comenzó temprano, abriendo el partido con dos goles fundamentales a los 14 y a los 25 minutos de la primera etapa.

La calidad técnica de Yáñez quedó en evidencia en ambas conquistas, ya que en las dos jugadas logró pasarse al portero rival antes de mandar el balón al fondo de la red, encaminando el triunfo para los locales.

📌 El primer gol de Zidane Yañez vs Inter Miami II por la MLS Next Pro. 🎯🇺🇸 https://t.co/aWbo3jPM8X — ¡FUTBOLISTAS CHILENOS! ® 🇨🇱 (@futchilecl) September 14, 2026

📌 El segundo gol de Zidane Yañez vs Inter Miami II por la MLS Next Pro. 🎯🇺🇸 https://t.co/6HHrbIlJQd — ¡FUTBOLISTAS CHILENOS! ® 🇨🇱 (@futchilecl) September 14, 2026

Estadísticas de Zidane Yáñez: sus números en el Huntsville City

El impacto de Yáñez en el terreno de juego fue tan determinante que fue elegido como el indiscutido Jugador del Partido (MOTM). Su calificación final en la plataforma FotMob alcanzó un excelente 9.3.

Durante los 82 minutos que estuvo en cancha, el chileno generó peligro constante para la zaga miamense. Su exhibición ofensiva no solo se limitó a los dos goles, sino que incluyó cinco remates, cinco regates exitosos y dos ocasiones creadas, consolidando un partido redondo en suelo estadounidense.

Tabla de posiciones MLS Next Pro: lugar de Huntsville

Esta importante victoria trajo un respiro para el equipo del ariete nacional en la fase regular. Tras este resultado, el Huntsville City se ubica en la 17° posición de la tabla general del Grupo B con 41 puntos, registrando 11 triunfos, 6 empates y 10 derrotas a lo largo de 27 encuentros disputados.

Por su parte, el Inter de Miami II vive un momento deportivo complejo. El cuadro filial se ubica en el 30° lugar de la clasificación con apenas 15 unidades tras 27 partidos. La filial miamense exhibe números preocupantes en el certamen, con solo tres victorias en toda la temporada, 28 goles a favor y 67 goles en contra, dejándolos con una diferencia negativa de -39.