La Liga – 2026/2027 DÍA DE PARTIDO 5 Real Betis No Comenzado Ceramic Stadium – Villarreal Villarreal

Real Betis buscará una tercera victoria consecutiva en todas las competiciones cuando visite este lunes al Villarreal en el Estadio de la Cerámica.

El equipo de Manuel Pellegrini llega en buen momento tras vencer a Real Madrid por La Liga y a Lille por Champions League, mientras el Submarino Amarillo sigue buscando su primer triunfo bajo el mando de Íñigo Pérez.

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Previa del partido Villarreal vs Real Betis

Íñigo Pérez llegó a Villarreal con una reputación importante después de su destacado paso por Rayo Vallecano, club al que llevó al octavo lugar en la temporada 2024-25 y luego a la final de la Conference League.

El exayudante de Andoni Iraola, sin embargo, todavía no logra trasladar ese impacto al Submarino Amarillo. Su etapa en Villarreal comenzó con cinco partidos sin ganar en todas las competiciones.

El equipo inició la campaña con empates 2-2 ante Racing de Santander y Atlético de Madrid, antes de sufrir derrotas consecutivas frente a Alavés y Deportivo La Coruña.

La mala racha continuó en la Champions League. En el primer partido europeo de Pérez como entrenador, Villarreal perdió 3-2 ante Borussia Dortmund en Alemania, pese al cabezazo de Santiago Mouriño y a un autogol en el tiempo añadido.

El técnico necesita una reacción inmediata en una semana cargada. Después de enfrentar a Betis, Villarreal tendrá partidos ante Málaga y Levante antes del parón internacional de tres semanas.

Al menos hay un dato que puede darle algo de confianza: Pérez nunca perdió en sus cinco enfrentamientos previos como entrenador ante Betis, con una victoria y cuatro empates.

Pronóstico Villarreal vs Real Betis / © Iconsport

Real Betis, en cambio, llega con un panorama mucho más positivo. El equipo de Manuel Pellegrini tuvo un gran inicio de temporada 2026-27, con cuatro victorias en sus primeros cinco partidos oficiales.

El triunfo más reciente por La Liga fue un golpe fuerte: 1-0 ante Real Madrid, resultado que confirmó al cuadro verdiblanco como uno de los equipos más competitivos del arranque.

Después de eso, Betis también respondió en Europa. En su primer partido de Champions League desde la fase de grupos 2005-06, venció 3-2 a Lille como visitante en un encuentro trabajado y de alta exigencia.

Marc Bartra marcó un doblete en Francia, en un partido donde Betis remontó dos veces. Luego apareció Troy Parrott, quien ya había anotado el gol del triunfo ante Real Madrid, para convertir en su debut en Champions y firmar el tanto decisivo.

Ahora el foco vuelve a La Liga. El equipo del “Ingeniero” aparece quinto en la tabla y a solo tres puntos de los dos primeros, Barcelona y Real Madrid.

El Betis también tiene buenos antecedentes recientes ante Villarreal. La temporada pasada sumó cuatro puntos en los dos cruces directos, incluido un empate dramático en su última visita a La Cerámica, donde Antony marcó un doblete para rescatar un punto tras ir dos goles abajo.

Ese resultado extendió una racha positiva como visitante ante el Submarino Amarillo. Los verdiblancos acumulan cuatro partidos seguidos sin perder fuera de casa contra Villarreal desde la caída 2-0 de octubre de 2021, con dos victorias y dos empates.

Rendimiento reciente

Villarreal, La Liga:

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Villarreal, todas las competiciones:

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Real Betis, La Liga:

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Real Betis, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Villarreal vs Real Betis / © Iconsport

Villarreal probablemente no contará con Carlos Romero ni Juan Foyth. El defensor argentino se perdió los últimos dos partidos por lesión y no se espera que esté disponible para este encuentro.

El arquero Péter Gulácsi apunta a debutar en La Liga después de reemplazar a Luiz Júnior en la ajustada derrota de Champions League ante Borussia Dortmund.

Íñigo Pérez también debería refrescar el equipo por la carga del calendario. Álex Freeman, Nicolas Pépé, Alberto Moleiro, Ayoze Pérez y Gerard Moreno aparecen como opciones para entrar desde el inicio.

La necesidad de cambiar la dinámica puede empujar al técnico a mover varias piezas, especialmente en ataque, donde Villarreal necesita mayor eficacia para transformar sus tramos competitivos en resultados.

En Real Betis, Aitor Ruibal continúa con su rehabilitación por la lesión de rodilla que sufrió al final de la temporada pasada.

Abde Ezzalzouli y Diego Llorente deberían estar disponibles para la convocatoria. El defensor, eso sí, tendría que usar máscara después de sufrir una fractura nasal en la victoria ante Real Madrid.

Antony también apunta a recuperarse a tiempo de una enfermedad para ocupar la banda derecha en La Cerámica.

Manuel Pellegrini llega con buenas alternativas y con un equipo que viene de responder en dos escenarios de alta presión: primero ante Real Madrid por La Liga y luego en Champions League frente a Lille.

La probable formación verdiblanca mantiene a Troy Parrott como referencia ofensiva, acompañado por Antony, Isco y Pablo Fornals en la zona creativa.

Posibles formaciones Villarreal vs Real Betis

Villarreal:

Gulácsi; Freeman, Navarro, Veiga, Cardona; Comesaña, Saliba; Nicolas Pépé, Gerard Moreno, Moleiro; Ayoze Pérez.

Entrenador: Íñigo Pérez.

Real Betis:

Vallés; Bellerín, Bartra, Natan, García; Marc Roca, Bernal; Antony, Isco, Pablo Fornals; Troy Parrott.

Entrenador: Manuel Pellegrini.

Pronóstico Villarreal vs Real Betis

Nuestro pronóstico: Villarreal 1-1 Real Betis

Villarreal necesita ganar para aliviar la presión que empieza a caer sobre Íñigo Pérez, pero el momento del equipo todavía deja demasiadas dudas. El Submarino Amarillo compite, marca y tiene recursos ofensivos, aunque no ha logrado cerrar partidos.

Betis llega bastante mejor. El equipo de Manuel Pellegrini viene de derrotar a Real Madrid y Lille, resultados que refuerzan su confianza antes de visitar un estadio donde no pierde desde 2021.

La carga del calendario puede condicionar a los dos, especialmente después de la semana europea. Villarreal viene golpeado por la derrota ante Borussia Dortmund, mientras Betis debe administrar energías después de un triunfo exigente en Francia.

El equipo verdiblanco tiene más estabilidad en este momento, pero Villarreal cuenta con la localía y con la urgencia de cortar su racha sin victorias. Ese contexto puede llevar el partido a un desarrollo muy cerrado.

Pellegrini buscará sostener el buen arranque sin partir al equipo, mientras Íñigo Pérez intentará recuperar confianza con una versión más fresca en ataque.

Por actualidad, antecedentes recientes y equilibrio competitivo, el pronóstico apunta a un empate 1-1 en La Cerámica.