Datos Clave Desde el arranque: Lucas Assadi tuvo su primera titularidad en la dura caída de su club por la liga sueca. Debut aprobado: Según el medio SofaScore, Assadi fue de las mejores notas en el plantel del AIK. ¿Cuándo vuelve a jugar Assadi?: El AIK debe recibir el próximo martes 16 de septiembre al Mjällby. El atacante chileno postula como titular.

Durante la mañana de este sábado, Lucas Assadi dio un gran paso en sus primeros pasajes en el viejo continente, ya que fue parte de la oncena inicial del AIK Solna para enfrentar al Västerås SK en la Primera División de la liga sueca. El chileno fue protagonista de una gran polémica en el compromiso y sufrió de una dura goleada en condición de local.

En el Strawberry Arena, el AIK Solna fue derrotado por 1-4 ante el Västerås SK, y quedó a cinco unidades de clasificación a copas internacionales. En el desarrollo del compromiso, Assadi fue protagonista al generar el primer gol de su equipo, tras una jugada que terminó en penal a favor. La sanción generó polémicas, debido a que se refutaba que el cobro era inapropiado para la acción.

La inédita primera titularidad de Assadi

En el minuto 22’ del primer tiempo, con el marcador igualado sin goles, Lucas Assadi comandó el ataque del AIK por la banda izquierda, y calcó una de las jugadas que solía realizar cuando era jugador de Universidad de Chile, enganchar a buscar al 9 de referencia al centro del área. Al momento de dar el pase, el balón golpea en Mattias Hellisdal, y el árbitro decidió cobrar la pena máxima.

La jugada encendió la polémica en el compromiso debido a que el balón de manera notoria golpea en el muslo y no en la mano del volante rival. A pesar de los reclamos de la visita, el juez del partido mantuvo su decisión y cobró penal para el AIK Solna. El encargado de patear fue Johan Hove, quien abrió el marcador a favor del equipo en el que milita el chileno.

New matchday. New referee SCANDAL in AIK-Västerås, penalty that led to a goal 🫢 pic.twitter.com/SQQ4n76Ejc — Swedish Football News (@SwefootballEN) September 12, 2026

A pesar de contar con la ventaja en el marcador en condición de local, el AIK Solna terminó el compromiso con una delicada goleada en contra por 1-4, con cuatro anotaciones en el segundo tiempo que lo estancan en la tabla de posiciones. Por su parte, Lucas Assadi disputó 81’ minutos del compromiso, y fue una de las figuras de su equipo al registrar una nota de 7.1 según el sitio SofaScore.

¿Cuándo vuelve a jugar Assadi?

El AIK Solna tendrá que disputar su próximo compromiso el miércoles 16 de septiembre en condición de local, cuando reciba al Mjällby en el Strawberry Arena por la Primera División sueca. Tras su positivo debut como titular, se espera que Lucas Assadi vuelva a estar presente desde el arranque en la escuadra aurinegra.