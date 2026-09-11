Swansea City enfrenta a Burnley este sábado por la mañana con la necesidad de responder después de caer por primera vez en la temporada de Championship.

El equipo de Lawrence Vigouroux se mantiene en el tercer lugar de la tabla, mientras que los Clarets siguen sin ganar y aparecen en el puesto 23 de la clasificación.

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Previa del partido Swansea City vs Burnley

Antes de enfrentar a Southampton el martes, el técnico de Swansea, Vitor Matos, había remarcado la importancia de sostener el mejor registro defensivo de la división.

Ese punto era una de las grandes bases del arranque galés. Swansea apenas había recibido un gol en sus primeros cinco partidos de liga, con Lawrence Vigouroux como titular en el arco y con una estructura que venía ofreciendo seguridad.

El golpe llegó en la costa sur. Swansea perdió 3-1 ante Southampton y sufrió su primera derrota liguera de la campaña, justo después de haber construido buena parte de su buen inicio desde el orden defensivo.

Los resultados de la fecha, de todos modos, le permitieron mantenerse en el tercer puesto de la tabla, a solo dos puntos del líder West Bromwich Albion.

Eso debería evitar una reacción exagerada de Matos. Swansea sigue bien ubicado, pero el partido ante Burnley aparece como una prueba importante para medir si la caída fue solo un tropiezo o una primera señal de desgaste.

El rendimiento como local también deja una tarea pendiente. Aunque Swansea encadenó tres porterías en cero en casa, dos de esos partidos terminaron 0-0, frente a Sheffield United y Wrexham.

Además, seis de sus ocho goles en la temporada llegaron fuera de casa. Esa diferencia obliga al equipo a mejorar su producción en su estadio, especialmente ante un rival que ha sufrido mucho en defensa.

Pronóstico Swansea City vs Burnley / © Imago

Burnley llega con urgencias mayores. El equipo de Nicky Hayen todavía no gana en el Championship y ocupa el puesto 23 de la tabla.

Su principal problema está en la última línea. Los Clarets recibieron 13 goles en seis partidos de liga y aún no lograron dejar su arco en cero durante la competición.

Ese dato puede alentar a Swansea, que necesita recuperar confianza ofensiva después de la derrota en Southampton y de sus empates sin goles como local.

Aun así, Burnley tiene una señal menos negativa: marcó en cada uno de sus seis partidos de Championship. No ha encontrado estabilidad, pero sí ha tenido capacidad para competir en ataque incluso en sus peores tramos.

También hay pequeños indicios de mejora. En dos de sus últimos tres partidos, Burnley rescató empates 1-1 ante Middlesbrough y Wrexham. El otro encuentro terminó con derrota 2-1 frente a Bristol City.

Aunque el equipo no registra triunfos en juego abierto en ocho compromisos bajo el mando de Hayen, el técnico belga puede sentir que la primera victoria no está tan lejos.

La tabla también lo mantiene cerca de varios rivales. Burnley está apenas a cuatro puntos de Southampton, que marcha 13°, por lo que un triunfo podría cambiar rápido la lectura de su arranque.

Rendimiento reciente

Swansea City, Championship:

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Burnley, Championship:

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Burnley, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Swansea City vs Burnley / © Imago

Vitor Matos realizará varios cambios en Swansea después de haber rotado el equipo para el partido ante Southampton.

Josh Key, Melker Widell, Stephen Eustáquio, Eom Ji-sung y Adam Idah aparecen con opciones de regresar a la formación titular.

Lawrence Vigouroux se mantiene proyectado como titular en el arco. Para el chileno, el partido tiene un matiz especial: venía siendo parte central de la mejor defensa del Championship, pero ahora deberá responder después de los tres goles recibidos en St Mary’s.

A pesar de haber marcado ante Southampton, Zan Vipotnik podría volver al banco de suplentes.

Swansea necesita recuperar equilibrio sin perder profundidad. La vuelta de piezas habituales debería darle más control al equipo, especialmente en un partido donde Burnley puede encontrar confianza si marca primero.

En los Clarets, Aaron Ramsey sufrió una lesión en el partido ante Wrexham, por lo que Armando Broja podría regresar como referencia central del ataque.

Ese movimiento llevaría a Zeki Amdouni a ocupar una posición más abierta en el frente ofensivo.

Jamie Vardy está disponible para debutar después de cumplir una fecha de suspensión, aunque lo más probable es que parta como suplente, en el mejor de los casos.

El cedido Dastan Satpaev regresó a Chelsea, club dueño de su pase, para tratar una lesión en el isquiotibial.

Posibles formaciones Swansea City vs Burnley

Swansea City:

Lawrence Vigouroux; Josh Key, Lisseh, Welsh, Tymon; Melker Widell, Fulton, Stephen Eustáquio; Yeo, Adam Idah, Eom Ji-sung.

Entrenador: Vitor Matos.

Burnley:

Weiss; Sonne, Walker, Julio, Roberts; Raghouber, Alleyne; Amdouni, Laurent, Ramazani; Armando Broja.

Entrenador: Nicky Hayen.

Pronóstico Swansea City vs Burnley

Nuestro pronóstico: Swansea City 1-2 Burnley

Swansea llega mejor ubicado en la tabla, pero el golpe sufrido ante Southampton abre una duda razonable. El equipo venía sosteniéndose desde su solidez defensiva y recibió tres goles justo antes de enfrentar a un Burnley necesitado.

La presencia de Lawrence Vigouroux será clave. El arquero chileno tiene la oportunidad de liderar la reacción defensiva de Swansea y recuperar la seguridad que había marcado el inicio de temporada.

Burnley, pese a ocupar el puesto 23 y tener la peor defensa de la división, ha marcado en todos sus partidos de Championship. Ese dato evita mirarlo como un rival inofensivo.

El empate ante Wrexham puede funcionar como impulso para un equipo que necesita una victoria de impacto. Con Broja como referencia y Amdouni partiendo desde una zona más abierta, los Clarets tienen argumentos para castigar si Swansea vuelve a conceder espacios.

Por contexto, necesidad y momento emocional, el pronóstico apunta a una victoria visitante ajustada, en un partido donde Swansea también debería tener opciones para marcar.