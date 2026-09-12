La cuarta fecha de la Premier League entrega un cruce especialmente atractivo para Chile. Darío Osorio ya comenzó a ganar minutos con Crystal Palace y ahora tendrá enfrente al Ipswich de Marcelino Núñez, otro de los nacionales que compite esta temporada en Inglaterra.

Los dos llegan en momentos distintos. Osorio viene de debutar en la liga y de sumar su primera titularidad con las Águilas en la Copa de la Liga, mientras Marcelino intenta recuperar espacio después de perder terreno en el equipo de Gary O’Neil.

Darío Osorio vs Marcelino Núñez, minuto a minuto

La previa de Crystal Palace vs Ipswich

Crystal Palace llega al encuentro después de cambiar rápidamente el ánimo de un comienzo complicado. Las Águilas perdieron sus dos primeros partidos de Premier League frente a Everton y Manchester City, pero reaccionaron con un triunfo 3-2 sobre Fulham y luego derrotaron 3-0 a Middlesbrough por la Copa de la Liga.

Ese último partido tuvo una noticia importante para el fútbol chileno. Darío Osorio fue titular por primera vez desde su llegada al Palace, después de haber sumado sus primeros minutos en Inglaterra frente a Fulham.

Ipswich comenzó mejor, pero perdió impulso. El equipo de Marcelino Núñez abrió la temporada con una victoria 2-1 ante Sunderland y después cayó 5-2 frente a Manchester United y 2-0 contra Liverpool.

Ambos clubes llegan a la cuarta fecha con tres puntos, aunque con una coincidencia preocupante: tanto Crystal Palace como Ipswich han recibido ocho goles en sus primeros tres encuentros de liga.

Darío Osorio y Marcelino Núñez aparecen como alternativas para el encuentro, aunque ninguno figura por ahora en las proyecciones del once inicial.

El escenario de Osorio, sin embargo, cambió rápidamente durante su primera semana completa en Londres. El formado en la U debutó en Premier League frente a Fulham y luego Pierre Sage lo utilizó desde el arranque ante Middlesbrough, una señal clara de que ya está entrando en la rotación.

Marcelino tuvo un comienzo distinto. Fue titular durante el arranque del campeonato, pero perdió espacio en las fechas siguientes y partió desde el banco ante Liverpool. El duelo en Selhurst Park le entrega otra oportunidad para recuperar minutos.

Si ambos ingresan, será el primer enfrentamiento entre Osorio y Marcelino desde que el ex Midtjylland llegó al fútbol inglés.

Formaciones de Crystal Palace vs Ipswich

Probable formación de Crystal Palace: Dean Henderson; Jaydee Canvot, Axel Disasi, Chris Richards; Anan Khalaili, Quentin Timber, Adam Wharton, Tyrick Mitchell; Daichi Kamada, Yeremy Pino; Jørgen Strand Larsen.

DT: Pierre Sage.

Probable formación de Ipswich Town: Kjell Scherpen; Dara O’Shea, Issa Diop, Jacob Greaves, Leif Davis; Kevin Palacios, Sasa Lukic; Abdul Fatawu, Julio Enciso, Daizen Maeda; Emersonn.

DT: Gary O’Neil.

¿Cómo llegan Crystal Palace e Ipswich?

Crystal Palace atraviesa su mejor momento desde el inicio de la temporada. Después de las derrotas frente a Everton y Manchester City, consiguió dos victorias consecutivas entre Premier League y Copa de la Liga, con cinco goles convertidos.

Ipswich, en cambio, necesita reaccionar. Tras derrotar a Sunderland en su estreno, perdió sus dos siguientes partidos y recibió siete goles entre Manchester United y Liverpool.

El antecedente más reciente favorece al Palace. Las Águilas ganaron 1-0 en Selhurst Park en marzo de 2025, y además se impusieron por el mismo resultado en los dos enfrentamientos de Premier League de aquella temporada.

¿Dónde ver Crystal Palace vs Ipswich EN VIVO?

Crystal Palace vs Ipswich Town se podrá ver EN VIVO en Chile por Disney+ Premium.

El partido comenzará este sábado a las 11:00 horas en Selhurst Park y tendrá seguimiento minuto a minuto en AlAireLibre.cl, con especial atención a Darío Osorio y Marcelino Núñez.

Fecha: sábado 12 de septiembre de 2026.

sábado 12 de septiembre de 2026. Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Estadio: Selhurst Park.

Selhurst Park. Competencia: Premier League 2026-27.

Premier League 2026-27. Jornada: fecha 4.

fecha 4. Streaming: Disney+ Premium.

Disney+ Premium. Cobertura online: AlAireLibre.cl.