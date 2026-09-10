Datos Clave Duelo de chilenos: Darío Osorio y Marcelino Núñez estarán frente a frente por primera vez desde la llegada del ex Universidad de Chile a la Premier League. Partido: Crystal Palace vs Ipswich Town, este sábado 12 de septiembre a las 11:00 horas en Selhurst Park. Transmisión: el encuentro se podrá ver EN VIVO en Chile por Disney+ Premium.

La Premier League tendrá este fin de semana un partido especialmente atractivo para el fútbol chileno. Darío Osorio y Marcelino Núñez pueden encontrarse por primera vez en Inglaterra cuando Crystal Palace reciba a Ipswich Town en Selhurst Park.

Osorio llega después de vivir una semana importante con las Águilas: ya hizo su debut en la Premier League y posteriormente sumó su primera titularidad con Crystal Palace en el triunfo sobre Middlesbrough por la Copa de la Liga. Marcelino, en tanto, busca recuperar espacio en un Ipswich que también necesita puntos después de un inicio irregular.

¿Qué canal transmite Crystal Palace vs Ipswich EN VIVO?

Crystal Palace vs Ipswich Town se podrá ver EN VIVO en Chile por Disney+ Premium.

El servicio de streaming tiene programado el compromiso correspondiente a la cuarta jornada de la Premier League 2026-27.

Partido: Crystal Palace vs Ipswich Town.

Crystal Palace vs Ipswich Town. Transmisión: Disney+ Premium.

¿A qué hora juega Crystal Palace vs Ipswich por la Premier League?

Crystal Palace e Ipswich se enfrentarán este sábado 12 de septiembre desde las 11:00 horas de Chile.

El partido se disputará en Selhurst Park, estadio de las Águilas ubicado al sur de Londres.

Fecha: sábado 12 de septiembre de 2026.

sábado 12 de septiembre de 2026. Hora: 11:00 horas de Chile.

11:00 horas de Chile. Estadio: Selhurst Park.

Selhurst Park. Competencia: Premier League 2026-27.

Premier League 2026-27. Jornada: fecha 4.

¿Dónde ver Crystal Palace vs Ipswich ONLINE por streaming?

El encuentro se podrá seguir ONLINE y EN VIVO por Disney+ Premium.

Será la opción disponible en Chile para seguir a Darío Osorio con Crystal Palace y Marcelino Núñez con Ipswich Town en un partido que puede entregar el primer enfrentamiento entre ambos en la Premier League.

Streaming: Disney+ Premium.

Cabe recordar que Osorio viene ganando terreno rápidamente desde su llegada al Crystal Palace. El atacante chileno debutó en la Premier League en la victoria 3-2 frente a Fulham y posteriormente fue titular en el 3-0 sobre Middlesbrough por la Copa de la Liga.

Ese último encuentro permitió al ex Universidad de Chile completar su primera presentación desde el arranque con el equipo de Pierre Sage, aumentando sus opciones de seguir sumando minutos.

La situación de Marcelino Núñez es diferente. El mediocampista fue titular en el inicio del campeonato ante Manchester United, pero posteriormente perdió espacio y comenzó como suplente en la derrota 2-0 frente a Liverpool.

Formación de Crystal Palace vs Ipswich

Crystal Palace viene de utilizar una formación alternativa en la Copa de la Liga, por lo que Pierre Sage prepara el regreso de varios titulares para enfrentar a Ipswich.

Probable formación de Crystal Palace: Henderson; Canvot, Disasi, Richards; Khalaili, Timber, Wharton, Mitchell; Kamada, Pino; Strand Larsen.

DT: Pierre Sage.

Probable formación de Ipswich Town: Scherpen; O’Shea, Diop, Greaves, Davis; Palacios, Lukic; Fatawu, Enciso, Maeda; Emersonn.

DT: Gary O’Neil.

Darío Osorio y Marcelino Núñez no aparecen por ahora en estas proyecciones desde el inicio, aunque ambos pueden ser considerados dentro de las alternativas para el encuentro.

¿Cómo llega Darío Osorio al Crystal Palace vs Ipswich?

Darío Osorio atraviesa sus primeros días de competencia oficial en Inglaterra y ya comenzó a sumar protagonismo.

Después de incorporarse al Crystal Palace en el cierre del mercado, el chileno debutó en la Premier League ante Fulham, encuentro que terminó con triunfo 3-2 de las Águilas.

Pocos días después recibió una nueva oportunidad: Sage lo incluyó como titular frente a Middlesbrough por la Copa de la Liga, duelo que Crystal Palace ganó por 3-0.

El Palace llega ahora con dos victorias consecutivas en todas las competiciones, después de un arranque de Premier marcado por las derrotas ante Everton y Manchester City.

¿Cómo llega Marcelino Núñez al Crystal Palace vs Ipswich?

Marcelino Núñez intenta volver a ganar espacio en un Ipswich que acumula tres puntos después de sus primeros tres partidos de Premier League.

El equipo comenzó el campeonato derrotando 2-1 a Sunderland, pero posteriormente perdió 5-2 frente a Manchester United y 2-0 contra Liverpool.

El chileno fue titular en la primera jornada, aunque posteriormente quedó relegado y ante Liverpool comenzó desde el banco.

Ipswich llega además con problemas defensivos: ha recibido ocho goles en tres fechas, la misma cantidad que Crystal Palace.

¿Cómo llegan Crystal Palace e Ipswich a la Premier League?

Los dos clubes aparecen igualados después de las primeras tres jornadas. Crystal Palace e Ipswich suman tres puntos, cuatro goles a favor y ocho en contra, con una diferencia de gol de -4.

La tendencia reciente, sin embargo, favorece al equipo de Darío Osorio.

Crystal Palace perdió sus dos primeros partidos de Premier frente a Everton y Manchester City, pero reaccionó venciendo 3-2 a Fulham y después goleó 3-0 a Middlesbrough en la Copa de la Liga.

Ipswich tomó el camino inverso. Comenzó derrotando a Sunderland, pero posteriormente encadenó caídas frente a Manchester United y Liverpool.

El antecedente más reciente entre ambos también favorece a las Águilas: Crystal Palace venció 1-0 a Ipswich en Selhurst Park en marzo de 2025.