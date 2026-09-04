El Ingeniero lo volvió a hacer contra Mou: Real Betis le ganó por 1-0 a Real Madrid en el estadio La Cartuja de Sevilla y dio el gran golpe de la Fecha 4 de La Liga de España, en un compromiso que le demuestra a la escuadra de Manuel Pellegrini que está preparada para enfrentar la Champions League, torneo en el que debuta en cuatro días más.

En el torneo doméstico, los verdiblancos alcanzaron la línea de nueve puntos de los líderes Barcelona y el propio Real, aunque pueden ser superados por los mismos catalanes que juegan ante Valencia y por Atlético de Madrid, Alavés y Osasuna, que tienen seis unidades y aún deben jugar este fin de semana.

Los goles de Real Betis vs Real Madrid

El único gol del compromiso fue del irlandés Troy Parrot en los 81 minutos de juego, quien capturó un balón flotante en el área de Real Madrid y mandó el balón al fondo de la portería de Thibaut Courtois.

El final del partido fue infartante: en los 89′ hubo gol de Carlos Espinosa, quien nuevamente se erigía como héroe de la Casablanca, pero el gol fue anulado minutos después por el VAR tras detectar una posición de adelanto en la construcción de la jugada.

Pero no todo quedó ahí, ya que en los 90+2′ se cobró penal por una evidente infracción de Natan contra Vinícius Júnior, lo que parecía desmoronar la noche de gloria de los Béticos. No obstante, el arquero Álvaro Valles, quien había tenido excelentes tapadas a lo largo del partido, terminó de coronarse como la gran figura al atajarle el lanzamiento desde los 12 pasos a Kylian Mbappé, lo que fue complementado con un tremendo despeje posterior de Marc Bartra.

Por si faltaba dramatismo, el VAR le dio suspenso al analizar una posible invasión de área de Bartra, aunque tras varios minutos se determinó que uno de los pies del jugador estaba en la línea de la zona penal, por lo que se desestimó la falta y se validó la tapada, asegurando la victoria segundos después.

Estadísticas de Real Betis vs Real Madrid

La Liga – 2026/2027 DÍA DE PARTIDO 4 Real Madrid Segunda mitad Olympic Stadium of Seville – Sevilla Real Betis Resumen

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Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 68 ‘ Real Betis Sustitución : Troy Parrott 68 ‘ Real Betis Sustitución : Nelson Deossa 64 ‘ Real Betis Tarjeta amarilla : Facundo Bernal 64 ‘ Real Madrid Sustitución : Bernardo Silva 64 ‘ Real Madrid Sustitución : Yan Diomande 64 ‘ Real Madrid Sustitución : Trent Alexander-Arnold 61 ‘ Real Madrid Tarjeta amarilla : Eduardo Camavinga 60 ‘ Real Betis Sustitución : Álvaro Fidalgo 55 ‘ Real Madrid Tarjeta amarilla : José Mourinho 54 ‘ Real Madrid Tarjeta amarilla : Ibrahima Konaté 45 + 3 ‘ Real Madrid Tarjeta amarilla : Arda Güler 39 ‘ Real Betis Sustitución : Marc Bartra Facundo Bernal from Real Betis receives a yellow card for a foul. Eduardo Camavinga of Real Madrid receives a yellow card for a foul. Ibrahima Konaté of Real Madrid receives a yellow card for a bad foul. [ +3 ‘ ] Arda Güler of Real Madrid receives a yellow card for a bad foul. Real Madrid Real Madrid 4-2-3-1 1 Thibaut

Courtois 24 Denzel

Dumfries 16 Ibrahima

Konaté 4 Dean

Huijsen 17 Marc

Cucurella 8 Federico

Valverde 6 Eduardo

Camavinga 15 Arda

Güler 5 Jude

Bellingham 7 Vinicius

Junior 10 Kylian

Mbappé Entrenador

0 José Mourinho

Bench

12 Trent Alexander-Arnold



13 Andriy Lunin



18 Álvaro Carreras



19 Carlos Espí



20 Bernardo Silva



21 Brahim Díaz



22 Antonio Rüdiger



25 Yan Diomande



29 Jorge Cestero Sancho



31 Javi Navarro



33 Mario Rivas



38 Sergio Martínez

Real Betis Real Betis 4-2-3-1 1 Álvaro

Valles 2 Héctor

Bellerín 3 Diego

Llorente 4 Natan 11 Fran

García 6 Facundo

Bernal 21 Marc

Roca 7 Antony 22 Isco 8 Pablo

Fornals 9 Cucho

Hernández Entrenador

0 Manuel Pellegrini Ripamonti

Bench

5 Marc Bartra



12 Ángel Ortiz



14 Iker Losada



15 Álvaro Fidalgo



16 Valentín Gómez



17 Rodrigo Riquelme



18 Nelson Deossa



19 Troy Parrott



23 Junior Firpo



27 José Antonio Morante



31 Manu González



40 Álvaro de Pablo

7 Esquinas 5 8 Remates fuera de objetivo 2 17 Tiros Totales 6 109 Ataques 61 62 Ataques peligrosos 33 56 % de Posesión de Balón 44 37 Caja fuerte para pelotas 38 13 Disparos Dentro del Área 2 4 Tiros fuera del área 4 1 Fuera de juego 0 3 Saques de puerta 6 9 Intentos de gol 3 7 Tiros libres 11 6 Faltas 5 1 Salvadas 4 3 Disparos Bloqueados 3 3 Sustituciones 4 12 Saques de banda 9 30 Pases largos 29 2 Golpear la madera 0 5 Placajes 22 468 Pases 363 427 Pases exitosos 319 91 Porcentaje de Pases Exitosos 88 3 Tarjetas amarillas 1 6 Disparos a puerta 1 0 Lesiones 1 15 Total de Cruces 16 5 Cruces Precisas 1 4 Intercepciones 6 25 Duelo Ganados 37 20 Intentos de regate 5 8 Regates exitosos 1 17 Pases clave 4 6 Grandes Oportunidades Creadas 0 6 Grandes Oportunidades Perdidas 0 40 Porcentaje de regates exitosos 20 21 Pases largos exitosos 13 70 Porcentaje de pases largos exitosos 45 4 Entradas Ganadas 12 Últimos enfrentamientos RMA 1 – 1 BET 24/04/2026 BET 1 – 5 RMA 04/01/2026 RMA 1 – 2 BET 01/03/2025 BET 0 – 2 RMA 01/09/2024 BET 0 – 0 RMA 25/05/2024

¿Cuándo vuelven a jugar Real Betis y Real Madrid?

El próximo partido de Real Betis y Real Madrid será en sus respectivos estrenos en la Champions League: los Béticos jugarán el martes 8 de septiembre a las 16:00 horas de Chile frente a LOSC en Francia.

Los Merengues, en tanto, reciben el mismo día y a la misma hora a Inter de Milán en el estadio Santiago Bernabéu, en uno de las grandes partidos de esta primera fecha de la Liga de Campeones.