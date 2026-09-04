El Ingeniero lo volvió a hacer contra Mou: Real Betis le ganó por 1-0 a Real Madrid en el estadio La Cartuja de Sevilla y dio el gran golpe de la Fecha 4 de La Liga de España, en un compromiso que le demuestra a la escuadra de Manuel Pellegrini que está preparada para enfrentar la Champions League, torneo en el que debuta en cuatro días más.
En el torneo doméstico, los verdiblancos alcanzaron la línea de nueve puntos de los líderes Barcelona y el propio Real, aunque pueden ser superados por los mismos catalanes que juegan ante Valencia y por Atlético de Madrid, Alavés y Osasuna, que tienen seis unidades y aún deben jugar este fin de semana.
Los goles de Real Betis vs Real Madrid
El único gol del compromiso fue del irlandés Troy Parrot en los 81 minutos de juego, quien capturó un balón flotante en el área de Real Madrid y mandó el balón al fondo de la portería de Thibaut Courtois.
El final del partido fue infartante: en los 89′ hubo gol de Carlos Espinosa, quien nuevamente se erigía como héroe de la Casablanca, pero el gol fue anulado minutos después por el VAR tras detectar una posición de adelanto en la construcción de la jugada.
Pero no todo quedó ahí, ya que en los 90+2′ se cobró penal por una evidente infracción de Natan contra Vinícius Júnior, lo que parecía desmoronar la noche de gloria de los Béticos. No obstante, el arquero Álvaro Valles, quien había tenido excelentes tapadas a lo largo del partido, terminó de coronarse como la gran figura al atajarle el lanzamiento desde los 12 pasos a Kylian Mbappé, lo que fue complementado con un tremendo despeje posterior de Marc Bartra.
Por si faltaba dramatismo, el VAR le dio suspenso al analizar una posible invasión de área de Bartra, aunque tras varios minutos se determinó que uno de los pies del jugador estaba en la línea de la zona penal, por lo que se desestimó la falta y se validó la tapada, asegurando la victoria segundos después.
Estadísticas de Real Betis vs Real Madrid
- Resumen
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- Estadísticas de equipos
Courtois
Dumfries
Konaté
Huijsen
Cucurella
Valverde
Camavinga
Güler
Bellingham
Junior
Mbappé
- Entrenador
-
0José Mourinho
- Bench
-
12Trent Alexander-Arnold
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13Andriy Lunin
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18Álvaro Carreras
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19Carlos Espí
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20Bernardo Silva
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21Brahim Díaz
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22Antonio Rüdiger
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25Yan Diomande
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29Jorge Cestero Sancho
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31Javi Navarro
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33Mario Rivas
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38Sergio Martínez
Valles
Bellerín
Llorente
García
Bernal
Roca
Fornals
Hernández
- Entrenador
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0Manuel Pellegrini Ripamonti
- Bench
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5Marc Bartra
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12Ángel Ortiz
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14Iker Losada
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15Álvaro Fidalgo
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16Valentín Gómez
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17Rodrigo Riquelme
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18Nelson Deossa
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19Troy Parrott
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23Junior Firpo
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27José Antonio Morante
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31Manu González
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40Álvaro de Pablo
¿Cuándo vuelven a jugar Real Betis y Real Madrid?
El próximo partido de Real Betis y Real Madrid será en sus respectivos estrenos en la Champions League: los Béticos jugarán el martes 8 de septiembre a las 16:00 horas de Chile frente a LOSC en Francia.
Los Merengues, en tanto, reciben el mismo día y a la misma hora a Inter de Milán en el estadio Santiago Bernabéu, en uno de las grandes partidos de esta primera fecha de la Liga de Campeones.