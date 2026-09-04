El Ingeniero lo volvió a hacer contra Mou: Real Betis le ganó por 1-0 a Real Madrid en el estadio La Cartuja de Sevilla y dio el gran golpe de la Fecha 4 de La Liga de España, en un compromiso que le demuestra a la escuadra de Manuel Pellegrini que está preparada para enfrentar la Champions League, torneo en el que debuta en cuatro días más.

En el torneo doméstico, los verdiblancos alcanzaron la línea de nueve puntos de los líderes Barcelona y el propio Real, aunque pueden ser superados por los mismos catalanes que juegan ante Valencia y por Atlético de Madrid, Alavés y Osasuna, que tienen seis unidades y aún deben jugar este fin de semana.

Los goles de Real Betis vs Real Madrid

El único gol del compromiso fue del irlandés Troy Parrot en los 81 minutos de juego, quien capturó un balón flotante en el área de Real Madrid y mandó el balón al fondo de la portería de Thibaut Courtois.

El final del partido fue infartante: en los 89′ hubo gol de Carlos Espinosa, quien nuevamente se erigía como héroe de la Casablanca, pero el gol fue anulado minutos después por el VAR tras detectar una posición de adelanto en la construcción de la jugada.

Pero no todo quedó ahí, ya que en los 90+2′ se cobró penal por una evidente infracción de Natan contra Vinícius Júnior, lo que parecía desmoronar la noche de gloria de los Béticos. No obstante, el arquero Álvaro Valles, quien había tenido excelentes tapadas a lo largo del partido, terminó de coronarse como la gran figura al atajarle el lanzamiento desde los 12 pasos a Kylian Mbappé, lo que fue complementado con un tremendo despeje posterior de Marc Bartra.

Por si faltaba dramatismo, el VAR le dio suspenso al analizar una posible invasión de área de Bartra, aunque tras varios minutos se determinó que uno de los pies del jugador estaba en la línea de la zona penal, por lo que se desestimó la falta y se validó la tapada, asegurando la victoria segundos después.

Estadísticas de Real Betis vs Real Madrid

La Liga – 2026/2027 DÍA DE PARTIDO 4
Real Madrid
04/09/2026 15:00
Segunda mitad Olympic Stadium of Seville – Sevilla
Real Betis
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
68 ‘
Real Betis
Sustitución : Troy Parrott
68 ‘
Real Betis
Sustitución : Nelson Deossa
64 ‘
Real Betis
Tarjeta amarilla : Facundo Bernal
64 ‘
Real Madrid
Sustitución : Bernardo Silva
64 ‘
Real Madrid
Sustitución : Yan Diomande
64 ‘
Real Madrid
Sustitución : Trent Alexander-Arnold
61 ‘
Real Madrid
Tarjeta amarilla : Eduardo Camavinga
60 ‘
Real Betis
Sustitución : Álvaro Fidalgo
55 ‘
Real Madrid
Tarjeta amarilla : José Mourinho
54 ‘
Real Madrid
Tarjeta amarilla : Ibrahima Konaté
45 + 3 ‘
Real Madrid
Tarjeta amarilla : Arda Güler
39 ‘
Real Betis
Sustitución : Marc Bartra
Facundo Bernal from Real Betis receives a yellow card for a foul.
Eduardo Camavinga of Real Madrid receives a yellow card for a foul.
Ibrahima Konaté of Real Madrid receives a yellow card for a bad foul.
[ +3 ‘ ] Arda Güler of Real Madrid receives a yellow card for a bad foul.
Real Madrid
4-2-3-1
Thibaut Courtois 1
Thibaut
Courtois
Denzel Dumfries 24
Denzel
Dumfries
Ibrahima Konaté 16
Ibrahima
Konaté
Dean Huijsen 4
Dean
Huijsen
Marc Cucurella 17
Marc
Cucurella
Federico Valverde 8
Federico
Valverde
Eduardo Camavinga 6
Eduardo
Camavinga
Arda Güler 15
Arda
Güler
Jude Bellingham 5
Jude
Bellingham
Vinicius Junior 7
Vinicius
Junior
Kylian Mbappé 10
Kylian
Mbappé
  • Entrenador
  • 0
    José Mourinho
  • Bench
  • 12
    Trent Alexander-Arnold
  • 13
    Andriy Lunin
  • 18
    Álvaro Carreras
  • 19
    Carlos Espí
  • 20
    Bernardo Silva
  • 21
    Brahim Díaz
  • 22
    Antonio Rüdiger
  • 25
    Yan Diomande
  • 29
    Jorge Cestero Sancho
  • 31
    Javi Navarro
  • 33
    Mario Rivas
  • 38
    Sergio Martínez
Real Betis
4-2-3-1
Álvaro Valles 1
Álvaro
Valles
Héctor Bellerín 2
Héctor
Bellerín
Diego Llorente 3
Diego
Llorente
Natan 4
Natan
Fran García 11
Fran
García
Facundo Bernal 6
Facundo
Bernal
Marc Roca 21
Marc
Roca
Antony 7
Antony
Isco 22
Isco
Pablo Fornals 8
Pablo
Fornals
Cucho Hernández 9
Cucho
Hernández
  • Entrenador
  • 0
    Manuel Pellegrini Ripamonti
  • Bench
  • 5
    Marc Bartra
  • 12
    Ángel Ortiz
  • 14
    Iker Losada
  • 15
    Álvaro Fidalgo
  • 16
    Valentín Gómez
  • 17
    Rodrigo Riquelme
  • 18
    Nelson Deossa
  • 19
    Troy Parrott
  • 23
    Junior Firpo
  • 27
    José Antonio Morante
  • 31
    Manu González
  • 40
    Álvaro de Pablo
7
Esquinas
5
8
Remates fuera de objetivo
2
17
Tiros Totales
6
109
Ataques
61
62
Ataques peligrosos
33
56
% de Posesión de Balón
44
37
Caja fuerte para pelotas
38
13
Disparos Dentro del Área
2
4
Tiros fuera del área
4
1
Fuera de juego
0
3
Saques de puerta
6
9
Intentos de gol
3
7
Tiros libres
11
6
Faltas
5
1
Salvadas
4
3
Disparos Bloqueados
3
3
Sustituciones
4
12
Saques de banda
9
30
Pases largos
29
2
Golpear la madera
0
5
Placajes
22
468
Pases
363
427
Pases exitosos
319
91
Porcentaje de Pases Exitosos
88
3
Tarjetas amarillas
1
6
Disparos a puerta
1
0
Lesiones
1
15
Total de Cruces
16
5
Cruces Precisas
1
4
Intercepciones
6
25
Duelo Ganados
37
20
Intentos de regate
5
8
Regates exitosos
1
17
Pases clave
4
6
Grandes Oportunidades Creadas
0
6
Grandes Oportunidades Perdidas
0
40
Porcentaje de regates exitosos
20
21
Pases largos exitosos
13
70
Porcentaje de pases largos exitosos
45
4
Entradas Ganadas
12
Últimos enfrentamientos
RMA 1 – 1 BET 24/04/2026
BET 1 – 5 RMA 04/01/2026
RMA 1 – 2 BET 01/03/2025
BET 0 – 2 RMA 01/09/2024
BET 0 – 0 RMA 25/05/2024

¿Cuándo vuelven a jugar Real Betis y Real Madrid?

El próximo partido de Real Betis y Real Madrid será en sus respectivos estrenos en la Champions League: los Béticos jugarán el martes 8 de septiembre a las 16:00 horas de Chile frente a LOSC en Francia.

Los Merengues, en tanto, reciben el mismo día y a la misma hora a Inter de Milán en el estadio Santiago Bernabéu, en uno de las grandes partidos de esta primera fecha de la Liga de Campeones.