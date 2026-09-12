Flamengo recibe a Corinthians este domingo 13 de septiembre, a las 17:30 horas de Chile, en el Maracaná, por la fecha 27 del Campeonato Brasileño.

El Mengao llega como líder, invicto en casa desde el cierre del Mundial y con Erick Pulgar viviendo un momento especial tras su renovación hasta 2029 y el fuerte respaldo de la hinchada.

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Previa del partido Flamengo vs Corinthians

Flamengo recuperó el liderato del Brasileirão después de vencer 1-0 a Remo como visitante. El equipo de Leonardo Jardim suma 54 puntos y sostiene una ventaja mínima sobre Palmeiras, su perseguidor inmediato.

El rendimiento como local ha sido una de sus grandes bases desde la reanudación posterior al Mundial. En sus cuatro partidos recientes en el Maracaná por el torneo, el Rubro-Negro firmó tres victorias y un empate, con una superioridad marcada en campo rival.

La confianza también creció a mitad de semana por la Copa Libertadores. Flamengo fue a la altura de Quito y venció 2-0 a Independiente del Valle en la ida de los cuartos de final, resultado que confirmó su buen momento competitivo.

El equipo marcó al menos dos goles en sus últimas cuatro presentaciones de la temporada, una señal de fluidez ofensiva que explica parte de su favoritismo para este clásico.

En ese contexto aparece el foco chileno. Erick Pulgar vive días de fuerte identificación con Flamengo después de renovar hasta 2029 y recibir una muestra pública de cariño de la hinchada en el Ninho do Urubu, donde un grupo de fanáticos le presentó un lienzo en su honor.

La escena refuerza el momento del antofagastino dentro del club. Aunque no aparece en la probable formación inicial para este partido, su figura sigue instalada como parte importante del proyecto rubro-negro y del vínculo emocional que el plantel sostiene con su gente.

Erick Pulgar destaca en Flamengo tras renovar – © SUSA / Icon Sport

Corinthians llega al Maracaná en una situación mucho más incómoda. El equipo paulista viene de cuatro derrotas seguidas en el Brasileirão y necesita una respuesta urgente para no mirar cada vez más de cerca la zona baja.

La caída más dura fue ante Chapecoense, colista del torneo, en Itaquera. El 2-1 frente a su gente profundizó la crisis y dejó al equipo de Fernando Diniz en el puesto 12, con 32 puntos.

La distancia con la zona de descenso, abierta por Vasco con 25 unidades, quedó reducida a siete puntos. Todavía hay margen, pero la racha obliga a cortar rápido la caída.

En la Copa Libertadores, Corinthians mostró otra cara. El empate 1-1 ante Estudiantes en Argentina, también por cuartos de final, dejó una señal de reacción, aunque el desgaste del calendario puede pesar en el Maracaná.

El desafío de Diniz será doble: administrar energías pensando en la definición continental y, al mismo tiempo, ajustar una defensa que viene concediendo demasiado en el campeonato local.

El historial de 2026, eso sí, le entrega un argumento emocional al Timão. Corinthians está invicto ante Flamengo este año: ganó 2-0 la Supercopa de Brasil y empató 1-1 en el duelo del primer turno del Brasileirão.

Aun con ese antecedente, el presente técnico favorece claramente al local. Flamengo llega con más confianza, mayor volumen ofensivo y una estructura más estable para imponer condiciones.

Rendimiento reciente

Brasileirão

Flamengo:

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Corinthians:

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Todas las competiciones

Flamengo:

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Corinthians:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Flamengo vs Corinthians / ©Imago

Leonardo Jardim no tiene jugadores suspendidos por acumulación de tarjetas para enfrentar a Corinthians, aunque sí debe manejar algunas bajas médicas.

El mediocampista Evertton Araújo y el lateral izquierdo Alex Sandro siguen en tratamiento y están fuera de la lista de relacionados.

Con la ventaja conseguida en la Libertadores, el técnico portugués planea mover algunas piezas que venían teniendo menor minutaje en los últimos partidos.

En ataque, Samuel Lino, Jorge Carrascal y Pedro aparecen como opciones fuertes para comenzar desde el arranque.

La probable formación muestra a Rossi en el arco; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira y Ayrton Lucas en defensa; Jorginho, Lucas Paquetá y Giorgian de Arrascaeta en el mediocampo; y el tridente ofensivo con Carrascal, Samuel Lino y Pedro.

Erick Pulgar no figura en el once probable, pero su nombre llega instalado en la previa por su renovación y por el gesto de la hinchada. El chileno fue recibido por fanáticos en el centro de entrenamiento, firmó el lienzo preparado en su honor y volvió a quedar en el centro del cariño rubro-negro.

En Corinthians, Fernando Diniz enfrenta un dilema táctico por la maratón de partidos y la cercanía de la definición continental en casa.

Yuri Alberto sigue en el departamento médico y no estará disponible en el Maracaná. Sin su centrodelantero, el ataque quedaría en manos de Kaio César y Memphis Depay.

El mediocampo debería ganar fuerza física con Raniele junto a André Carrillo, Breno Bidon y Rodrigo Garro, mientras que la defensa tendrá que resistir ante un Flamengo que llega con alto volumen ofensivo.

Posibles formaciones Flamengo vs Corinthians

Flamengo:

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Jorginho, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Samuel Lino, Pedro.

Entrenador: Leonardo Jardim.

Corinthians:

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Kaio César, Memphis Depay.

Entrenador: Fernando Diniz.

Pronóstico Flamengo vs Corinthians

Nuestro pronóstico: Flamengo 2-0 Corinthians

Flamengo llega con mejores argumentos por presente, localía y confianza. El equipo de Leonardo Jardim lidera el Brasileirão, viene de ganar fuera de casa y también dio un golpe importante en la Libertadores al vencer a Independiente del Valle en Quito.

Corinthians tiene el antecedente favorable de no haber perdido ante el Rubro-Negro en 2026, pero su momento actual pesa más. Cuatro derrotas seguidas en el campeonato, una defensa vulnerable y la baja de Yuri Alberto reducen sus opciones en el Maracaná.

El local tiene volumen para imponer condiciones desde el inicio. Con Paquetá, Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino y Pedro, Flamengo reúne suficientes variantes para atacar por dentro, cargar el área y sostener presión alta.

El foco chileno estará en Erick Pulgar, aunque no aparezca proyectado como titular. Su renovación hasta 2029 y el respaldo de la hinchada reflejan el lugar que ocupa dentro del club, justo en una etapa clave para sostener el liderato y competir en dos frentes.

Por contexto, forma reciente y mayor solidez colectiva, el pronóstico apunta a una victoria de Flamengo sin recibir goles.