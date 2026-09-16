Datos Clave Milagro bajo los tres palos: Tras ser liberado de La Roja Sub-20 por una contusión ósea en el codo derecho, Gabriel Maureira evoluciona de manera sorpresivamente rápida. Los médicos estiman que el canterano podría estar apto en 10 días, lo que le permitiría asumir la titularidad frente a Audax Italiano y evitar una crisis mayúscula ante la partida de Vozinha a Cabo Verde. Alarma por masiva fuga en Macul: Colo Colo perderá más de un equipo titular para los octavos de Copa Chile. A las ausencias por lesión, se suman cinco piezas clave convocadas a La Roja adulta (Villagra, Román, Ulloa, Méndez y Hernández), Vozinha a su selección africana, cuatro juveniles a los Juegos Odesur y dos canteranos a la gira europea de la Sub-17. El dilema de Fernández Cordero: El lateral derecho no alcanzó el 50% de minutos jugados, por lo que su cláusula de renovación automática para 2027 quedó sin efecto. Totalmente relegado por Jeyson Rojas en la banda, Matías Fernández deberá aprovechar el masivo parte de ausencias por Fecha FIFA para intentar convencer a Fernando Ortiz de que merece una extensión de contrato.

La euforia por el liderato del Campeonato Nacional y las celebraciones de Fiestas Patrias en el Estadio Monumental chocan de frente con un severo dolor de cabeza logístico para Fernando Ortiz. Colo Colo, víctima de su propio éxito en la formación y consolidación de jugadores, enfrenta un masivo parte de bajas de proporciones históricas de cara a la Copa Chile. Con la Fecha FIFA asomando en el horizonte, el “Cacique” perderá literalmente a más de un equipo completo entre nominaciones a distintas categorías de La Roja y compromisos internacionales de su legión extranjera, obligando al estratega argentino a improvisar y mirar hacia el fondo de su banca para armar la formación que se medirá ante Audax Italiano.

Sin embargo, en medio del desolador panorama de ausencias, una luz de esperanza asoma en el puesto más crítico: el arco. Lo que hace 24 horas era una alerta roja por la lesión de Gabriel Maureira, hoy se transforma en una carrera contra el reloj con pronósticos sorpresivamente favorables que podrían salvar al equipo de tener que apurar retornos. Este escenario de urgencia y rotación forzada representa, irónicamente, una oportunidad de oro para aquellos jugadores que han estado marginados durante la temporada y que hoy, con sus cláusulas de renovación vencidas y su futuro pendiendo de un hilo, tienen la obligación de convencer al cuerpo técnico de que aún tienen fútbol para aportar en el ambicioso proyecto 2027.

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