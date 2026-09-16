La euforia por el liderato del Campeonato Nacional y las celebraciones de Fiestas Patrias en el Estadio Monumental chocan de frente con un severo dolor de cabeza logístico para Fernando Ortiz. Colo Colo, víctima de su propio éxito en la formación y consolidación de jugadores, enfrenta un masivo parte de bajas de proporciones históricas de cara a la Copa Chile. Con la Fecha FIFA asomando en el horizonte, el “Cacique” perderá literalmente a más de un equipo completo entre nominaciones a distintas categorías de La Roja y compromisos internacionales de su legión extranjera, obligando al estratega argentino a improvisar y mirar hacia el fondo de su banca para armar la formación que se medirá ante Audax Italiano.

Sin embargo, en medio del desolador panorama de ausencias, una luz de esperanza asoma en el puesto más crítico: el arco. Lo que hace 24 horas era una alerta roja por la lesión de Gabriel Maureira, hoy se transforma en una carrera contra el reloj con pronósticos sorpresivamente favorables que podrían salvar al equipo de tener que apurar retornos. Este escenario de urgencia y rotación forzada representa, irónicamente, una oportunidad de oro para aquellos jugadores que han estado marginados durante la temporada y que hoy, con sus cláusulas de renovación vencidas y su futuro pendiendo de un hilo, tienen la obligación de convencer al cuerpo técnico de que aún tienen fútbol para aportar en el ambicioso proyecto 2027.

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Sigue en Alairelibre.cl la evolución diaria del codo de Gabriel Maureira, la cobertura total del desempeño de los seleccionados colocolinos alrededor del mundo y todas las alternativas que maneja Fernando Ortiz para armar la defensa ante Audax Italiano.