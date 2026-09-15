Datos Clave El jugador: Figura de Concepción reveló su sueño de regresar a Colo Colo. El vínculo: El atacante es canterano del club, pero no logró consolidarse en el primer equipo. Contrato: El futbolista aún tiene vínculo con el Cacique y se encuentra a préstamo en el León de Collao.

El pasado domingo Colo Colo enredó puntos en el Estadio Monumental. Los albos igualaron 1-1 ante Deportes Concepción y acortó su distancia con sus más cercanos perseguidores en la cima del Campeonato Nacional.

Una de las figuras del León de Collao, elenco que amargó el homenaje a Mirko Jozic en Macul, fue Ethan Espinoza. El extremo izquierdo hizo un buen partido y dejó un mensaje al club dueño de su pase, asegurando que sueña con volver en el futuro.

La relación de Ethan Espinoza con Colo Colo

El jugador de 25 años hizo las divisiones en Colo Colo e incluso logró debutar con el primer equipo en 2020, cuando hizo su estreno en el profesionalismo. Sin embargo, nunca logró consolidarse y terminó siendo cedido a Barnechea.

Tras su paso por el conjunto ‘Huaicochero’, Espinoza vistió las camisetas de Fernández Vial, Deportes La Serena, Santiago Wanderers y ahora Deportes Concepción.

Sin embargo, el Cacique sigue siendo el dueño de su pase, por lo que se ilusiona con tener una oportunidad en el futuro y convertirse en una alternativa para Fernando Ortiz en el ataque.

¿Qué dijo Ethan Espinoza sobre Colo Colo?

Ethan Espinoza conversó con Bolavip, donde entre otras cosas, fue consultado por la posibilidad de volver a vestir la camiseta de Colo Colo. El jugador no dudó y aseguró que “obvio, sí. Pero ahí, paso a paso”.

Además, el atacante confirmó que aún mantiene contrato vigente con el Cacique. “Sí, estoy a préstamo de Colo Colo”.

Por último, se refirió a su regreso al Monumental junto a Deportes Concepción. “Bonito poder volver a casa, sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero nos encontramos con el gol y nos supimos defender. Nos vamos feliz”, afirmó.

“Me sentí cómodo, obviamente lo podría haber hecho mejor, pero me voy conforme y conforme con el equipo más que todo”, concluyó.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo volverá a saltar a la cancha el próximo martes 22 de septiembre desde las 20:30 horas cuando visite a Audax Italiano por los octavos de final de ida de la Copa Chile. La revancha, en tanto, está programada para el viernes 25 a las 20:00 horas.