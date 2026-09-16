Datos Clave La impresión: Cristóbal Ponce llamó la atención del cuerpo técnico albo durante el amistoso ante Santiago Wanderers. La vitrina: El volante de 19 años viajará a España para disputar la Copa Intercontinental Sub 20 ante Real Madrid. El antecedente: El último traspaso entre ambos clubes fue Lucas Cepeda, operación que dejó buenos réditos deportivos y económicos para Colo Colo.

El receso por las Fiestas Patrias y la Fecha FIFA no detuvo los trabajos en el Estadio Monumental. Para mantener el ritmo competitivo y afinar piezas de cara a la Copa Chile, el Cacique pactó un exigente duelo preparatorio ante el plantel Sub 20 de Santiago Wanderers.

Aquel cruce terminó siendo mucho más que un simple ensayo táctico. Más allá de los resultados en cancha (caída 2-0 alba en el primer tiempo y victoria 4-0 en el segundo), el cuerpo técnico liderado por Fernando Ortiz se llevó una grata impresión con una de las figuras caturras.

¿Quién es Cristóbal Ponce, la joya que llamó la atención en Colo Colo?

De acuerdo con información recabada por En Cancha, el futbolista que captó la mirada del estratega albo es Cristóbal Ponce. Con apenas 19 años, el diestro ha sido la gran revelación porteña durante la temporada 2026.

Ponce fue una de las grandes figuras en la obtención de la Copa Libertadores Sub 20 y ha consolidado rápidamente su rendimiento en el primer equipo wanderino, donde ya registra cuatro goles y tres asistencias.

Frente al Cacique, el juvenil se desempeñó como volante creativo con llegada, aunque también posee la versatilidad de actuar como extremo por la banda derecha. Esa polifuncionalidad es un atributo muy codiciado por Ortiz. Su actuación dejó buenas sensaciones y su nombre aparece como uno de los jóvenes que podría ser observado a futuro, recordando el éxito deportivo y económico que dejó en Macul el reciente traspaso de Lucas Cepeda.

¿Cuánto vale el pase de Cristóbal Ponce y qué chances tiene de salir?

Actualmente, la carta del atacante está tasada en unos 225 mil dólares de acuerdo al portal especializado Transfermarkt, cifra que asoma como piso mínimo ante un eventual interés formal en los próximos mercados de pases.

Sin embargo, en Valparaíso saben que el valor de su canterano podría multiplicarse en cuestión de días. Una buena actuación en el Viejo Continente no solo consolidará la mirada de los clubes nacionales, sino que podría abrirle directamente las puertas del fútbol extranjero.

¿Cuándo juega Santiago Wanderers vs Real Madrid por la Intercontinental Sub 20?

Antes de definir los siguientes pasos de su incipiente carrera, Ponce tiene por delante el desafío más importante de la temporada. La delegación caturra ya viajó a España para medirse este sábado contra el Real Madrid en el mítico Estadio Santiago Bernabéu, en la gran definición de la Copa Intercontinental de la categoría.

El propio jugador exteriorizó la confianza del plantel previo al despegue: “Todavía falta mucho para hacer historia. Somos un grupo muy ambicioso y humilde. Para hacer historia tenemos que ganar la Libertadores, la Intercontinental y ascender. Sabemos el club que vamos a enfrentar, pero no nos achicamos con nadie; vamos a ir a por todo, el objetivo es ganar”, sentenció.

En caso de dar el batacazo en Madrid, Santiago Wanderers se convertirá en el primer equipo chileno en levantar la Copa Intercontinental Sub 20, una hazaña inédita para el balompié nacional.