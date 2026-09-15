Datos Clave El aforo: Las autoridades de la zona permitieron un marco total de 8 mil espectadores para este trascendental compromiso que definirá el liderato del Ascenso. La visita: Pese a los serios temores iniciales por incidentes previos, se autorizó oficialmente la venta de 400 boletos para la parcialidad forastera. El aplazamiento: Cabe recordar que el duelo fue reprogramado debido a que el conjunto visitante disputará la final de la Copa Intercontinental Sub-20 ante el Real Madrid en España.

La definición por el título de la Primera B mantiene a los hinchas expectantes y tendrá su capítulo más determinante en la fecha 26 del torneo. Cobreloa y Santiago Wanderers, los dos gigantes que luchan por la corona, debían enfrentarse el pasado fin de semana, pero una inédita cita internacional alteró los planes de la competencia.

Aforo y entradas: ¿Habrá hinchas de Wanderers en Calama?

En la antesala del encuentro existía una gran incertidumbre respecto a si se permitiría la presencia de público forastero. El temor nacía porque, durante la primera rueda en Valparaíso, fanáticos loínos sufrieron ataques por parte de un grupo de barristas locales, lo que hacía suponer un castigo restrictivo para la visita.

Sin embargo, de acuerdo a la información emitida por el medio En La Línea, las autoridades aprobaron un aforo total de 8 mil espectadores para el recinto deportivo. De esa cifra, y despejando todas las dudas, se destinarán 400 entradas exclusivas para los seguidores del Decano que decidan acompañar a su escuadra.

Adicionalmente, el cuadro naranja ya definió el aforo para su próximo desafío frente a Coquimbo Unido por la ida de los octavos de final de la Copa Chile, agendado para este martes a las 20:30 horas. Para ese duelo copero, se permitirán 6.800 espectadores, destinando 200 boletos para la parcialidad pirata.

¿Por qué se suspendió el partido de Cobreloa vs Santiago Wanderers?

La ANFP aceptó la solicitud de postergación presentada formalmente por el cuadro caturro. El motivo radica en que Santiago Wanderers debe disputar la final de la Copa Intercontinental Sub-20 frente al Real Madrid en España, duelo pactado para el 19 de septiembre.

La directiva porteña argumentó su petición basándose en que una parte fundamental de ese equipo juvenil (al menos cinco piezas) actúa regularmente en el actual plantel estelar que pelea el campeonato de Ascenso.

¿Cuándo juegan Cobreloa y Santiago Wanderers por la Primera B?

Con la reprogramación confirmada oficialmente, este decisivo choque ya tiene nuevas coordenadas. El compromiso entre loínos y caturros se disputará el próximo sábado 26 de septiembre a partir de las 15:00 horas. El escenario será el Estadio Zorros del Desierto y contará con el arbitraje de Fernando Véjar.

El encuentro asoma como una verdadera final por el ascenso directo. Actualmente, Santiago Wanderers llega como exclusivo líder de la tabla con 44 puntos (en 24 partidos), aunque con la necesidad de sacudirse tras su dura caída por 3-0 en su visita a Deportes Temuco en la fecha anterior.

Por su parte, Cobreloa respira de cerca en el subliderato con 42 unidades, acechando la cima tras igualar sin goles (0-0) frente a Deportes Antofagasta en su última presentación. Cabe destacar que, en el último cara a cara disputado en la primera rueda (9 de mayo), el Decano goleó 5-1 a los Zorros en Valparaíso, lo que le añade un morbo de revancha ineludible a esta definición.