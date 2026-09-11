Datos Clave El reporte: Según RedGol, Salas sería el nuevo técnico de Cobreloa, sin confirmación oficial aún. El antecedente: Tenía todo acordado con Unión La Calera, negociación que se cayó horas antes. El posible debut: Ante Coquimbo Unido, el martes 22 de septiembre, por Copa Chile.

Justo cuando Unión La Calera daba por hecho que Mario Salas sería su nuevo entrenador, horas después la negociación colapsó por completo según el mismo periodista que aseguró que estaba casi cerrado: “Se cayó. Aunque estaba todo listo para que hoy fuera oficializado, finalmente Mario Salas no llegará a Unión La Calera. El DT maneja una oferta del extranjero”, explicó en ese momento.

Ese “interés del exterior” resultaría ser, en realidad, una oferta mucho más cercana: Cobreloa. Según información de RedGol, el club de Calama se habría hecho de los servicios del Comandante, apenas después de haber destituido a César Bravo tras sus polémicos dichos sobre “traición” en conferencia de prensa. Hasta el momento, sin embargo, Cobreloa no ha confirmado oficialmente esta contratación.

🚨 SE CAYÓ. Aunque estaba todo listo para que hoy fuera oficializado, finalmente Mario Salas NO LLEGARÁ a Unión La Calera. El DT maneja una oferta del extranjero.Ahora los dueños del club deben seguir la búsqueda del nuevo técnico, que será chileno @EfectoCementero @radiolacalera — Ricardo Maturana (@ricardosinnick) September 11, 2026

Dos búsquedas que terminaron cruzándose

El cambio de planes resultó llamativo porque habría ocurrido prácticamente en simultáneo: mientras La Calera se quedaba sin su primera opción para dirigir en la recta final del Campeonato Nacional, Cobreloa habría resuelto en tiempo récord su búsqueda de reemplazante para Bravo, en plena pelea por el ascenso a la máxima categoría.

Lo que se juega Salas en esta nueva etapa

Sería la tercera ocasión en la carrera del exvolante que dirija en la Primera B. Su debut en la categoría fue en 2012, al mando de Barnechea, club con el que llegó a la final por el segundo ascenso en el Estadio Monumental, aunque la perdió ante Ñublense. Su segunda experiencia fue en 2025 en Deportes Temuco, con un rendimiento de apenas 26,19%, sumando entre ambas un 50,33% con 21 victorias, 14 empates y 16 derrotas en 51 partidos.

A falta de la confirmación oficial de los loínos, Salas se estrenaría en el banco durante los octavos de final de Copa Chile, cuando el martes 22 de septiembre reciba en el Estadio Zorros del Desierto a Coquimbo Unido, a las 20:30 horas. Cuatro días después le tocaría una auténtica final, cuando el sábado 26 de septiembre Cobreloa reciba al líder Santiago Wanderers, desde las 15:00 horas.