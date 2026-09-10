Cobreloa empató 0-0 contra Antofagasta y desaprovechó la opción de alcanzar a Santiago Wanderers en la cima de la Primera B, en un duelo que se disputó en el estadio Calvo y Bascuñán por la Fecha 25 de este torneo.

Los Zorros del Desierto quedaron con 42 unidades contra los 44 de los Caturros, quienes siguen firmes en la punta de la competición, posición que entrega el ascenso directo a la Primera División.

No hubo goles en el Antofagasta vs Cobreloa

Antofagasta se mostró más proactivo en el juego ofensivo, pero sin precisión en los últimos metros, mientras que los naranjas fueron más especulativos, pensando que el punto igualmente les sirve para no bajarse de la lucha en las fechas finales.

Cerca del final llegaron las mejores ocasiones: por el lado de los locales Christian Bravo tuvo una muy clara, pero falló el marco, mientras que los visitantes lanzaron varios centros que no tuvieron efecto

Estadísticas de Antofagasta vs Cobreloa

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 25
Cobreloa
10/09/2026 20:00
Medio Tiempo Regional Calvo y Bascuñán Stadium – Antofagasta
Antofagasta
  • Resumen
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
27 ‘
Cobreloa
Tarjeta amarilla : Rodolfo González
18 ‘
Cobreloa
Sustitución : Matias Sandoval
10 ‘
Antofagasta
Tarjeta amarilla : J. Monreal
Cobreloa
4-3-3
Hugo Araya 1
Hugo
Araya
Diego García Medina 15
Diego
García
Medina
Bastián San Juan 4
Bastián
San
Juan
Rodolfo González 5
Rodolfo
González
L. Cornejo 8
L.
Cornejo
Tomás Aránguiz 14
Tomás
Aránguiz
Cristian Muga 21
Cristian
Muga
Álvaro Delgado 22
Álvaro
Delgado
J. Gatica 29
J.
Gatica
Facundo Velazco 32
Facundo
Velazco
Cristian Insaurralde 10
Cristian
Insaurralde
  • Entrenador
  • 0
    César Bravo
  • Bench
  • 6
    Matías Tapia
  • 19
    Y. Navarro
  • 20
    F. Matamoros
  • 27
    Matias Sandoval
  • 30
    Diego Andrés Tapia Rojas
  • 37
    J. Duma
  • 38
    F. Saavedra
Antofagasta
4-5-1
Fernando Hurtado 12
Fernando
Hurtado
Manuel Maluenda 3
Manuel
Maluenda
Bastián Tapia 4
Bastián
Tapia
Cristián Díaz 6
Cristián
Díaz
Alex Ibacache 15
Alex
Ibacache
Fabián Manzano 21
Fabián
Manzano
Sebastián Leyton 8
Sebastián
Leyton
Adrián Cuadra 20
Adrián
Cuadra
Diego Rojas 10
Diego
Rojas
José Bandez 11
José
Bandez
J. Monreal 9
J.
Monreal
  • Entrenador
  • 0
    Nelson Rebodello
  • Bench
  • 7
    Christian Bravo
  • 13
    Zacarías Abuhadba
  • 14
    Kevin Campillay
  • 16
    Matías Gallegos
  • 18
    N. Sepúlveda
  • 22
    Mathías Suárez
  • 25
    Juan Pablo Cisternas
0
Esquinas
1
2
Remates fuera de objetivo
3
3
Tiros Totales
5
61
Ataques
68
19
Ataques peligrosos
39
50
% de Posesión de Balón
50
10
Saques de puerta
4
6
Tiros libres
6
1
Sustituciones
0
9
Saques de banda
13
2
Tarjetas amarillas
1
1
Disparos a puerta
2
Últimos enfrentamientos
ANT 0 – 2 COB 03/05/2026
ANT 0 – 0 COB 08/02/2026
COB 1 – 2 ANT 30/01/2026
COB 0 – 3 ANT 10/08/2025
COB 3 – 0 ANT 06/04/2025

Próxima fecha: Cobreloa vs Santiago Wandereres

Lo que viene el próximo partido es de miedo: Cobreloa recibe a Santiago Wandereres en un encuentro en el que se jugarán el liderato de la Primera B, encuentro en el que solo le sirve el triunfo a los Loínos, mientras que un empate y una victoria beneficia al Decano, aunque los tres puntos lo acercan al sueño de la máxima categoría del fútbol chileno.

El compromiso se llevará a cabo el sábado 26 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Zorros del Desierto de Calama.