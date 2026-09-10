Cobreloa empató 0-0 contra Antofagasta y desaprovechó la opción de alcanzar a Santiago Wanderers en la cima de la Primera B, en un duelo que se disputó en el estadio Calvo y Bascuñán por la Fecha 25 de este torneo.
Los Zorros del Desierto quedaron con 42 unidades contra los 44 de los Caturros, quienes siguen firmes en la punta de la competición, posición que entrega el ascenso directo a la Primera División.
No hubo goles en el Antofagasta vs Cobreloa
Antofagasta se mostró más proactivo en el juego ofensivo, pero sin precisión en los últimos metros, mientras que los naranjas fueron más especulativos, pensando que el punto igualmente les sirve para no bajarse de la lucha en las fechas finales.
Cerca del final llegaron las mejores ocasiones: por el lado de los locales Christian Bravo tuvo una muy clara, pero falló el marco, mientras que los visitantes lanzaron varios centros que no tuvieron efecto
Estadísticas de Antofagasta vs Cobreloa
- Resumen
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Araya
García
Medina
San
Juan
González
Cornejo
Aránguiz
Muga
Delgado
Gatica
Velazco
Insaurralde
- Entrenador
-
0César Bravo
- Bench
-
6Matías Tapia
-
19Y. Navarro
-
20F. Matamoros
-
27Matias Sandoval
-
30Diego Andrés Tapia Rojas
-
37J. Duma
-
38F. Saavedra
Hurtado
Maluenda
Tapia
Díaz
Ibacache
Manzano
Leyton
Cuadra
Rojas
Bandez
Monreal
- Entrenador
-
0Nelson Rebodello
- Bench
-
7Christian Bravo
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13Zacarías Abuhadba
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14Kevin Campillay
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16Matías Gallegos
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18N. Sepúlveda
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22Mathías Suárez
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25Juan Pablo Cisternas
Próxima fecha: Cobreloa vs Santiago Wandereres
Lo que viene el próximo partido es de miedo: Cobreloa recibe a Santiago Wandereres en un encuentro en el que se jugarán el liderato de la Primera B, encuentro en el que solo le sirve el triunfo a los Loínos, mientras que un empate y una victoria beneficia al Decano, aunque los tres puntos lo acercan al sueño de la máxima categoría del fútbol chileno.
El compromiso se llevará a cabo el sábado 26 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Zorros del Desierto de Calama.