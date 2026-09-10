Cobreloa empató 0-0 contra Antofagasta y desaprovechó la opción de alcanzar a Santiago Wanderers en la cima de la Primera B, en un duelo que se disputó en el estadio Calvo y Bascuñán por la Fecha 25 de este torneo.

Los Zorros del Desierto quedaron con 42 unidades contra los 44 de los Caturros, quienes siguen firmes en la punta de la competición, posición que entrega el ascenso directo a la Primera División.

No hubo goles en el Antofagasta vs Cobreloa

Antofagasta se mostró más proactivo en el juego ofensivo, pero sin precisión en los últimos metros, mientras que los naranjas fueron más especulativos, pensando que el punto igualmente les sirve para no bajarse de la lucha en las fechas finales.

Cerca del final llegaron las mejores ocasiones: por el lado de los locales Christian Bravo tuvo una muy clara, pero falló el marco, mientras que los visitantes lanzaron varios centros que no tuvieron efecto

Estadísticas de Antofagasta vs Cobreloa

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 25 Cobreloa Medio Tiempo Regional Calvo y Bascuñán Stadium – Antofagasta Antofagasta Resumen

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 27 ‘ Cobreloa Tarjeta amarilla : Rodolfo González 18 ‘ Cobreloa Sustitución : Matias Sandoval 10 ‘ Antofagasta Tarjeta amarilla : J. Monreal Cobreloa Cobreloa 4-3-3 1 Hugo

Araya 15 Diego

García

Medina 4 Bastián

San

Juan 5 Rodolfo

González 8 L.

Cornejo 14 Tomás

Aránguiz 21 Cristian

Muga 22 Álvaro

Delgado 29 J.

Gatica 32 Facundo

Velazco 10 Cristian

Insaurralde Entrenador

0 César Bravo

Bench

6 Matías Tapia



19 Y. Navarro



20 F. Matamoros



27 Matias Sandoval



30 Diego Andrés Tapia Rojas



37 J. Duma



38 F. Saavedra

Antofagasta Antofagasta 4-5-1 12 Fernando

Hurtado 3 Manuel

Maluenda 4 Bastián

Tapia 6 Cristián

Díaz 15 Alex

Ibacache 21 Fabián

Manzano 8 Sebastián

Leyton 20 Adrián

Cuadra 10 Diego

Rojas 11 José

Bandez 9 J.

Monreal Entrenador

0 Nelson Rebodello

Bench

7 Christian Bravo



13 Zacarías Abuhadba



14 Kevin Campillay



16 Matías Gallegos



18 N. Sepúlveda



22 Mathías Suárez



25 Juan Pablo Cisternas

0 Esquinas 1 2 Remates fuera de objetivo 3 3 Tiros Totales 5 61 Ataques 68 19 Ataques peligrosos 39 50 % de Posesión de Balón 50 10 Saques de puerta 4 6 Tiros libres 6 1 Sustituciones 0 9 Saques de banda 13 2 Tarjetas amarillas 1 1 Disparos a puerta 2 Últimos enfrentamientos ANT 0 – 2 COB 03/05/2026 ANT 0 – 0 COB 08/02/2026 COB 1 – 2 ANT 30/01/2026 COB 0 – 3 ANT 10/08/2025 COB 3 – 0 ANT 06/04/2025

Próxima fecha: Cobreloa vs Santiago Wandereres

Lo que viene el próximo partido es de miedo: Cobreloa recibe a Santiago Wandereres en un encuentro en el que se jugarán el liderato de la Primera B, encuentro en el que solo le sirve el triunfo a los Loínos, mientras que un empate y una victoria beneficia al Decano, aunque los tres puntos lo acercan al sueño de la máxima categoría del fútbol chileno.

El compromiso se llevará a cabo el sábado 26 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Zorros del Desierto de Calama.