San Luis gana, gusta, golea y trepa al podio de la Primera B 2026, ya que en el Estadio Lucio Fariña de Quillota venció por 4-2 a Cobreloa, quien deja escapar el liderato de la división de plata. Con un Hat-Trick de Sebastián Parada y un descuento de Ignacio Meza, los Canarios comandados por Humberto “Chupete” Suazo consiguen su segunda victoria seguida y se meten en la pelea por la parte alta.
Con este resultado, San Luis de Quillota trepa hasta la tercera ubicación con 38 unidades, metiendose en la pelea por el ascenso directo. Por su parte, Cobreloa se queda como escolta de la división con 41 puntos, y deja escapar en la cima a Santiago Wanderers, quien se queda tres puntos arriba de los zorros.
Los goles de San Luis vs Cobreloa
En un entretenido encuentro en el Estadio Lucio Fariña de Quillota, los dirigidos por Humberto “Chupete” Suazo lograron imponer su juego en campo de la visita, quien no reaccionaba ante la presión constante de los Canarios. Tras varios ataques, San Luis contó con un tiro libre a los 12′ minutos frente al arco de Cobreloa, y el encargado de ejecutar fue Sebastián Parada, quien con un remate al palo del arquero abrió el marcador.
Tras el primer gol del compromiso, Sebastián Parada encaminó una tarde para el recuerdo con dos acciones en dos minutos. A los 35′ minutos fue el encargado de ejecutar un penal a favor de San Luis, el cual fue atajado por Hugo Araya. Posterior a su falla desde los doce pasos, el capitán canario recibió un centro desde la derecha de Carreño y con un cabezazo marcó el segundo de los locales.
A los 53′ minutos del segundo tiempo se instaló la polémica en Quillota, ya que Cobreloa atacaba y Cristián Muga recibía una falta en ataque. El juez del compromiso dio la ley de la ventaja porque la visita mantenía el balón, el cual perdieron a la brevedad. Tras recuperar la redonda, San Luis contraatacó por la banda derecha con Nicolás Muñoz, quien habilitó a Sebastián Parada con un pase entre líneas. El atacante no perdonó y con un remate al primer palo marcó su Hat-Trick.
La jugada generó polémica debido a la falta en el inicio sobre Muga, por lo que el VAR hizo llamado al colegiado del encuentro, quien desestimó la falta y concedió el gol a favor de los locales.
Para la pesadilla de Cobreloa, los Canarios sellaron su goleada en Quillota con un gol desde la pelota parada. En el minuto 57′, Carreño se hizo cargo del tiro de esquina, el cual logró cabecear Ignacio Meza para el 4-2 a favor de los locales.
En el minuto 75′ del compromiso, los Zorros consiguieron un tiro de esquina a favor, el cual aprovecharon para descontar en el marcador. Tras el centro desde la derecha, el balón llegó a los pies del capitán, Rodolfo González, quien con un disparo en la boca del arco marco el primero de la visita.
Para cerrar el compromiso, Cobreloa logró su segundo gol a los 89′ minutos. Tras un centro de Insaurralde, la defensa local no logró despejar el balón, el cual remato desde el punto de penal Gustavo Gotti, quien con un zurdazo marcó el 4-2 definitivo en Quillota.
Estadísticas de San Luis vs Cobreloa
- Rodolfo González 76′
- Gustavo Gotti 90′
- Sebastián Parada 13′
- Sebastián Parada 38′
- Sebastián Parada 54′
- Ignacio Meza 57′
- Resumen
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Araya
Tapia
San
Juan
González
Tapia
Gatica
Velazco
Muga
Sandoval
Duma
Gotti
- Entrenador
-
0César Bravo
- Bench
-
10Cristian Insaurralde
-
14Tomás Aránguiz
-
15Diego García Medina
-
20F. Matamoros
-
22Álvaro Delgado
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30Diego Andrés Tapia Rojas
-
38F. Saavedra
Abarzúa
Avello
Meza
Guerra
Durán
Juárez
Pastenes
Torres
Muñoz
Carreño
Parada
- Entrenador
-
0Juan Manuel Lopez
- Bench
-
7Sergio Vergara
-
9Luis Madrigal
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22G. Bustos
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23Tomás Charpentier
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27Gamal Plaza
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32Alonso Villegas
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34Danilo Catalán
¿Cuándo vuelven a jugar San Luis y Cobreloa?
San Luis volverá a las canchas recién el martes 15 de septiembre por la fecha 26 de la Primera B 2026, cuando reciba a Deportes Antofagasta a partir de las 18:00 horas. Los Canarios no disputarán la fecha 25 hasta el 30 de septiembre, debido a que el duelo ante Unión San Felipe fue aplazado hasta finales de mes porque el Uní Uní no cuenta con un recinto con luz artificial para disputar el choque.
Por su parte, Cobreloa será el encargado de cerrar la fecha 25 en un atractivo encuentro ante Deportes Antofagasta. El duelo entre Pumas y Zorros se disputará el próximo jueves 10 de septiembre en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán a partir de las 20:00 horas.