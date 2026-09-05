San Luis gana, gusta, golea y trepa al podio de la Primera B 2026, ya que en el Estadio Lucio Fariña de Quillota venció por 4-2 a Cobreloa, quien deja escapar el liderato de la división de plata. Con un Hat-Trick de Sebastián Parada y un descuento de Ignacio Meza, los Canarios comandados por Humberto “Chupete” Suazo consiguen su segunda victoria seguida y se meten en la pelea por la parte alta.

Con este resultado, San Luis de Quillota trepa hasta la tercera ubicación con 38 unidades, metiendose en la pelea por el ascenso directo. Por su parte, Cobreloa se queda como escolta de la división con 41 puntos, y deja escapar en la cima a Santiago Wanderers, quien se queda tres puntos arriba de los zorros.

Los goles de San Luis vs Cobreloa

En un entretenido encuentro en el Estadio Lucio Fariña de Quillota, los dirigidos por Humberto “Chupete” Suazo lograron imponer su juego en campo de la visita, quien no reaccionaba ante la presión constante de los Canarios. Tras varios ataques, San Luis contó con un tiro libre a los 12′ minutos frente al arco de Cobreloa, y el encargado de ejecutar fue Sebastián Parada, quien con un remate al palo del arquero abrió el marcador.

Tras el primer gol del compromiso, Sebastián Parada encaminó una tarde para el recuerdo con dos acciones en dos minutos. A los 35′ minutos fue el encargado de ejecutar un penal a favor de San Luis, el cual fue atajado por Hugo Araya. Posterior a su falla desde los doce pasos, el capitán canario recibió un centro desde la derecha de Carreño y con un cabezazo marcó el segundo de los locales.

A los 53′ minutos del segundo tiempo se instaló la polémica en Quillota, ya que Cobreloa atacaba y Cristián Muga recibía una falta en ataque. El juez del compromiso dio la ley de la ventaja porque la visita mantenía el balón, el cual perdieron a la brevedad. Tras recuperar la redonda, San Luis contraatacó por la banda derecha con Nicolás Muñoz, quien habilitó a Sebastián Parada con un pase entre líneas. El atacante no perdonó y con un remate al primer palo marcó su Hat-Trick.

La jugada generó polémica debido a la falta en el inicio sobre Muga, por lo que el VAR hizo llamado al colegiado del encuentro, quien desestimó la falta y concedió el gol a favor de los locales.

Para la pesadilla de Cobreloa, los Canarios sellaron su goleada en Quillota con un gol desde la pelota parada. En el minuto 57′, Carreño se hizo cargo del tiro de esquina, el cual logró cabecear Ignacio Meza para el 4-2 a favor de los locales.

En el minuto 75′ del compromiso, los Zorros consiguieron un tiro de esquina a favor, el cual aprovecharon para descontar en el marcador. Tras el centro desde la derecha, el balón llegó a los pies del capitán, Rodolfo González, quien con un disparo en la boca del arco marco el primero de la visita.

Para cerrar el compromiso, Cobreloa logró su segundo gol a los 89′ minutos. Tras un centro de Insaurralde, la defensa local no logró despejar el balón, el cual remato desde el punto de penal Gustavo Gotti, quien con un zurdazo marcó el 4-2 definitivo en Quillota.

Estadísticas de San Luis vs Cobreloa

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 24 Cobreloa 2 4 Descanso : 0 2 Tiempo Completo Sede Bicentenario Lucio Fariña Stadium Headquarters – Quillota San Luis Rodolfo González 76′

Gustavo Gotti 90′ Sebastián Parada 13′

Sebastián Parada 13′ Sebastián Parada 38′

Sebastián Parada 38′ Sebastián Parada 54′

Sebastián Parada 54′ Ignacio Meza 57′ Resumen

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 ‘ Cobreloa Gol : Gustavo Gotti 83 ‘ San Luis Sustitución : Sergio Vergara 79 ‘ San Luis Sustitución : Alonso Villegas 79 ‘ San Luis Sustitución : Luis Madrigal 79 ‘ San Luis Sustitución : G. Bustos 77 ‘ San Luis Sustitución : Danilo Catalán 76 ‘ Cobreloa Gol : Rodolfo González 69 ‘ San Luis Tarjeta amarilla : Fabián Pastenes 69 ‘ Cobreloa Sustitución : Diego García Medina 69 ‘ Cobreloa Sustitución : Tomás Aránguiz 67 ‘ Cobreloa Tarjeta roja : David Tapia 65 ‘ Cobreloa Tarjeta amarilla : David Tapia 64 ‘ San Luis Tarjeta amarilla : Fernando Abarzúa 59 ‘ Cobreloa Tarjeta amarilla : 57 ‘ San Luis Gol : Ignacio Meza 54 ‘ San Luis Gol : Sebastián Parada 45 + 6 ‘ Cobreloa Tarjeta amarilla : Rodolfo González 46 ‘ Cobreloa Sustitución : Cristian Insaurralde 46 ‘ Cobreloa Sustitución : Álvaro Delgado 38 ‘ San Luis Gol : Sebastián Parada 37 ‘ Cobreloa Tarjeta amarilla : Gustavo Gotti 36 ‘ San Luis Penalti fallado : Sebastian Parada 13 ‘ San Luis Gol : Sebastián Parada 11 ‘ Cobreloa Tarjeta amarilla : J. Gatica Cobreloa Cobreloa 4-4-2 1 Hugo

Araya 17 David

Tapia 4 Bastián

San

Juan 5 Rodolfo

González 6 Matías

Tapia 29 J.

Gatica 32 Facundo

Velazco 21 Cristian

Muga 27 Matias

Sandoval 37 J.

Duma 11 Gustavo

Gotti Entrenador

0 César Bravo

Bench

10 Cristian Insaurralde



14 Tomás Aránguiz



15 Diego García Medina



20 F. Matamoros



22 Álvaro Delgado



30 Diego Andrés Tapia Rojas



38 F. Saavedra

San Luis San Luis 4-4-2 12 Fernando

Abarzúa 18 Guillermo

Avello 3 Ignacio

Meza 28 Mateo

Guerra 4 Vicente

Durán 17 Facundo

Juárez 21 Fabián

Pastenes 5 Joel

Torres 13 N.

Muñoz 11 Martín

Carreño 10 Sebastián

Parada Entrenador

0 Juan Manuel Lopez

Bench

7 Sergio Vergara



9 Luis Madrigal



22 G. Bustos



23 Tomás Charpentier



27 Gamal Plaza



32 Alonso Villegas



34 Danilo Catalán

7 Esquinas 3 3 Remates fuera de objetivo 7 7 Tiros Totales 13 157 Ataques 127 68 Ataques peligrosos 71 50 % de Posesión de Balón 50 123 Caja fuerte para pelotas 118 0 Penalizaciones 1 2 Fuera de juego 1 2 Objetivos 4 10 Saques de puerta 7 7 Intentos de gol 13 9 Tiros libres 10 9 Faltas 9 2 Salvadas 2 1 Disparos Bloqueados 4 4 Sustituciones 5 25 Saques de banda 22 1 TarjetasRojas 0 5 Tarjetas amarillas 2 4 Disparos a puerta 6 1 Lesiones 0 Últimos enfrentamientos COB 2 – 4 SAN 05/09/2026 SAN 1 – 3 COB 26/04/2026 SAN 1 – 1 COB 31/08/2025 COB 1 – 1 SAN 27/04/2025 SAN 0 – 1 COB 09/10/2023

¿Cuándo vuelven a jugar San Luis y Cobreloa?

San Luis volverá a las canchas recién el martes 15 de septiembre por la fecha 26 de la Primera B 2026, cuando reciba a Deportes Antofagasta a partir de las 18:00 horas. Los Canarios no disputarán la fecha 25 hasta el 30 de septiembre, debido a que el duelo ante Unión San Felipe fue aplazado hasta finales de mes porque el Uní Uní no cuenta con un recinto con luz artificial para disputar el choque.

Por su parte, Cobreloa será el encargado de cerrar la fecha 25 en un atractivo encuentro ante Deportes Antofagasta. El duelo entre Pumas y Zorros se disputará el próximo jueves 10 de septiembre en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán a partir de las 20:00 horas.