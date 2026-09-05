San Luis gana, gusta, golea y trepa al podio de la Primera B 2026, ya que en el Estadio Lucio Fariña de Quillota venció por 4-2 a Cobreloa, quien deja escapar el liderato de la división de plata. Con un Hat-Trick de Sebastián Parada y un descuento de Ignacio Meza, los Canarios comandados por Humberto “Chupete” Suazo consiguen su segunda victoria seguida y se meten en la pelea por la parte alta.

Con este resultado, San Luis de Quillota trepa hasta la tercera ubicación con 38 unidades, metiendose en la pelea por el ascenso directo. Por su parte, Cobreloa se queda como escolta de la división con 41 puntos, y deja escapar en la cima a Santiago Wanderers, quien se queda tres puntos arriba de los zorros.

Los goles de San Luis vs Cobreloa

En un entretenido encuentro en el Estadio Lucio Fariña de Quillota, los dirigidos por Humberto “Chupete” Suazo lograron imponer su juego en campo de la visita, quien no reaccionaba ante la presión constante de los Canarios. Tras varios ataques, San Luis contó con un tiro libre a los 12′ minutos frente al arco de Cobreloa, y el encargado de ejecutar fue Sebastián Parada, quien con un remate al palo del arquero abrió el marcador.

Tras el primer gol del compromiso, Sebastián Parada encaminó una tarde para el recuerdo con dos acciones en dos minutos. A los 35′ minutos fue el encargado de ejecutar un penal a favor de San Luis, el cual fue atajado por Hugo Araya. Posterior a su falla desde los doce pasos, el capitán canario recibió un centro desde la derecha de Carreño y con un cabezazo marcó el segundo de los locales.

A los 53′ minutos del segundo tiempo se instaló la polémica en Quillota, ya que Cobreloa atacaba y Cristián Muga recibía una falta en ataque. El juez del compromiso dio la ley de la ventaja porque la visita mantenía el balón, el cual perdieron a la brevedad. Tras recuperar la redonda, San Luis contraatacó por la banda derecha con Nicolás Muñoz, quien habilitó a Sebastián Parada con un pase entre líneas. El atacante no perdonó y con un remate al primer palo marcó su Hat-Trick.

La jugada generó polémica debido a la falta en el inicio sobre Muga, por lo que el VAR hizo llamado al colegiado del encuentro, quien desestimó la falta y concedió el gol a favor de los locales.

Para la pesadilla de Cobreloa, los Canarios sellaron su goleada en Quillota con un gol desde la pelota parada. En el minuto 57′, Carreño se hizo cargo del tiro de esquina, el cual logró cabecear Ignacio Meza para el 4-2 a favor de los locales.

En el minuto 75′ del compromiso, los Zorros consiguieron un tiro de esquina a favor, el cual aprovecharon para descontar en el marcador. Tras el centro desde la derecha, el balón llegó a los pies del capitán, Rodolfo González, quien con un disparo en la boca del arco marco el primero de la visita.

Para cerrar el compromiso, Cobreloa logró su segundo gol a los 89′ minutos. Tras un centro de Insaurralde, la defensa local no logró despejar el balón, el cual remato desde el punto de penal Gustavo Gotti, quien con un zurdazo marcó el 4-2 definitivo en Quillota.

Estadísticas de San Luis vs Cobreloa

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 24
Cobreloa
05/09/2026 17:30
2
4
Descanso : 0 2
Tiempo Completo Sede Bicentenario Lucio Fariña Stadium Headquarters – Quillota
San Luis
  • Rodolfo González 76′
  • Gustavo Gotti 90′
  • Sebastián Parada  13′
  • Sebastián Parada  38′
  • Sebastián Parada  54′
  • Ignacio Meza 57′
  • Resumen
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 ‘
Cobreloa
Gol : Gustavo Gotti
83 ‘
San Luis
Sustitución : Sergio Vergara
79 ‘
San Luis
Sustitución : Alonso Villegas
79 ‘
San Luis
Sustitución : Luis Madrigal
79 ‘
San Luis
Sustitución : G. Bustos
77 ‘
San Luis
Sustitución : Danilo Catalán
76 ‘
Cobreloa
Gol : Rodolfo González
69 ‘
San Luis
Tarjeta amarilla : Fabián Pastenes
69 ‘
Cobreloa
Sustitución : Diego García Medina
69 ‘
Cobreloa
Sustitución : Tomás Aránguiz
67 ‘
Cobreloa
Tarjeta roja : David Tapia
65 ‘
Cobreloa
Tarjeta amarilla : David Tapia
64 ‘
San Luis
Tarjeta amarilla : Fernando Abarzúa
59 ‘
Cobreloa
Tarjeta amarilla :
57 ‘
San Luis
Gol : Ignacio Meza
54 ‘
San Luis
Gol : Sebastián Parada 
45 + 6 ‘
Cobreloa
Tarjeta amarilla : Rodolfo González
46 ‘
Cobreloa
Sustitución : Cristian Insaurralde
46 ‘
Cobreloa
Sustitución : Álvaro Delgado
38 ‘
San Luis
Gol : Sebastián Parada 
37 ‘
Cobreloa
Tarjeta amarilla : Gustavo Gotti
36 ‘
San Luis
Penalti fallado : Sebastian Parada
13 ‘
San Luis
Gol : Sebastián Parada 
11 ‘
Cobreloa
Tarjeta amarilla : J. Gatica
Cobreloa
4-4-2
Hugo Araya 1
Hugo
Araya
David Tapia 17
David
Tapia
Bastián San Juan 4
Bastián
San
Juan
Rodolfo González 5
Rodolfo
González
Matías Tapia 6
Matías
Tapia
J. Gatica 29
J.
Gatica
Facundo Velazco 32
Facundo
Velazco
Cristian Muga 21
Cristian
Muga
Matias Sandoval 27
Matias
Sandoval
J. Duma 37
J.
Duma
Gustavo Gotti 11
Gustavo
Gotti
  • Entrenador
  • 0
    César Bravo
  • Bench
  • 10
    Cristian Insaurralde
  • 14
    Tomás Aránguiz
  • 15
    Diego García Medina
  • 20
    F. Matamoros
  • 22
    Álvaro Delgado
  • 30
    Diego Andrés Tapia Rojas
  • 38
    F. Saavedra
San Luis
4-4-2
Fernando Abarzúa 12
Fernando
Abarzúa
Guillermo Avello 18
Guillermo
Avello
Ignacio Meza 3
Ignacio
Meza
Mateo Guerra 28
Mateo
Guerra
Vicente Durán 4
Vicente
Durán
Facundo Juárez 17
Facundo
Juárez
Fabián Pastenes 21
Fabián
Pastenes
Joel Torres 5
Joel
Torres
N. Muñoz 13
N.
Muñoz
Martín Carreño 11
Martín
Carreño
Sebastián Parada 10
Sebastián
Parada
  • Entrenador
  • 0
    Juan Manuel Lopez
  • Bench
  • 7
    Sergio Vergara
  • 9
    Luis Madrigal
  • 22
    G. Bustos
  • 23
    Tomás Charpentier
  • 27
    Gamal Plaza
  • 32
    Alonso Villegas
  • 34
    Danilo Catalán
7
Esquinas
3
3
Remates fuera de objetivo
7
7
Tiros Totales
13
157
Ataques
127
68
Ataques peligrosos
71
50
% de Posesión de Balón
50
123
Caja fuerte para pelotas
118
0
Penalizaciones
1
2
Fuera de juego
1
2
Objetivos
4
10
Saques de puerta
7
7
Intentos de gol
13
9
Tiros libres
10
9
Faltas
9
2
Salvadas
2
1
Disparos Bloqueados
4
4
Sustituciones
5
25
Saques de banda
22
1
TarjetasRojas
0
5
Tarjetas amarillas
2
4
Disparos a puerta
6
1
Lesiones
0
Últimos enfrentamientos
COB 2 – 4 SAN 05/09/2026
SAN 1 – 3 COB 26/04/2026
SAN 1 – 1 COB 31/08/2025
COB 1 – 1 SAN 27/04/2025
SAN 0 – 1 COB 09/10/2023

¿Cuándo vuelven a jugar San Luis y Cobreloa?

San Luis volverá a las canchas recién el martes 15 de septiembre por la fecha 26 de la Primera B 2026, cuando reciba a Deportes Antofagasta a partir de las 18:00 horas. Los Canarios no disputarán la fecha 25 hasta el 30 de septiembre, debido a que el duelo ante Unión San Felipe fue aplazado hasta finales de mes porque el Uní Uní no cuenta con un recinto con luz artificial para disputar el choque. 

Por su parte, Cobreloa será el encargado de cerrar la fecha 25 en un atractivo encuentro ante Deportes Antofagasta. El duelo entre Pumas y Zorros se disputará el próximo jueves 10 de septiembre en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán a partir de las 20:00 horas.