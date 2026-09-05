San Luis y Cobreloa se enfrentan por la Fecha 24 de la Primera B 2026, en el plato fuerte de la jornada sabatina en el Lucio Fariña. Los quillotanos son cuartos con 35 puntos y llegan tras un triunfo clave en el norte, mientras que los loínos buscan igualar en la cima a Santiago Wanderers, que derrotó a Iquique y llegó a 44 unidades.

El antecedente de la primera rueda favorece con claridad a la visita: el 26 de abril, Cobreloa se impuso 3-1 en el Zorros del Desierto.

¿Dónde ver EN VIVO San Luis vs Cobreloa?

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan San Luis vs Cobreloa?

Fecha: Sábado 5 de septiembre

Sábado 5 de septiembre Hora: 17:30 horas

17:30 horas Estadio: Municipal Lucio Fariña Fernández (Quillota)

Árbitros de San Luis vs Cobreloa

Árbitro: Reinerio Alvarado

1er asistente: Sebastián Castro

2do asistente: Carlos Carrasco

4to árbitro: Francisco Gilabert

VAR: Diego Flores

AVAR: Marcia Castillo

¿Cómo llegan San Luis vs Cobreloa?

San Luis se reencontró con el triunfo en el norte. El equipo de Humberto Suazo venció 1-0 a Deportes Iquique en el Tierra de Campeones y cortó su racha adversa, tras haber caído 0-1 en casa ante Santiago Wanderers en un partido donde no pudo aprovechar la ventaja numérica: los porteños jugaron con diez desde los 9 minutos por la roja directa a Vicente Vargas. Con 35 puntos, los Canarios están a seis del líder y quieren dar el golpe en Quillota.

Cobreloa, en cambio, retomó la punta con lo justo. Los Zorros del Desierto vencieron 2-0 a San Marcos de Arica en Calama, con goles de Facundo Velazco y Gustavo Gotti, y llegaron a 41 unidades, igualados con Santiago Wanderers en la cima. El triunfo llegó tras la sorpresiva caída 0-1 en casa ante Unión Española, y da inicio a un tramo durísimo: el equipo de César Bravo tendrá seis partidos y cuatro salidas entre septiembre y octubre, combinando el Ascenso con la Copa Chile.

Formaciones de San Luis vs Cobreloa

Formación de San Luis: Fernando Abarzúa; Guillermo Avello, Ignacio Meza, Mateo Guerra, Vicente Durán; Nicolás Muñoz, Joel Torres, Facundo Juárez; Martín Carreño, Fabián Pastenes y Sebastián Parada. DT: Humberto Suazo.

Formación de Cobreloa: Hugo Araya; David Tapia, Bastián San Juan, Rodolfo González, Matías Tapia; Jorge Paul Gatica, Cristián Muga, Facundo Velazco; Matías Sandoval, Gustavo Gotti y Juan Ignacio Duma. DT: César Bravo.