Deportes Antofagasta y Deportes Recoleta serán los encargados de cerrar la fecha 24 de la Primera B 2026, en un duelo marcado por la importancia para ambas escuadras que se encuentran en distintas realidades en la tabla de posiciones. Por un lado los locales pueden escalar a la parte alta de la tabla, mientras que otro con un triunfo pueden meterse en zona de liguilla.

Actualmente, Deportes Antofagasta se encuentra en la cuarta ubicación con 37 unidades, a solamente un punto de entrar en el podio de la división de plata. Por su parte, Deportes Recoleta se posiciona noveno con 31 puntos, y en caso de ganar entra en zona de liguilla de ascenso.

El último choque entre Pumas y Textileros se disputó en la novena fecha de la primera rueda. En aquel encuentro disputado en el Estadio Municipal Leonel Sánchez, Deportes Recoleta cayó por 0-2 ante Deportes Antofagasta.

¿Dónde y cómo ver en vivo Antofagasta vs Recoleta?

El duelo entre Pumas y Textileros tendrá transmisión televisiva mediante las señales de TNT Sports y también a través de la plataforma de streaming HBO Max.

  • TV: TNT Sports.
  • Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan Antofagasta vs Recoleta?

  • Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026.
  • Hora: 12:30 horas.
  • Estadio: Regional Calvo y Bascuñán, Antofagasta.

El partido será dirigido por Rodrigo Rivera, con Gabriel Ureta y Cristián Espindola como asistentes, además de contar con Nicolás Pozo como cuarto árbitro. El encargado del VAR será Cristián Galaz, quien será acompañado por Alan Sandoval en el AVAR.

Cómo llegan Antofagasta vs Recoleta a la fecha 24

Deportes Antofagasta llega en una buena racha al duelo ante los Textileros, ya que en la fecha 23 logró golear en condición de visitante a Deportes Copiapó. En el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, los Pumas lograron imponerse por 0-4 ante el León de Atacama, dando un gran paso para meterse en la pelea por la parte alta de la división de plata.

Por su parte, Deportes Recoleta viene de enredar puntos vitales en condición de visita, ya que igualó sin goles ante Curicó Unido. Los Textileros lograron rescatar un punto en el Estadio La Granja, en un partido marcado por la tempranera expulsión de su mediocampista, Javier Espinoza. A pesar de contar con inferioridad numérica desde el minuto 15′ del primer tiempo, Recoleta logró sumar un punto como forastero.

Posibles formaciones para Antofagasta vs Recoleta

Formación de Antofagasta: Fernando Hurtado; Simón Ramírez, Mathías Suárez, Zacarías Abuhabda; Cristián Díaz, Sebastián Leyton, Adrián Cuadra, Diego Rojas; Matías Gallegos, Brayan Hurtado. DT: Luis Marcoleta.

Formación de Deportes Recoleta: Álvaro Salazar; Camilo Rodríguez, Brayams Viveros, Francisco Alarcón, Nicolás Arismendy; Gonzalo Álvarez, Nicolás Carvajal, Branco Provoste, Carlos González; Pedro Sánchez, Germán Estigarribia. DT: Francisco Arrué.

Minuto a minuto de Antofagasta vs Recoleta

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 24
Recoleta
06/09/2026 12:30
No Comenzado Regional Calvo y Bascuñán Stadium – Antofagasta
Antofagasta
  • Alineaciones
  • Estadísticas de equipos
Recoleta
4-1-3-2
Álvaro Salazar 23
Álvaro
Salazar
Camilo Rodríguez 28
Camilo
Rodríguez
Brayams Viveros 16
Brayams
Viveros
Francisco Alarcón 5
Francisco
Alarcón
Nicolás Esteban Arismendy 3
Nicolás
Esteban
Arismendy
G. Álvarez 21
G.
Álvarez
Nicolás Carvajal 17
Nicolás
Carvajal
Carlos Gonzalez 20
Carlos
Gonzalez
B. Provoste 7
B.
Provoste
Pedro Sánchez Torrealba 19
Pedro
Sánchez
Torrealba
Germán Estigarribia 9
Germán
Estigarribia
  • Entrenador
  • 0
    Francisco Arrué Pardo
  • Bench
  • 4
    F. Tomarelli
  • 8
    Federico Martin
  • 11
    Daniel Viveros
  • 13
    Jose Narr
  • 14
    Ignacio Lara
  • 27
    F. Flores
  • 33
    Roberto Riveros
Antofagasta
4-3-1-2
Fernando Hurtado 12
Fernando
Hurtado
Zacarías Abuhadba 13
Zacarías
Abuhadba
Bastián Tapia 4
Bastián
Tapia
Cristián Díaz 6
Cristián
Díaz
Mathías Suárez 22
Mathías
Suárez
Brayan Hurtado 17
Brayan
Hurtado
Sebastián Leyton 8
Sebastián
Leyton
Simón Ramírez 31
Simón
Ramírez
Diego Rojas 10
Diego
Rojas
Adrián Cuadra 20
Adrián
Cuadra
Matías Gallegos 16
Matías
Gallegos
  • Entrenador
  • 0
    John Armijo
  • Bench
  • 7
    Christian Bravo
  • 11
    José Bandez
  • 14
    Kevin Campillay
  • 18
    N. Sepúlveda
  • 21
    Fabián Manzano
  • 23
    Franko Siegler
  • 25
    Juan Pablo Cisternas
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