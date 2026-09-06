Deportes Antofagasta y Deportes Recoleta serán los encargados de cerrar la fecha 24 de la Primera B 2026, en un duelo marcado por la importancia para ambas escuadras que se encuentran en distintas realidades en la tabla de posiciones. Por un lado los locales pueden escalar a la parte alta de la tabla, mientras que otro con un triunfo pueden meterse en zona de liguilla.

Actualmente, Deportes Antofagasta se encuentra en la cuarta ubicación con 37 unidades, a solamente un punto de entrar en el podio de la división de plata. Por su parte, Deportes Recoleta se posiciona noveno con 31 puntos, y en caso de ganar entra en zona de liguilla de ascenso.

El último choque entre Pumas y Textileros se disputó en la novena fecha de la primera rueda. En aquel encuentro disputado en el Estadio Municipal Leonel Sánchez, Deportes Recoleta cayó por 0-2 ante Deportes Antofagasta.

¿Dónde y cómo ver en vivo Antofagasta vs Recoleta?

El duelo entre Pumas y Textileros tendrá transmisión televisiva mediante las señales de TNT Sports y también a través de la plataforma de streaming HBO Max.

TV: TNT Sports.

Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan Antofagasta vs Recoleta?

Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026.

Hora: 12:30 horas.

Estadio: Regional Calvo y Bascuñán, Antofagasta.

El partido será dirigido por Rodrigo Rivera, con Gabriel Ureta y Cristián Espindola como asistentes, además de contar con Nicolás Pozo como cuarto árbitro. El encargado del VAR será Cristián Galaz, quien será acompañado por Alan Sandoval en el AVAR.

Cómo llegan Antofagasta vs Recoleta a la fecha 24

Deportes Antofagasta llega en una buena racha al duelo ante los Textileros, ya que en la fecha 23 logró golear en condición de visitante a Deportes Copiapó. En el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, los Pumas lograron imponerse por 0-4 ante el León de Atacama, dando un gran paso para meterse en la pelea por la parte alta de la división de plata.

Por su parte, Deportes Recoleta viene de enredar puntos vitales en condición de visita, ya que igualó sin goles ante Curicó Unido. Los Textileros lograron rescatar un punto en el Estadio La Granja, en un partido marcado por la tempranera expulsión de su mediocampista, Javier Espinoza. A pesar de contar con inferioridad numérica desde el minuto 15′ del primer tiempo, Recoleta logró sumar un punto como forastero.

Posibles formaciones para Antofagasta vs Recoleta

Formación de Antofagasta: Fernando Hurtado; Simón Ramírez, Mathías Suárez, Zacarías Abuhabda; Cristián Díaz, Sebastián Leyton, Adrián Cuadra, Diego Rojas; Matías Gallegos, Brayan Hurtado. DT: Luis Marcoleta.

Formación de Deportes Recoleta: Álvaro Salazar; Camilo Rodríguez, Brayams Viveros, Francisco Alarcón, Nicolás Arismendy; Gonzalo Álvarez, Nicolás Carvajal, Branco Provoste, Carlos González; Pedro Sánchez, Germán Estigarribia. DT: Francisco Arrué.

Minuto a minuto de Antofagasta vs Recoleta