Datos Clave El detonante: El empate 0-0 ante Antofagasta, que le hizo perder el liderato en solitario. Su rendimiento: 51,9% en 79 partidos dirigidos desde septiembre de 2024. El próximo partido: Cobreloa recibirá a Wanderers el 26 de septiembre.

Horas antes de conocer su despido, César Bravo todavía defendía su continuidad con firmeza. El técnico había sido citado por la dirigencia de Cobreloa para aclarar declaraciones que generaron molestia interna tras el empate 0-0 ante Antofagasta, y en esa instancia fue categórico: “No trabajo a través de la desconfianza y tampoco me gusta la traición”, afirmó, negando además que algún dirigente se hubiera acercado a pedirle que diera un paso al costado.

Ese mismo jueves, sin embargo, la institución de Calama tomó la decisión de todas formas. A través de un comunicado oficial, el club informó que “se determinó poner término al ciclo” tanto del estratega como de todo su cuerpo técnico. “Como institución le agradecemos sinceramente por el compromiso, profesionalismo y dedicación demostrados durante su permanencia en nuestro club”, agregaron.

Un ciclo de más de dos años en Cobreloa

Bravo se va del club tras asumir el cargo en septiembre de 2024, en reemplazo de Dalcio Giovagnoli. Dirigió a los loínos durante 79 partidos, con 32 victorias, 27 empates y 20 derrotas, un 51,9% de rendimiento.

Su primer tramo estuvo marcado por la lucha por la permanencia en Liga de Primera, categoría de la que descendió por diferencia de goles pese a sumar siete puntos de 15 posibles. En 2025, ya en Primera B, llevó al equipo a terminar tercero en la tabla y a disputar la final de la liguilla de ascenso, donde cayó de forma dramática ante Deportes Concepción.

El presente que dejó su salida

Esta temporada, Cobreloa volvía a mostrar una campaña sólida bajo su mando, peleando mano a mano con Santiago Wanderers por el liderato, posición que perdió en solitario hace tres fechas. Pese a mantener números competitivos, la dirigencia decidió terminar el ciclo a solo seis fechas del final del torneo.

El equipo se mantiene segundo con 42 puntos, a dos del líder Wanderers, y enfrentará precisamente al puntero el próximo 26 de septiembre en Calama, en un partido reprogramado por el viaje de los caturros a Madrid para disputar la final de la Copa Intercontinental Sub-20 ante el Real Madrid.