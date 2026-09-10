Deportes Antofagasta y Cobreloa protagonizan este jueves uno de los duelos más atractivos de la fecha 25 de la Primera B 2026 en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán. Los Pumas son cuartos con 37 puntos y buscan consolidar su posición en zona de liguilla tras el traspié ante Recoleta. Los Loínos, en cambio, son segundos con 41 unidades y llegan golpeados tras la goleada 2-4 ante San Luis, resultado que los dejó a tres puntos del líder Santiago Wanderers en la recta final del campeonato. Ganar es obligatorio para ambos.

El historial entre ambos en esta temporada muestra el dominio de Cobreloa: vencieron 2-1 a Antofagasta en la Copa Chile el 30 de enero, empataron 0-0 en la revancha el 8 de febrero, y en el campeonato los Loínos se impusieron 2-0 el 3 de mayo en el Zorros del Desierto, con penal de Cristian Insaurralde a los tres minutos y gol de Gustavo Gotti para sentenciar. Este jueves la revancha se juega en Antofagasta.

¿Dónde y cómo ver en vivo Deportes Antofagasta vs Cobreloa?

Deportes Antofagasta vs Cobreloa será transmitido por TNT Sports Premium en televisión y por HBO Max en streaming.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Antofagasta vs Cobreloa?

Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026

Hora: 20:00 horas

Estadio: Estadio Regional Calvo y Bascuñán, Antofagasta

El partido será dirigido por Diego Flores, con Alejandro Molina y Joaquín Arrué como asistentes y Matías Assadi como cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de José Cabero, con Diego Gamboa como AVAR.

Cómo llegan Deportes Antofagasta y Cobreloa a la fecha 25

Deportes Antofagasta llega cuarto con 37 puntos tras la derrota 1-2 ante Deportes Recoleta en la fecha 24, en un partido donde los Pumas dominaron durante gran parte del encuentro pero no pudieron sostener el resultado. El equipo de Luis Marcoleta acumula dos derrotas consecutivas en el campeonato y necesita reaccionar de inmediato para no perder terreno en la zona de liguilla, donde la diferencia con el quinto puesto se acorta fecha a fecha.

Cobreloa llega segundo con 41 puntos pero con la presión de haber sido goleado 2-4 por San Luis en la fecha 24, el peor resultado de su segunda rueda. Los Loínos de César Bravo vieron cómo Santiago Wanderers se escapó a tres puntos en la cima y ahora tienen la obligación de ganar en Antofagasta para no perder más terreno en la lucha por el ascenso directo. Gustavo Gotti, goleador del equipo, será la principal carta de peligro.

Formaciones probables para Deportes Antofagasta vs Cobreloa

Deportes Antofagasta formaría con: Fernando Hurtado; Simón Ramírez, Mathías Suárez, Zacarías Abuhabda; Cristián Díaz, Sebastián Leyton, Adrián Cuadra, Diego Rojas, Bastián Tapia; Matías Gallegos y Brayan Hurtado. DT: Luis Marcoleta.

Cobreloa respondería con: Hugo Araya; David Tapia, Bastián San Juan, Rodolfo González, Matías Tapia; Jorge Paul Gatica, Cristián Muga, Facundo Velazco; Matías Sandoval, Gustavo Gotti y Juan Ignacio Duma. DT: César Bravo.

Minuto a minuto de Deportes Antofagasta vs Cobreloa