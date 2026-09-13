Cobreloa ha vivido un verdadero calvario durante las últimas semanas en la Primera B 2026, ya que a pesar de pelear semana a semana por el ascenso directo, los Zorros quedaron sin entrenador tras la desvinculación de César Bravo en la recta final del certamen. La situación encendió las alarmas del cuadro norteño, quien en tiempo récord ya contaba con un nombre de categoría para asumir en su banca: Mario Salas.

El “Comandante” sonaba en Unión La Calera, e incluso estaba a detalles de estampar su firma para asumir en el cuadro del Campeonato Nacional 2026, pero las negociaciones no perduraron y Cobreloa fue quien aprovechó su oportunidad para contactar con Salas. Hasta la fecha, el entrenador nacional está a centímetros de ser oficializado en Calama, pero hay una inédita razón con la directiva del club naranja que retrasa su asunción.

La inédita razón que retrasa el fichaje de Salas

El arribo de Mario Salas a Cobreloa es inminente, e incluso se esperaba que su primer entrenamiento al frente del plantel norteño fuera la tarde de este lunes 15 de septiembre, pero esta situación no será posible debido a un insólito contratiempo entre la directiva del cuadro zorro y el anterior cuerpo técnico comandado por César Bravo.

Según información del medio En La Línea, la oficialización del “Comandante” en los Zorros está estancada debido a que César Bravo aún no firma su finiquito con la directiva de Cobreloa. Se esperaba que el papeleo entre el cuerpo técnico saliente estuviera zanjado antes del inicio de la semana, pero se espera que recién el lunes Bravo estampe su firma en su finiquito con el club.

El atraso entre el anterior entrenador y la directiva de los Zorros obliga a Mario Salas a retrasar su oficialización como entrenador de Cobreloa, y junto a ello su primer entrenamiento a cargo del club de la división de plata. La que se esperaba que fuera la primera práctica del “Comandante” frente al cuadro norteño este lunes 14 de septiembre tendrá que retrasarse, y será dirigido por los técnico de las series inferiores del club.

La llegada de Mario Salas urge en Calama, debido a que tienen solamente hasta el 22 de septiembre para enfrentar uno de los retos más importantes de la temporada, la llave de octavos de final ante Coquimbo Unido por la Copa Chile 2026. Posterior a tal compromiso, Cobreloa jugará una verdadera final ante Santiago Wanderers en su lucha por la cima de la Primera B 2026.