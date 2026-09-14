Datos Clave El nombre: Patricio Lira será el ayudante técnico de Mario Salas en el nuevo cuerpo técnico de Cobreloa. El antecedente: Condujo a Deportes Temuco hasta la final de la liguilla de ascenso de 2019 y volvió a disputar esa instancia en 2021. Lo pendiente: La llegada de Salas sigue vinculada al cierre contractual de César Bravo, cuyo finiquito alcanzaría los 50 millones de pesos.

La nueva era en Calama comienza a tomar forma. Tras la abrupta salida de César Bravo, motivada por la reciente igualdad sin goles ante Deportes Antofagasta, Cobreloa se movió rápidamente y abrochó la llegada de Mario Salas para intentar darle un revulsivo al equipo en la recta final de la temporada.

El “Comandante” tiene todo acordado para tomar las riendas del conjunto naranja y ya definió quién será su principal mano derecha en este complejo desafío, apostando por un estratega que conoce a la perfección la exigencia y los pasillos de la división de plata del fútbol chileno.

¿Quiénes forman el nuevo cuerpo técnico de Mario Salas?

El nuevo ayudante técnico de Cobreloa será Patricio Lira, exentrenador de Deportes Temuco y Arturo Fernández Vial, quien reaparecerá en el Ascenso como el principal hombre de confianza del ex DT de Universidad Católica y Colo Colo.

Lira cuenta con un importante cartel en la categoría, habiendo estado muy cerca de llevar al cuadro de La Araucanía a la Primera División en dos ocasiones. En 2019 comandó al equipo hasta la final de la liguilla (cayendo por penales ante La Serena a inicios de 2020) y en la temporada 2021 volvió a alcanzar dicha instancia, donde se inclinó frente a Deportes Copiapó.

Junto a Lira, el nuevo cuerpo técnico estará integrado por Marcelo Rosenblut como preparador físico y Javier Rodríguez como preparador de arqueros.

¿Por qué Mario Salas aún no asume en Cobreloa?

Pese a tener a todo su equipo de trabajo estructurado, la llegada del estratega a la Región de Antofagasta sufrió un inesperado retraso. La idea original de la dirigencia loína era que Salas y Lira iniciaran sus trabajos este mismo lunes, pero la firma debió postergarse, de manera preliminar, para el día martes.

¿La razón? El club aún no ha logrado firmar el finiquito de César Bravo y su staff, un paso legal y administrativo obligatorio para dejar el camino despejado y permitir que el nuevo cuerpo técnico pueda comenzar a ejercer sus funciones en la institución de manera oficial.

¿Cuánto debe pagar Cobreloa por el finiquito de César Bravo?

Para destrabar definitivamente este escenario, la directiva naranja debe solucionar un importante tema económico. Según la información revelada por el periodista Pedro Marín, Cobreloa deberá desembolsar un monto que alcanzaría los 50 millones de pesos para cancelar íntegramente la salida del cuerpo técnico saliente.

Durante esta jornada, la institución espera saldar esta millonaria cifra, romper los lazos con Bravo y dejar todo listo para que Mario Salas y Patricio Lira se pongan por fin el buzo loíno.