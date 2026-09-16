Datos Clave Partido: Audax Italiano vs Colo Colo, martes 22 de septiembre a las 20:30 horas. Dónde ver: El encuentro estará disponible exclusivamente vía streaming en HBO Max. Televisión: El partido no será emitido por la señal de TNT Sports Premium.

Una sorpresa se encontrarán los hinchas de Colo Colo en el regreso del Cacique a la competencia después de las Fiestas Patrias. El equipo de Fernando Ortiz enfrentará a Audax Italiano por los octavos de final de Copa Chile, pero el partido de ida no tendrá transmisión por televisión.

El compromiso se disputará el martes 22 de septiembre en el Estadio Nacional y quedó fuera de la programación de TNT Sports Premium. Eso no significa que los fanáticos albos se quedarán sin alternativas para seguir el encuentro, aunque necesitarán recurrir al streaming.

¿Dónde ver Colo Colo vs Audax por Copa Chile?

Audax Italiano vs Colo Colo se podrá ver exclusivamente por HBO Max, plataforma que contará con la transmisión de TNT Sports. La cobertura comenzará a las 20:00 horas, media hora antes del inicio del encuentro.

La determinación también afectará a los seguidores de Universidad Católica. El partido de los Cruzados frente a Unión La Calera, fijado para el miércoles 23 a las 20:30 horas, tampoco estará disponible en TNT Sports Premium y será exclusivo de la plataforma.

¿Cuándo juegan Colo Colo y Audax Italiano?

Colo Colo y Audax Italiano jugarán el martes 22 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Nacional, con los Itálicos ejerciendo la localía.

La revancha está programada para el viernes 25 de septiembre a las 20:00 horas en el mismo recinto, esta vez con el Cacique como local. A diferencia de la ida, ese encuentro sí tendrá transmisión por TNT Sports Premium y HBO Max.