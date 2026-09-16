Datos Clave El caso: La Gerencia de Ligas Profesionales denunció a Colo Colo por un incumplimiento del Manual de Competiciones. El fallo: El Tribunal de Disciplina resolvió sancionar al club únicamente con una amonestación. Lo descartado: La resolución no estableció multas económicas ni pérdida de puntos para los albos.

Colo Colo ya conoce la resolución del procedimiento que mantenía abierto ante el Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP desde comienzos de septiembre.

La Primera Sala resolvió el caso en su audiencia número 33, realizada el 15 de septiembre, y determinó aplicar una sanción al club albo por infringir el Manual de Competiciones. El fallo, sin embargo, terminó siendo bastante más leve que otros castigos reglamentarios que podían aparecer en este tipo de procesos según informó Radio Cooperativa.

¿Por qué la ANFP denunció a Colo Colo?

La causa contra el elenco popular se originó tras una denuncia formal presentada por la Gerencia de Ligas Profesionales, quienes apuntaron a la institución de Pedrero por incurrir en un incumplimiento a las normativas del ente rector del fútbol chileno.

Lo particular de este caso es que, pese a ratificar la infracción por parte de Blanco y Negro, el documento oficial emitido y publicado por el Tribunal de Disciplina no detalló con precisión cuál fue la acción puntual o el incidente administrativo que desencadenó la acusación, dejando la falta específica sin un desglose público.

¿Cuál fue el castigo definitivo para Colo Colo?

Tras la comparecencia de la representación legal del Cacique, la Primera Sala dio por resuelto el caso determinando que Colo Colo será sancionado únicamente con una amonestación escrita.

De esta forma, en el Estadio Monumental respiran con tranquilidad. El proceso administrativo quedó cerrado de manera definitiva sin establecer sanciones adicionales, lo que significa que el equipo de Fernando Ortiz zafó de cualquier multa económica y no sufrirá ningún tipo de pérdida de puntos en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.