La millonaria defensa en Conmebol: Para levantar el castigo de jugar tres partidos continentales a puertas cerradas, Colo Colo prepara un informe técnico en el que detalla la inversión de dos millones de dólares en seguridad (biometría y cámaras) en el Monumental. Cada partido de Libertadores sin público le cuesta al club cerca de USD $800.000, por lo que una comitiva podría viajar a Paraguay a exponer la mejora.

Problemas contractuales: El entorno de Arturo Vidal presiona a la dirigencia para negociar ahora su extensión para pelear la Libertadores 2027, aunque Aníbal Mosa insiste en patear las charlas hasta fin de año. En paralelo, Matías Fernández Cordero se quedó sin su cláusula de renovación automática y Ethan Espinoza, figura de Deportes Concepción, termina contrato en diciembre y asoma como agente libre si ByN no lo renueva.