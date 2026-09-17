Noticias de Colo Colo hoy 17 de septiembre: La carta de 2 millones de dólares a Conmebol, un renovado problema y “apagón” en TV
Publicado el:
-
Carla Bernucci
Blanco y Negro prepara una costosa ofensiva para evitar jugar sin público en la Copa Libertadores 2027, tras el duro castigo arrastrado desde 2025. Mientras la directiva lidia con la impaciencia del entorno de Arturo Vidal por su incierta renovación y con la sorpresiva figura de Deportes Concepción que debe definir su futuro albo, los hinchas reciben un balde de agua fría: la ida de octavos de la Copa Chile no irá por televisión. Además, los canteranos del "Cacique" brillan en Argentina.
La pausa del Campeonato Nacional por Fiestas Patrias no ha detenido el ritmo frenético en las oficinas de Blanco y Negro. Con la mirada puesta en el proyecto deportivo de 2027 y el sueño de volver a la élite continental, la dirigencia de Colo Colo está desplegando una contundente e inédita ofensiva jurídica y de seguridad ante la Conmebol. El objetivo es claro: recuperar el derecho a jugar con su público en el Estadio Monumental y evitar las millonarias pérdidas económicas que acarrearía cumplir el resto del severo castigo impuesto tras los lamentables incidentes ocurridos en la Copa Libertadores del año pasado.
Pero los escritorios de Macul no solo arden con la diplomacia sudamericana, sino también con la presión interna. La firme postura de Aníbal Mosa de postergar todas las negociaciones hasta asegurar la estrella 35 ha generado evidente ruido en el círculo íntimo de referentes como Arturo Vidal, mientras otros jugadores que terminan contrato y que no lograron la renovación automática, ven cómo su tiempo en Pedrero se agota. En medio de estas tensiones contractuales, los hinchas colocolinos recibieron una sorpresiva noticia logística que cambiará la forma en que acompañarán al equipo, ya que el inminente choque de Copa Chile ante Audax Italiano experimentará un sorpresivo “apagón” en la televisión tradicional.
🔴 Todas las noticias de Colo Colo HOY jueves 17 de septiembre
Sigue en Alairelibre.cl la cobertura total de los Juegos Odesur con los canteranos albos como protagonistas, el paso a paso para configurar tu app de streaming y no perderte el choque de Copa Chile, y las últimas novedades de la ofensiva de Blanco y Negro en Conmebol.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).