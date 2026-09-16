Datos Clave El castigo: Conmebol sancionó a Colo Colo con una multa económica y cinco partidos a puertas cerradas en torneo internacionales. El motivo: Los graves incidentes que tuvieron lugar en el Estadio Monumental ante Fortaleza en la Copa Libertadores. La ofensiva: Blanco y Negro buscará revertir el castigo con miras a su regreso internacional en 2027.

Uno de los hechos que marcó el centenario de Colo Colo fue lo ocurrido el pasado 10 de abril de 2025, cuando dos hinchas albos fallecieron en las afueras del Estadio Monumental en la previa del duelo frente a Fortaleza por la Copa Libertadores.

Posteriormente el duelo frente a los brasileños debió ser suspendido debido a que barristas del Cacique invadieron la cancha, lo que provocó un fuerte castigo de Conmebol. Considerando que la clasificación a la próxima edición del certamen continental es inminente, desde Blanco y Negro buscarán revertir la sanción en su contra.

¿Cuál fue el castigo de Conmebol contra Colo Colo?

Conmebol sancionó a Colo Colo con una multa económica y cinco partidos a puertas cerradas en condición de local producto de los graves incidentes que tuvieron lugar en el compromiso frente a Fortaleza.

De esos cinco encuentros, el Popular ya cumplió dos: ante Racing de Avellaneda y Atlético Bucaramanga en la Copa Libertadores 2025, por lo que aún tiene tras partidos de castigo por delante.

De clasificar a la próxima edición de la fase de grupos del certamen continental, los albos tendrían que jugar sus tres cruces en casa sin sus hinchas. Por ello, desde Blanco y Negro buscarán cambiar esa situación.

Colo Colo buscará rebajar el castigo de Conmebol

De acuerdo a la información entregada por Radio ADN, la concesionaria que administra a Colo Colo está preparando un “informe contundente” para presentarlo ante la Conmebol para revertir el castigo impuesto en 2025.

El documento está siendo elaborado por el departamento de seguridad, la gerencia de Operaciones y el equipo jurídico de Blanco y Negro. El objetivo es poder jugar sus próximos partidos internacionales con su público, considerando que es prácticamente un hecho que volverán a estas instancias la próxima temporada.

“El informe incluye video, imágenes y distintos antecedentes que exponen las distintas medidas adoptadas por el club tras aquella trágica jornada”, completó el citado medio.

Ahora habrá que esperar si este escrito y las pruebas presentadas por la concesionaria convencen a la Conmebol de revertir el castigo o si seguirán sancionados con miras a su esperado regreso a la Copa Libertadores.