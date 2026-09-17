Datos Clave Contrato: Arturo Vidal termina su vínculo con Colo Colo en diciembre de 2026. Postura: El entorno del volante pretende comenzar cuanto antes las conversaciones por su continuidad. Objetivo: Vidal quiere permanecer en el club y disputar la Copa Libertadores 2027.

Mientras Colo Colo pelea por cerrar una temporada con títulos, fuera de la cancha comienza a tomar fuerza una negociación que promete convertirse en uno de los grandes temas del cierre de 2026. Arturo Vidal termina contrato en diciembre y su futuro todavía no está resuelto.

La postura del jugador es continuar en el Estadio Monumental, pero los tiempos comienzan a generar diferencias. Según informó En Cancha, la agencia que representa al King pretende reunirse cuanto antes con Blanco y Negro para conocer las condiciones de una eventual renovación, mientras la concesionaria mantiene su decisión de esperar.

¿Qué quiere Arturo Vidal para 2027?

Arturo Vidal quiere renovar con Colo Colo y disputar la Copa Libertadores 2027 con los albos. La intención del mediocampista es extender su estadía en Macul, donde en distintas oportunidades ha manifestado su deseo de finalizar su carrera.

El aspecto económico aparece como uno de los puntos que deberán abordarse. En los últimos días surgió la versión de una eventual reducción importante de su salario, aunque todavía no existe una propuesta formal conocida entre las partes.

De acuerdo con el citado medio, Vidal estaría dispuesto a negociar sus condiciones económicas para alcanzar un acuerdo, aunque eso no implica aceptar necesariamente una rebaja del 50%.

¿Por qué Colo Colo todavía no negocia con Vidal?

Blanco y Negro decidió postergar las conversaciones contractuales hasta conocer cómo terminará deportivamente la temporada de Colo Colo. Esa posición ha sido reiterada públicamente por Aníbal Mosa durante las últimas semanas.

“Cuando tengamos la copa arriba, o las copas, porque podría ser dos o deberían ser dos, vamos a conversar sobre las renovaciones. Ya hemos redundado demasiado en el tema”, señaló recientemente el presidente de la concesionaria.

El caso del King forma parte de una definición mucho mayor. Colo Colo tiene 10 futbolistas que finalizan sus contratos o préstamos el 31 de diciembre, por lo que la conformación del plantel 2027 obligará a tomar varias decisiones una vez terminada la temporada.