Datos Clave El problema: 10 jugadores de Colo Colo terminan contrato en diciembre de 2026. Los cortados: Tres de ellos no continuarán en el Estadio Monumental en 2026. Los que siguen: Por su parte, la directiva trabaja en la continuidad de algunas piezas clave de Fernando Ortiz.

Colo Colo ya comenzó a preparar la próxima temporada. Los albos, que siguen firmes en búsqueda del título del Campeonato Nacional, miran de reojo el 2027 y los desafíos que tendrán por delante.

Uno de los grandes dilemas de la dirigencia de Blanco y Negro será la conformación del plantel, considerando el gran número de jugadores que terminan contrato en diciembre próximo. En ese sentido, desde la concesionaria ya tienen a sus tres primeros cortados, aunque hay otros que podrían continuar en el club.

Los 10 jugadores que terminan contrato con Colo Colo

Son 10 los futbolistas que terminan su vínculo con el Cacique en diciembre de 2026 y que por el momento no han asegurado su continuidad. El caso que más revuelo causa en el Estadio Monumental es sin lugar a dudas el de Arturo Vidal.

De acuerdo a la información de ADN Deportes, el King no ha tenido acercamientos con la dirigencia, lo que mantiene en suspenso su situación. Pese a ello, se espera que el capitán de Colo Colo continúe la próxima temporada.

Además de Vidal, terminan contrato Claudio Aquino, Matías Fernández, Javier Méndez, Marcos Bolados, Erick Wiemberg, Álvaro Madrid, Lautaro Pastrán, Maximiliano Romero y Vozinha.

Los cortados de Colo Colo y los que se ilusionan con segur

Colo Colo ya definió a sus tres primeros cortados para la temporada 2027. De acuerdo a la citada fuente, el primero de ellos es Claudio Aquino, quien no está en los planes para la próxima temporada y su alto salario, además de que utiliza cupo de extranjero, hizo que Blanco y Negro optara por desprenderse de él.

El segundo es Matías Fernández, quien termina su préstamo y la concesionaria no hará uso de la opción de compra. El otro es Javier Méndez, quien firmó por dos años, pero no está considerado para el 2027.

Por otro lado están las situaciones de Álvaro Madrid, Lautaro Pastrán y Maximiliano Romero, cuyos préstamos terminan en diciembre. La intención de la dirigencia es que sigan el próximo año, por lo que deberán ejecutar las opciones de compra o negociar con los clubes dueños de los pases, según corresponda.

El otro caso que debe decidirse es el de Vozinha. El portero tiene una cláusula de minutos jugados para extender su contrato por toda la próxima temporada. Por ello, dependerá de cuánto juegue en la recta final del año para saber su futuro en Colo Colo.