Datos Clave El jugador: Salomón Rodríguez, a préstamo en Montevideo City Torque, podría volver a Colo Colo. El motivo: Desde Uruguay reconocen las dificultades para retenerlo de cara a la próxima temporada. Los números: En el elenco ciudadano, Rodríguez ha anotado 16 goles en 46 partidos.

Colo Colo tiene prácticamente asegurado el título del Campeonato Nacional. Con solo siete fechas por jugar, los albos mantienen 12 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, por lo que en Blanco y Negro ya comienzan a proyectar la próxima temporada.

En el Estadio Monumental ya trabajan en la conformación del plantel para el 2027. Si bien varios podrían partir considerando que terminan contrato a fin de año, hay otros que podrían volver a vestir la camiseta del Cacique.

Salomón Rodríguez podría volver a Colo Colo

Ese es el caso del delantero uruguayo Salomón Rodríguez, quien se encuentra a préstamo en el Montevideo City Torque, donde registra 16 goles y 3 asistencias en 46 partidos.

El atacante se ha convertido en una pieza clave de su nuevo equipo, sin embargo, en Uruguay ven difícil retenerlo de cara al próximo año. Así al menos lo reveló Javer Nóblega, director general del elenco charrúa.

“No nos sentamos a planificar todavía la siguiente temporada, porque todavía estamos en triple competencia: Copa Sudamericana, Copa de Uruguay y torneo local. Entonces no hemos tenido tiempo suficiente para planificar”, dijo el directivo en conversación con Radio ADN.

“Sabemos que Salomón es un jugador que cualquier club de Sudamérica lo quisiera tener, pero la temporada tan buena que tuvo le va a permitir la apertura de mercados en muchos lados, no solo en Sudamérica, sino que también en Europa. Para nosotros, retenerlo va a ser muy difícil”, reconoció.

En Uruguay están encantados con Salomón Rodríguez

Por otro lado, Nóblega destacó las cualidades que tiene el delantero que pertenece a Colo Colo y la importancia que ha tenido en Montevideo City Torque. “La categoría que tiene Salomón para definir en el área pocas veces la vi en este club”, afirmó.

“Pasaron muchos delanteros de un altísimo nivel y que hoy están en otros lados triunfando, pero la calidad que tiene Salomón a mí, personalmente me sorprendió”, insistió.

“Ha abierto y resuelto partidos que, normalmente no lo podemos hacer. Tener a Salomón para nosotros es un privilegio. Ahora en lo que pensamos es en disfrutarlo por los próximos tres meses que todavía tenemos por delante”, concluyó.