Datos Clave Regreso: Jonathan Villagra volvió a una convocatoria de La Roja después de tres años. Colo Colo: El defensor destacó la confianza y el ritmo que consiguió desde su llegada al Cacique. Gira: Chile enfrentará a Canadá, Estados Unidos y México en Norteamérica.

Jonathan Villagra necesitó tres años para volver a recibir un llamado de La Roja y el defensor tiene claro qué cambió durante ese período. Instalado como una de las alternativas habituales de Fernando Ortiz en Colo Colo, el zaguero de 23 años atribuyó parte importante de su crecimiento a la experiencia que ha vivido en el Estadio Monumental.

El regreso encuentra a Villagra en un escenario muy distinto al de su anterior paso por la selección. El defensor llegó al Cacique desde Unión Española y durante 2026 logró consolidarse en la última línea alba, pese a atravesar recientemente una molestia en la rodilla que lo dejó fuera ante Huachipato.

¿Qué cambió para Jonathan Villagra en Colo Colo?

Jonathan Villagra asegura que Colo Colo le permitió ganar madurez, confianza y ritmo competitivo, elementos que ahora espera trasladar a La Roja.

“Me siento más maduro, cambié de club, he ganado más confianza, he agarrado más ritmo, estoy más grande. Feliz de estar acá y a poner a prueba todo lo que hago en Colo Colo. Es diferente pasar de otro club a Colo Colo, es el más grande de Chile, tiene la presión de todo el país. Al principio me costó, pero creo que me he ido afirmando”.

El defensor también destacó directamente la influencia de Fernando Ortiz en su presente. “Con Fernando estoy muy agradecido. Creo que él me dio la confianza desde que llegó, entonces creo que hay que retribuirlo también. Lo he hecho y ahora quiero llevarlo a cabo también aquí en la selección”.

El desafío que tendrá Villagra en La Roja

Villagra buscará aprovechar la gira por Norteamérica para consolidarse como una alternativa en la renovación de la selección chilena. El equipo de Nicolás Córdova enfrentará a Canadá el 26 de septiembre, Estados Unidos el 29 y México el 6 de octubre.

“Creo que es una generación muy buena, que tiene que ir agarrando continuidad y confianza. A medida que vayan pasando los procesos y los partidos, vamos a ir ganando mérito para afrontar lo que viene en la selección”, cerró.