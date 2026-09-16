Datos Clave El presente: Nicolás Córdova está a cargo de La Roja y prepara la gira por Norteamérica. El nuevo DT: Será la directiva entrante de la ANFP la que elija al nuevo entrenador de Chile. La fórmula: La intención del ente rector del fútbol chileno es que Córdova siga a ligado a la selección con el arribo del nuevo DT.

La selección chilena continúa preparándose para su gira por Norteamérica, donde enfrentará a Canadá, Estados Unidos y México en tres amistosos internacionales, los cuales serán dirigidos por Nicolás Córdova.

El nacional continúa al mando de La Roja de manera interina mientras se define quién comandará al equipo de todos en el próximo proceso clasificatorio. Sin embargo, la estadía de Córdova en la banca podría extenderse incluso más de lo previsto.

Nicolás Córdova podría seguir en La Roja tras las elecciones de la ANFP

Este miércoles, en medio de las prácticas del combinado nacional, diversos medios tuvieron una reunión informativa liderada por la gerencia de selecciones nacionales. Allí, se habló sobre quién comandará el proceso rumbo al Mundial de 2030, considerando la separación de la Federación de Fútbol de la ANFP y que también hay elecciones en este último en noviembre próximo.

Desde la ANFP aclararon que aún tienen el tiempo a su favor para elegir al nuevo DT, puesto que de acuerdo a la información que manejan, las próximas Eliminatorias arrancarán en septiembre de 2027 y no en marzo como se había especulado.

Sin embargo, aclararon que a quien resulte elegido como nuevo entrenador de La Roja se le hará una particular petición: que Nicolás Córdova se mantenga ligado a la selección, pero como ayudante del staff técnico.

¿Cuándo se elegirá al nuevo DT de Chile?

Aún no hay fecha para conocer al nuevo entrenador de Chile. Eso sí, fue el propio presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien confirmó que no será él quien lo escoja y que la tarea recaerá en la directiva entrante.

“La nueva directiva elegirá al entrenador. No quiero dejar uno yo, tenemos que dejar los recursos para que la selección pueda escoger”, dijo el pasado martes durante la presentación de un nuevo auspiciador de La Roja.

El nuevo presidente de la ANFP será elegido el próximo 19 de noviembre, cuando el Consejo de Presidentes del fútbol chileno vote por el sucesor de Milad al mando del balompié nacional.

¿Cuándo juega Chile?

Chile juega ante Canadá el próximo sábado 26 de septiembre, contra Estados Unidos el martes 29 y frente a México el martes 6 de octubre.