Datos Clave Respuesta pública: Erick Pulgar aseguró que mantiene una buena relación con Nicolás Córdova. Nueva negativa: El volante volvió a rechazar la convocatoria de La Roja para la próxima fecha FIFA. Mensaje a La Roja: Pulgar pidió que el foco esté en los jóvenes que comienzan su camino en la selección chilena.

Erick Pulgar decidió romper el silencio sobre su ausencia de La Roja y respondió a las versiones que surgieron en torno a su futuro en la selección chilena. El volante de Flamengo, que no juega por Chile desde octubre de 2024, aclaró especialmente cómo es su relación con Nicolás Córdova.

La declaración apareció después de una nueva negativa del mediocampista a integrar la selección, pese a que Córdova viajó a Brasil y se reunió personalmente con él. La situación alimentó las especulaciones sobre un eventual alejamiento definitivo de Pulgar de La Roja, algo que el futbolista no confirmó en su mensaje.

¿Qué dijo Erick Pulgar sobre Nicolás Córdova?

Pulgar descartó que su ausencia responda a un conflicto con el entrenador y confirmó la reunión que ambos sostuvieron hace algunas semanas.

“Ante las distintas versiones que han circulado durante estos días respecto a mi situación con la selección chilena, quiero aclarar algo de manera muy simple: con Nicolás Córdova está todo bien, vino a verme hace unas semanas y lo recibí muy bien. Existe respeto de mi parte hacia él y su trabajo”, publicó el volante de Flamengo.

“A lo largo de mi carrera nunca me han movido los elogios ni las críticas. He intentado siempre concentrarme en mi trabajo, en competir y responder dentro de la cancha, por eso tampoco acostumbro referirme a cada información o supuesto que aparece sobre mí”, agregó el jugador chileno.

¿Por qué Erick Pulgar no está en La Roja?

Esa es precisamente la interrogante que Pulgar dejó abierta. En su declaración no entregó una razón concreta para explicar sus reiteradas ausencias ni confirmó que haya decidido retirarse definitivamente de la selección chilena.

En cambio, pidió trasladar la atención hacia los nuevos jugadores considerados en este proceso: “Me gustaría que todo el espacio que hoy se está utilizando para intentar explicar, a partir de supuestos, por qué estoy o no en una convocatoria, pudiera servir también para dar visibilidad a los jóvenes que están siendo llamados a la Selección”.

“Conocer quiénes son, de dónde vienen, sus historias y el camino que han recorrido para llegar hasta ahí. Hay una nueva generación que merece apoyo, espacio y confianza. Ese debería ser hoy el foco”, concluyó el volante nacional.