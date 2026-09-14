La Liga – 2026/2027 DÍA DE PARTIDO 6 Sevilla No Comenzado Abanca-Riazor Stadium – La Coruña Deportivo A Coruña

Deportivo La Coruña buscará mantener su inicio invicto en La Liga cuando reciba este miércoles al Sevilla de Gabriel Suazo.

El local marcha sexto con nueve puntos en cinco partidos, mientras que Los Nervionenses aparecen quintos con 10 unidades y señales positivas en el comienzo de la temporada.

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Previa del partido Deportivo La Coruña vs Sevilla

Deportivo La Coruña terminó segundo en la última Segunda División y aseguró así su regreso a la máxima categoría del fútbol español, donde no competía desde la temporada 2017-18.

El equipo de Antonio Hidalgo volvió con fuerza a La Liga. En sus primeros cinco partidos consiguió dos victorias y tres empates, una cosecha de nueve puntos que lo mantiene en el sexto lugar de la tabla.

El presente invita al optimismo. El conjunto gallego sumó siete puntos en sus últimos tres encuentros, después de vencer a Valencia y Villarreal, antes de igualar frente a Getafe en su presentación más reciente.

Para un equipo recién ascendido, el inicio es más que competitivo. Deportivo no solo está sumando, sino que además transmite la sensación de tener argumentos suficientes para evitar la pelea directa por el descenso.

El club coruñés ganó La Liga en la temporada 1999-2000, una referencia histórica que sigue pesando en su identidad, aunque el objetivo actual es mucho más concreto: consolidarse nuevamente en la élite.

El historial reciente ante Sevilla, eso sí, no le favorece. Deportivo no vence al cuadro andaluz desde enero de 2010, aunque el último cruce entre ambos en la máxima categoría terminó 0-0 en abril de 2018.

Pronóstico Deportivo La Coruña vs Sevilla / © Imago

Sevilla llega con una racha importante frente a Deportivo: está invicto en los últimos 13 partidos de La Liga ante el conjunto gallego.

El equipo de Luis García Plaza también ha tenido un arranque fuerte. Suma tres victorias, un empate y una derrota en cinco jornadas, con nueve goles a favor y seis en contra.

Esa campaña lo tiene quinto con 10 puntos, apenas por encima de un Deportivo que también se instaló en la zona alta en este tramo inicial.

Los Nervionenses llegan a este partido después de vencer 1-0 a Valencia, con un gol de Juan Iglesias en la parte final del encuentro.

El resultado fue relevante porque le permitió a Sevilla recuperar impulso después del empate ante Espanyol y sostenerse entre los equipos mejor posicionados del inicio de campeonato.

La temporada pasada, el cuadro andaluz terminó 13° en La Liga y no logra una plaza de Champions League desde la campaña 2021-22. Por eso, este arranque genera expectativas moderadas, pero reales.

Gabriel Suazo aparece nuevamente como pieza importante dentro de la estructura sevillista. El chileno está proyectado como titular por la izquierda, en un partido donde su despliegue puede ser clave para sostener amplitud y controlar las subidas del local.

Rendimiento reciente

Deportivo La Coruña, La Liga:

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Sevilla, La Liga:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Deportivo La Coruña vs Sevilla / © Imago

Pierre-Emerick Aubameyang llega en un gran momento para Deportivo La Coruña. El delantero suma cinco goles y dos asistencias en cinco partidos esta temporada, por lo que volverá a liderar el ataque local.

Antonio Hidalgo podría repetir la formación de su último encuentro, con Marc Casadó y José María Giménez entre los nombres importantes del once.

Yeremay Hernández, sin embargo, tuvo un buen ingreso desde el banco ante Getafe y ahora podría meterse en la formación inicial en lugar de Bil Nsongo.

El plan de Deportivo debería apoyarse nuevamente en la movilidad de su zona ofensiva y en la eficacia de Aubameyang, quien se transformó rápidamente en su principal referencia.

Sevilla, por su parte, seguirá sin Rubén Vargas por lesión, pero recupera a Arouna Sangante, quien vuelve a estar disponible después de cumplir una suspensión.

Luis García Plaza podría realizar algunos cambios en el último tercio del campo, con Robbie Ure y Chidera Ejuke como opciones para ingresar desde el inicio.

Iván Romero, en cambio, debería conservar su lugar como titular después del triunfo sobre Valencia.

Gabriel Suazo vuelve a aparecer en la probable formación sevillista. El lateral chileno ocuparía el costado izquierdo de la defensa, en una visita exigente ante un Deportivo que todavía no pierde en la temporada.

Posibles formaciones Deportivo La Coruña vs Sevilla

Deportivo La Coruña:

Román; Navarro, Noubi, Giménez, Quagliata; Casadó; Cruz, Luismi, Amatucci, Soriano; Yeremay Hernández, Aubameyang.

Entrenador: Antonio Hidalgo.

Sevilla:

Vlachodimos; Iglesias, Castrín, Salas, Gabriel Suazo; Agoumé, Fofana; Sierra, Iván Romero, Chidera Ejuke; Robbie Ure.

Entrenador: Luis García Plaza.

Pronóstico Deportivo La Coruña vs Sevilla

Nuestro pronóstico: Deportivo La Coruña 1-1 Sevilla

Deportivo La Coruña ha sido un equipo muy difícil de derrotar en este inicio de temporada. El recién ascendido todavía no pierde, suma nueve puntos en cinco partidos y viene de competir bien ante rivales exigentes.

Sevilla llega un punto arriba y con una campaña también positiva. El triunfo ante Valencia le dio continuidad a un arranque donde el equipo mostró capacidad para marcar, competir y sostenerse en la zona alta.

El duelo se proyecta equilibrado. Deportivo tiene confianza, localía y un Aubameyang en gran forma, mientras que Sevilla posee más experiencia reciente en la categoría y una estructura que ha respondido bien en este tramo inicial.

Gabriel Suazo será el foco chileno del partido. El lateral aparece proyectado como titular y tendrá una tarea relevante para equilibrar el costado izquierdo ante un rival que suele empujar mucho cuando juega en casa.

Por el momento de ambos, la solidez del local y el buen arranque sevillista, el pronóstico apunta a un empate con goles en un cruce directo de la parte alta.