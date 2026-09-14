Coppa Italia – 2026/2027 Coppa Italia Pisa No Comenzado Stadio Artemio Franchi – Firenze Fiorentina

Después de conseguir su primera victoria en la Serie A, Fiorentina buscará asegurar un lugar en los octavos de final de la Coppa Italia cuando reciba este martes al Pisa de Felipe Loyola en el Stadio Franchi.

Los dos equipos llegan después de vivir sensaciones muy distintas el viernes por la tarde, y el ganador de este derbi toscano visitará a Napoli en la siguiente ronda.

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Previa del partido Fiorentina vs Pisa

Fiorentina venía de un pésimo comienzo bajo el mando de Fabio Grosso, quien fue despedido después de apenas cuatro partidos. Su antecesor, Paolo Vanoli, volvió al cargo y logró ordenar rápido al equipo.

Vanoli fue llamado nuevamente tras haber salvado a la Viola como interino la temporada pasada, y su segunda etapa comenzó con una victoria 4-2 ante Venezia en el Stadio Penzo.

Franco Mastantuono, joven figura propiedad de Real Madrid, firmó un triplete en ese partido y puso fin al arranque sin puntos de Fiorentina en la Serie A.

Grosso había comenzado su ciclo con una goleada 4-1 sobre Benevento por la Coppa Italia, pero desde ahí el proyecto se desarmó con rapidez y terminó en un cambio de mando antes de tiempo.

Ahora, nuevamente bajo una conducción conocida y con la confianza algo recuperada, el club de Florencia intentará encadenar victorias en su regreso a la Copa.

La historia también pesa del lado local. Fiorentina ganó seis veces la Coppa Italia y llegó a la final tan recientemente como en 2023, una tradición bastante más fuerte que la de su rival regional en este torneo.

Pronóstico Fiorentina vs Pisa / © Imago

Pisa ha vivido durante mucho tiempo a la sombra de Fiorentina dentro del mapa toscano y nunca ha logrado conquistar la Coppa Italia.

El equipo nerazzurro fue eliminado en la segunda ronda la temporada pasada y ahora vuelve a esa misma instancia después de superar con sufrimiento a Empoli en el primer cruce.

El equipo de Paolo Bianco necesitó los penales para dejar atrás a otro rival regional, luego de igualar 1-1 como local en el tiempo reglamentario.

Pisa había terminado en 2025 una espera de tres décadas para volver a la Serie A, pero su paso por la máxima categoría fue breve. El club descendió inmediatamente la temporada pasada, en un cierre muy duro: perdió sus últimos nueve partidos, recibió 22 goles y solo sumó cuatro puntos entre febrero y mayo.

Bianco, quien ascendió a Monza mediante los playoffs de Serie B el curso pasado, asumió ahora el desafío de conducir el intento de regreso de Pisa a la élite.

El comienzo, sin embargo, no ha sido del todo estable. El equipo cayó 4-1 ante Virtus Entella el viernes, sufriendo su segunda derrota en cuatro partidos.

En ese contexto aparece Felipe Loyola. El chileno está proyectado como titular en el mediocampo de Pisa para este derbi, una señal importante después de un arranque en el que ha alternado minutos y presencia dentro del once.

Rendimiento reciente

Fiorentina, Coppa Italia:

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Fiorentina, todas las competiciones:

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Pisa, Coppa Italia:

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Pisa, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Fiorentina vs Pisa / © Imago

Después de una gran renovación del plantel desde su salida anterior, Paolo Vanoli deberá intentar sacar rendimiento inmediato a los fichajes de verano de Fiorentina.

Pedro Gonçalves, Alieu Njie y Willy Gnonto tuvieron participación en la victoria ante Venezia y vuelven a aparecer como alternativas importantes para este cruce copero.

Se espera más rotación este martes. Mateo Pellegrino intentará desplazar a Beto como referencia ofensiva de la Viola, después de marcar en sus dos últimas apariciones.

La única baja confirmada en Fiorentina es Fabiano Parisi, ausente de larga duración por lesión. Fuera de ese caso, el local cuenta con muchas opciones para mover piezas sin perder competitividad.

Pisa también debería realizar cambios, especialmente después de la dura derrota como local ante Virtus Entella.

La expulsión de Mehdi Léris en el primer tiempo fue determinante en esa caída. Su posterior suspensión aplicará en Serie B, pero queda por ver si Bianco decide mantenerlo en la dinámica del equipo o mover la estructura para la Copa.

Stefano Moreo, delantero de experiencia que anotó siete goles en la Serie A la temporada pasada, volvió de una lesión el viernes por la noche y ahora podría estar listo para comenzar desde el arranque.

Felipe Loyola aparece dentro de la formación probable de Pisa. El chileno se ubicaría en el mediocampo, en una zona donde el equipo necesitará intensidad, presión y capacidad para sostener la pelota ante una Fiorentina que llega con nuevo impulso.

Posibles formaciones Fiorentina vs Pisa

Fiorentina:

De Gea; Mario, Pongracic, Ranieri, Viery; Ndour, Oulai, Brescianini; Pedro Gonçalves, Mateo Pellegrino, Gnonto.

Entrenador: Paolo Vanoli.

Pisa:

Confente; Calabresi, Canestrelli, Primasso; Vural, Leone, Felipe Loyola, Angori; Ferrah, Moreo; Petagna.

Entrenador: Paolo Bianco.

Pronóstico Fiorentina vs Pisa

Nuestro pronóstico: Fiorentina 3-1 Pisa

Fiorentina llega con mejores argumentos para quedarse con el derbi y avanzar a octavos de final. El regreso de Paolo Vanoli le dio una respuesta inmediata al equipo, que viene de marcar cuatro goles ante Venezia y necesita confirmar que el cambio de entrenador tuvo efecto real.

La Viola también cuenta con una plantilla más profunda. Aunque rote nombres, tiene variantes suficientes para presentar un once competitivo y sostener superioridad ante un Pisa que acaba de recibir cuatro goles frente a Virtus Entella.

Pisa necesita una reacción, pero su presente sigue siendo irregular. El equipo de Paolo Bianco todavía busca estabilidad después del descenso y llega golpeado por una derrota que expuso problemas defensivos.

Felipe Loyola será el foco chileno del partido. El mediocampista aparece proyectado como titular y tendrá una prueba exigente ante un rival de Serie A, en un contexto donde Pisa necesita recuperar confianza y competir con mayor orden.

Por jerarquía, localía, profundidad de plantel y el impulso que trajo Vanoli, el pronóstico apunta a una victoria de Fiorentina en el Stadio Franchi.