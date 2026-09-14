Carabao Cup – 2026/2027 Carabao Cup Arsenal No Comenzado Estadio Portman Road – Ipswich Ipswich Town

Arsenal, que todavía busca su primer título de la EFL Cup en este siglo, visita este martes a Ipswich Town en Portman Road por la tercera ronda del torneo.

Los Gunners quedaron libres hasta esta etapa, mientras que el equipo de Marcelino Núñez avanzó tras vencer 3-1 a Leicester City en la segunda ronda.

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Previa del partido Ipswich Town vs Arsenal

Mucho se ha hablado de la eterna deuda de Arsenal con la Champions League, pero la Copa de la Liga también ha sido una competición esquiva para el gigante del norte de Londres.

Los Gunners no levantan este trofeo desde 1993, cuando Paul Merson y Steve Morrow marcaron ante Sheffield Wednesday. Desde entonces, Arsenal perdió cuatro finales, la más reciente la temporada pasada ante Manchester City, impulsado por Nico O’Reilly.

Aun así, el equipo londinense suele avanzar en esta competición. Solo una de sus últimas 11 campañas de EFL Cup terminó tan temprano como la tercera ronda: la sorpresiva eliminación como local ante Brighton & Hove Albion en la temporada 2022-23.

El campeón vigente de la Premier League llega a East Anglia con un inicio perfecto de temporada. Arsenal ganó sus seis primeros partidos oficiales y mantiene intacto su registro 2026-27.

La sexta victoria llegó el sábado por la noche, cuando Bruno Guimarães y Bukayo Saka anotaron en el segundo tiempo para sellar el 2-0 sobre Sunderland por la Premier League.

Mikel Arteta, sin embargo, no terminó conforme por el penal cobrado a favor de los Black Cats, una decisión que calificó como inaceptable. David Raya evitó cualquier daño con una gran atajada ante Enzo Le Fée.

Esa intervención permitió que Arsenal firmara su quinta portería en cero en seis partidos. Si gana el martes, el equipo conseguirá sus primeras siete victorias de una temporada, incluyendo Community Shield, por primera vez desde 2004-05.

Pronóstico Ipswich Town vs Arsenal / © Iconsport

Ipswich vive una relación distinta con la Copa de la Liga. Mientras los hinchas de Arsenal están cansados de finales perdidas, los Tractor Boys todavía ni siquiera han llegado a una definición del torneo.

Su mejor techo histórico han sido cuatro semifinales. La más reciente, en la temporada 2010-11, terminó justamente con dolor ante Arsenal: Ipswich ganó 1-0 la ida, pero cayó 3-0 en la revancha y quedó eliminado.

Esta vez, el equipo de Gary O’Neil ya avanzó más que en nueve de sus últimas 10 campañas de EFL Cup, gracias al triunfo 3-1 sobre un Leicester City en crisis.

Ese resultado, eso sí, vino antes de derrotas con varios goles recibidos en la Premier League ante Manchester United y Liverpool, una señal de fragilidad que deberá corregir ante un rival de mucha jerarquía.

Ipswich logró levantarse el sábado ante Crystal Palace, aprovechando la expulsión directa de Axel Disasi en el primer tiempo. El equipo remontó y ganó 3-2 un partido intenso de Premier League, sellado por Zian Flemming con un gol en el minuto 90.

En ese contexto aparece Marcelino Núñez. El chileno está proyectado como titular en el mediocampo de Ipswich, una zona clave si el local pretende competir ante un Arsenal que suele controlar ritmo, presión y posesión incluso cuando rota piezas.

Los antecedentes recientes ante los Gunners, sin embargo, no favorecen a Ipswich. En la Premier League 2024-25, Arsenal ganó 1-0 como local y luego se impuso 4-0 como visitante, con goles de tres futbolistas que ahora no estarán: Leandro Trossard, Gabriel Martinelli y Ethan Nwaneri.

Rendimiento reciente

Ipswich Town, EFL Cup:

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Ipswich Town, todas las competiciones:

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Arsenal, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Ipswich Town vs Arsenal / © Iconsport

La tendencia frustrante de laterales derechos en Arsenal continuó el sábado: uno volvió y otro cayó. Jurrien Timber regresó a la convocatoria después de una lesión larga en la ingle, pero tuvo que entrar en el descanso por una molestia similar de Ben White.

Arteta no entregó una actualización sobre White al final del partido, aunque el inglés queda como seria duda para el cruce de copa junto a Cristhian Mosquera, quien arrastra un problema muscular.

William Saliba, con una lesión en la espalda, no volverá al menos por un par de meses.

Por ese escenario, Timber probablemente tendrá que comenzar antes de lo que Arteta habría querido. En el resto del equipo, el técnico sí tiene margen para mover piezas sin bajar demasiado el nivel.

Viktor Gyökeres, Noni Madueke, Mikel Merino y Martín Zubimendi aparecen como opciones para ingresar desde el arranque en una formación alternativa, pero igualmente muy competitiva.

En Ipswich, Gary O’Neil bajó la preocupación por Emersonn, quien salió con rigidez en el cuádriceps ante Crystal Palace. El entrenador explicó que, de todos modos, el brasileño probablemente iba a descansar el martes.

Su reemplazante natural sería Zian Flemming, autor del gol del triunfo ante Crystal Palace. Aunque ya representó a Burnley en las dos primeras rondas de esta EFL Cup, el delantero está habilitado para jugar por Ipswich debido al cambio reglamentario que permite actuar por más de un club en el torneo.

Emersonn es una de las tres preocupaciones físicas del local. Jack Taylor estará fuera algunas semanas por una lesión de rodilla, mientras que Azor Matusiwa tiene opciones de entrar en la convocatoria tras superar un problema en el muslo.

Marcelino Núñez aparece proyectado desde el inicio en el doble pivote de Ipswich. Para el chileno, el partido representa una prueba de alta exigencia frente a un mediocampo de Arsenal que puede combinar control, presión tras pérdida y llegada desde segunda línea.

Posibles formaciones Ipswich Town vs Arsenal

Ipswich Town:

Walton; O’Shea, Diop, Greaves, Davis; Palacios, Marcelino Núñez; Philogene, Enciso, Maeda; Flemming.

Entrenador: Gary O’Neil.

Arsenal:

Kepa; Timber, Konsa, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Bruno Guimarães; Madueke, Merino, Eze; Gyökeres.

Entrenador: Mikel Arteta.

Pronóstico Ipswich Town vs Arsenal

Nuestro pronóstico: Ipswich Town 0-2 Arsenal

Las estadísticas defensivas de Ipswich preocupan antes de enfrentar a Arsenal. El equipo todavía no logra una portería en cero esta temporada y recibió nueve goles en sus últimos tres partidos.

Ese dato pesa incluso considerando que Arsenal debería presentar una formación con varias rotaciones. La profundidad del plantel de Arteta permite armar un once alternativo que muchos clubes usarían como equipo titular.

Los Gunners llegan con seis victorias en seis partidos oficiales, cinco porterías en cero y una estructura que no ha perdido competitividad pese a los cambios de nombres.

Ipswich viene de una remontada importante ante Crystal Palace y tendrá en Marcelino Núñez una pieza relevante para intentar sostener el mediocampo, pero el desafío exige un nivel de precisión casi perfecto.

Arsenal tiene más control, más variantes y mayor capacidad para castigar errores. Por eso, el pronóstico apunta a una victoria visitante que lleve a los Gunners a la cuarta ronda de la EFL Cup.