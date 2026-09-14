La Liga – 2026/2027 DÍA DE PARTIDO 6 Real Madrid No Comenzado Manuel Martínez Valero Stadium – Elche Elche

Real Madrid buscará sumar su tercera victoria consecutiva en todas las competiciones cuando visite este martes al Elche de Lucas Cepeda en el Estadio Martínez Valero.

Los Blancos marchan segundos en La Liga, mientras que el cuadro franjiverde sigue hundido en zona de descenso y todavía no consigue ganar en la temporada.

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Previa del partido Elche vs Real Madrid

Elche tuvo un inicio de temporada decepcionante después de un verano muy movido. Primero llegó la renuncia de Eder Sarabia como entrenador y luego la salida de varios jugadores importantes, entre ellos David Affengruber y Aleix Febas.

Martín Anselmi, exentrenador de Porto y Botafogo, fue el elegido para liderar al equipo en su segunda campaña consecutiva en La Liga, pero el comienzo no le dio margen de tranquilidad.

El técnico argentino ya enfrenta presión después de arrancar su ciclo con cinco partidos sin victorias. Elche empató con Deportivo La Coruña y luego sufrió derrotas consecutivas ante Barcelona, Racing de Santander y Real Sociedad.

En su última presentación, el cuadro franjiverde rescató un empate en San Mamés ante Athletic Bilbao, un resultado valorable por el escenario y por el rival, aunque insuficiente para cambiar el fondo del problema.

Elche sigue en el puesto 19 y tiene el segundo peor registro defensivo de la liga. Esa fragilidad es una preocupación mayor antes de recibir a un Real Madrid que viene de marcar cuatro goles en su último partido liguero.

En ese contexto aparece el foco chileno. Lucas Cepeda forma parte del plantel de Elche, aunque no está proyectado como titular para este encuentro. Su situación vuelve a quedar como tema de seguimiento, especialmente en un partido donde Anselmi podría necesitar variantes ofensivas desde el banco.

El desafío para Elche será enorme. Anselmi puede aliviar parte de la presión si consigue la primera victoria del club ante Real Madrid en 48 años, aunque repetir el empate de la temporada pasada en el Martínez Valero ya asoma como un objetivo más realista.

Pronóstico Elche vs Real Madrid / © Imago

Real Madrid llega a este partido a tres puntos del líder Barcelona, después de ganar cuatro de sus primeros cinco encuentros de La Liga en el segundo ciclo de José Mourinho al mando del club.

Los Blancos marcaron 10 goles en tres victorias consecutivas de liga antes de quedarse sin anotar en la derrota 1-0 frente a Real Betis. En ese partido, Carlos Espí tuvo un gol anulado y Kylian Mbappé falló un penal.

La reacción llegó rápido. Real Madrid venció 2-1 al Inter de Milán, exequipo de Mourinho, en un estreno positivo dentro de su intento por conquistar la Champions League número 16 de su historia.

Después volvió a La Liga con una cómoda victoria 4-1 sobre Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu, con doblete de Mbappé y goles de Álvaro Carreras y Jude Bellingham.

Ese resultado confirmó una tendencia potente como local: Real Madrid marcó cuatro goles en cada uno de sus últimos tres partidos de liga en casa.

Fuera del Bernabéu, eso sí, el registro ofensivo ha sido más bajo. El equipo solo marcó dos goles en sus dos primeras salidas ligueras, una diferencia que Mourinho querrá corregir antes del derbi madrileño del domingo.

El rival parece ofrecer condiciones para hacerlo. Elche recibió 13 goles en cinco partidos, una cifra que abre un escenario favorable para el talento ofensivo madridista.

El historial en el Martínez Valero también acompaña a los visitantes. Aunque Real Madrid empató en su última visita a Elche, ganó seis de sus últimos ocho partidos en ese estadio desde la derrota 3-1 sufrida en marzo de 1978.

Rendimiento reciente

Elche, La Liga:

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Real Madrid, La Liga:

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Real Madrid, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Elche vs Real Madrid / © Imago

Elche no debería contar con Yago Santiago, quien está en la fase final de recuperación tras una intervención en la rodilla, pero difícilmente volverá antes del parón internacional.

El defensor Kevin Lomónaco podría aparecer por primera vez en una convocatoria desde su llegada desde Independiente en el cierre del mercado de fichajes.

Thomas Lemar, ex Atlético de Madrid, también entra en la consideración de Anselmi después de sumar minutos como suplente en los dos últimos partidos.

Fer Niño se mantiene como referencia ofensiva, mientras que Gonzalo Villar y Morcillo aparecen como piezas importantes en el mediocampo de un equipo que necesita mayor control para no vivir demasiado cerca de su área.

Lucas Cepeda no figura en la probable formación inicial. El chileno queda como alternativa dentro del plantel para un partido donde Elche puede requerir velocidad, desborde o una variante ofensiva si Real Madrid impone condiciones temprano.

En Real Madrid, Mourinho sigue sin poder contar con Éder Militão, Ferland Mendy y Rodrygo, todos lesionados.

El técnico portugués podría mover la defensa para la visita entre semana, con Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Marc Cucurella como opciones para ingresar desde el inicio.

Eduardo Camavinga y Arda Güler también aparecen como alternativas para arrancar si Mourinho decide refrescar el mediocampo y la zona ofensiva.

Kylian Mbappé debería liderar nuevamente el ataque, acompañado por Vinícius Júnior, Jude Bellingham y Güler en una estructura con mucha movilidad detrás del delantero francés.

Posibles formaciones Elche vs Real Madrid

Elche:

Dituro; Sangaré, Redondo, Chust, Revivo; Valera, Morcillo, Villar, Moreno; Lemar; Fer Niño.

Entrenador: Martín Anselmi.

Real Madrid:

Courtois; Alexander-Arnold, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Camavinga; Güler, Bellingham, Vinícius Júnior; Mbappé.

Entrenador: José Mourinho.

Pronóstico Elche vs Real Madrid

Nuestro pronóstico: Elche 1-3 Real Madrid

Real Madrid llega con más argumentos, mejor presente y una necesidad clara: ganar para meter presión en la parte alta antes del derbi madrileño.

El equipo de Mourinho viene de golear a Rayo Vallecano y de vencer al Inter en Champions League, dos resultados que le devuelven impulso después de la caída ante Betis.

Elche, en cambio, sigue sin ganar y arrastra problemas defensivos importantes. Los 13 goles recibidos en cinco partidos reflejan una fragilidad difícil de sostener ante un rival con Mbappé, Vinícius, Bellingham y Güler.

El cuadro franjiverde puede competir por momentos, sobre todo si logra cerrar espacios y estirar el partido sin recibir un golpe temprano. Pero necesita una actuación casi perfecta para incomodar de verdad a un Real Madrid que tiene más variantes y más pegada.

El foco chileno estará en Lucas Cepeda, aunque no aparezca proyectado como titular. Su eventual ingreso puede ser una carta para cambiar ritmo en ataque, pero el contexto del partido favorece claramente al visitante.

Por jerarquía, momento ofensivo y diferencias defensivas, el pronóstico apunta a una victoria de Real Madrid en el Martínez Valero.