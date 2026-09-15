Datos Clave Las declaraciones: Pablo Milad se refirió a la búsqueda de nuevo entrenador para La Roja. Contactos con Pellegrini: El presidente de la ANFP reconoció que ha conversado con el Ingeniero y no lo descartó para la banca de la selección. El tiempo: Milad también adelantó cuándo se espera que Chile tenga nueva director técnico.

La selección chilena ya comenzó su preparación para su gira por Norteamérica, donde enfrentará a Canadá, Estados Unidos y México en tres partidos amistosos de preparación bajo la dirección técnica interina de Nicolás Córdova.

En medio de esa situación, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, reapareció públicamente. El mandamás del fútbol chileno se refirió a la posibilidad de que Manuel Pellegrini se convierta en el entrenador de La Roja, pero aclaró que en lo que queda de su mandato no habrá nuevo DT.

Pablo Milad reconoce contactos con Manuel Pellegrini

Uno de los tópicos que abordó Pablo Milad fue la búsqueda del nuevo entrenador de La Roja, donde fue consultado por la opción de Manuel Pellegrini, actual estratega del Real Betis.

“Para nosotros sería un honor. A cualquier chileno le gustaría que Manuel pudiera encabezar un proyecto como ese, en desarrollo de nuestra selección”, dijo el dirigente.

“Puede haber conversaciones. Yo también he conversado con él por Whatsapp algunas veces cuando ha venido a Chile, pero eso no significa nada. Nadie está descartado”, agregó.

Milad desmiente interés por Alfaro y descarta nuevo DT en su mandato

El mandamás del fútbol chileno también aprovechó de desmentir el supuesto interés por Gustavo Álfaro, director técnico que finalmente extendió su vínculo con la selección de Paraguay.

“Yo hablé con (Robert) Harrison (presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol) y me dijo: ‘Por qué están interesados en Alfaro si ya firmamos con él?’. Yo le dije: ‘Nadie está interesado, a lo mejor Alfaro debe estar tratando algo contigo y está negociando algo más. Pero nadie ha hablado con él”, señaló.

Por último, Milad, que vive sus últimos meses al mando de la ANFP, confirmó que será la próxima directiva la encargada de definir al sucesor de Ricardo Gareca en la banca.

“La nueva directiva elegirá al entrenador. No quiero dejar uno yo, tenemos que dejar los recursos para que la selección pueda escoger”, sentenció.

¿Cuándo juega Chile?

Chile jugará el próximo 26 de septiembre frente a Canadá, el martes 29 ante Estados Unidos y el martes 6 de octubre contra México.