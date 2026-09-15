Datos Clave La cita: Pablo Milad sostuvo una reunión reservada con el Ministerio del Deporte para presentar los reparos de la ANFP frente a la nueva legislación. El documento: La ANFP entregó un memorándum exponiendo por qué la normativa chocaría con los estatutos internacionales, recordando advertencias previas de las entidades rectoras sudamericana y mundial. El debate: La ANFP sostiene que, si la votación proporcional se aplica literalmente, el fútbol amateur podría alcanzar un “control político y administrativo absoluto y permanente” sobre la futura Federación.

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, y el ministro del Deporte, Francisco Riveros, sostuvieron un encuentro calificado como de absoluta reserva para abordar las implicancias de la nueva Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP).

Según reveló el medio La Hora de King Kong, la cita tuvo como eje central la entrega de un memorándum por parte de la sede de Quilín, donde se exponen las aprensiones del fútbol profesional frente a la Ley 21.824. El documento revelado íntegramente aparece fechado el jueves 10 de septiembre.

¿Qué le planteó la ANFP al Ministerio del Deporte por la nueva ley SADP?

En el documento, la ANFP argumenta que la obligación de transformar a la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) en una Federación Deportiva Nacional (FDN) resulta incompatible con su naturaleza. Este régimen, explica el texto, fue diseñado originalmente en 2014 para deportes olímpicos y no para el fútbol profesional.

El memorándum advierte que adoptar esta figura legal generaría problemas estructurales, como una superposición de poderes disciplinarios entre el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo (CNAD) y los tribunales propios del fútbol. El memorándum también cuestiona que la ley no contemple una garantía expresa de continuidad jurídica para la FFCh en su transformación a una FDN, lo que, según la ANFP, pone en riesgo la conservación de su identidad legal e histórica, viéndose obligada por la normativa a incorporar la sigla FDN en su denominación e incluso modificar su logotipo institucional.

¿Puede FIFA suspender a Chile por la Ley 21.824?

Si bien el citado medio editorializó la situación señalando que el documento advertía de “penas del infierno”, el texto elaborado por la ANFP expone un escenario basado en antecedentes previos y no en una nueva amenaza formal e inminente desde Zúrich.

Lo que la ANFP hace en el memorándum es invocar advertencias que FIFA y Conmebol ya realizaron en el pasado (en los años 2012 y 2025) durante la tramitación de estas normativas. En dichas oportunidades, los entes rectores avisaron que imponer regímenes estatales o comisiones estructuradas por ley (como una Comisión Técnica o de Deportistas con voto vinculante) podría ser interpretado como una injerencia gubernamental indebida, lo que, según los antecedentes invocados por la ANFP, podría derivar en una eventual suspensión.

¿Por qué la ANFP dice que la nueva ley favorece a la ANFA?

Uno de los reparos más enfáticos presentados por el ente que preside Pablo Milad tiene que ver con el equilibrio de poder dentro de la futura Federación de Fútbol de Chile, ya que la nueva ley exige una votación proporcional obligatoria.

Según la tesis esgrimida por la ANFP en el documento, esta exigencia matemática destruiría el equilibrio histórico entre el fútbol profesional y el amateur. Al tener la ANFA más de 4.690 clubes afiliados en todo el país, la aplicación literal de la norma le otorgaría al mundo amateur “un control político y administrativo absoluto y permanente” sobre la Federación, mermando drásticamente el peso y la influencia de los clubes profesionales en las tomas de decisiones.