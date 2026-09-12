Datos Clave Dura sanción: ANFP resta tres puntos a equipo que pelea el descenso directo. Segunda sanción: El entre regulador de nuestro fútbol ya había castigado por otro porblema administrativo al club hace unos meses. Se aprieta la tabla: La escuadra sancionada es líder, pero está a solo cinco unidades del descenso a falta de 9 fechas por disputar.

La pelea por el descenso está que arde en la Liga de Segunda División, ya que siete escuadras buscan mantener la categoría en la liguilla de la fase final. Uno de los equipos recibió un duro castigo en el cierre de la temporada por parte de la ANFP, quien lo acercó a bajar de la tercera división de nuestro fútbol.

Se trata de Deportes Rengo, quien durante el pasado viernes 11 de septiembre sufrió un duro golpe del ente regulador del deporte nacional, tras confirmarse una resta de tres puntos debido a que la directiva del club realizó su pago de cotizaciones previsionales correspondientes al mes de junio fuera de plazo. Tras conocerse el caso, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina abordó la situación y decidió golpear al conjunto de la Sexta Región. El club decidió apelar la situación, pero no recibió la respuesta esperada.

ANFP desestima la apelación y mantiene el castigo a Rengo

El pasado 19 de agosto, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina dictaminó la resta de tres puntos a Deportes Rengo por el atraso administrativo, pero el club oro y cielo realizó una apelación para no perder las unidades que lo mantienen en la pelea por salvar la categoría. La escuadra solicitó que se eliminara el castigo o que la resta de puntaje fuera menor, pero recibió un duro portazo de la ANFP.

La apelación llegó a la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, quien en la tarde del 11 de septiembre en vez de abordar una de las peticiones que realizó Rengo decidió mantener la resta de tres puntos al club

Este no sería el primer castigo al cuadro de O’Higgins durante la temporada, ya que el pasado mes de mayo fue sancionado con una multa de 50 UF y con un partido perdido por secretaría debido a atrasos de su administración. En el quinto mes del año, Rengo fue sancionado por no entregar dentro de plazo la garantía económica exigida para disputar la Segunda División.

Aquella sanción obligó al ente regulador de nuestro fútbol a castigar económicamente al club y también dar por perdido el encuentro entre los Oro y Cielo ante Provincial Osorno.

La tabla de descenso en la Segunda División

Con esta sanción, Deportes Rengo se mantiene como líder de la liguilla del descenso en la fase final de la Segunda División, sin embargo con tres puntos menos que lo acercan en su pelea directa con sus perseguidores. La escuadra Oro y Cielo pasa de 11 a 8 puntos en la tabla, y queda a solo un punto de Santiago Morning, quien es escolta de la tabla.

Los dos clubes que están perdiendo la categoría son Atlético Colina, con solamente una unidad, y Real San Joaquín, quien posee 3 puntos. Cabe destacar que aún restan nueve fechas para disputar en la liguilla final, por lo que a pesar de estar líder, esta sanción a Deportes Rengo puede afectar en el futuro.