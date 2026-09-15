Datos Clave La nómina: Erick Pulgar rechazó la convocatoria de La Roja pese a que Nicolás Córdova se reunió persnalmente con él. La explicación de Pulgar: El mediocampista se refirió a su ausencia en la citación a través de sus redes sociales. La aclaración oficial: El presidente de la ANFP, Pablo Milad, tomó la palabra y entregó más detalles. Aseguró que el jugador está dolido con la gente.

El pasado jueves Nicolás Córdova entregó la nómina de La Roja para la gira por Norteamérica y la ausencia de Erick Pulgar se robó todas las miradas. El volante del Flamengo volvió a rechazar la convocatoria pese a que el entrenador interino de la selección chilena viajó personalmente a reunirse con él.

Esta situación provocó que se especulara con la renuncia definitiva de Pulgar del combinado nacional. Y si bien fue el propio mediocampista quien se refirió a lo ocurrido, en las últimas horas se sumó una nueva voz, la cual entregó más detalles sobre el presente del jugador.

Pablo Milad aclara ausencia de Erick Pulgar en La Roja

Este martes durante la presentación de un nuevo auspiciador para La Roja, Pablo Milad conversó con los medios de comunicación, donde se le consultó por la ausencia del jugador en la convocatoria.

“Son decisiones personales. Yo respeto la decisión de Erick”, dijo de entrada el presidente de la ANFP. “Lo hablé con él personalmente. Estaba bastante dolido con los medios, con la gente y la afección familiar que tuvo el hecho de no rendir como él esperaba. También estaba muy sentido con la gente por el trato hacia él y hacia su familia”, dijo sobre las razones de su rechazó a la selección chilena.

“Siempre estuvo con la convicción y con la voluntad de hacer lo mejor posible por la camiseta de Chile. Son decisiones personales y nosotros las respetamos”, sentenció Milad.

¿Por qué Erick Pulgar no está en La Roja?

Luego que explotara la polémica, fue el propio Erick Pulgar quien a través de su cuenta oficial de Instagram se refirió a su ausencia en la nómina de Chile para la gira por Norteamérica.

“Me gustaría que todo el espacio que hoy se está utilizando para intentar explicar, a partir de supuestos, por qué estoy o no en una convocatoria, pudiera servir también para dar visibilidad a los jóvenes que están siendo llamados a la Selección”, dijo el volante.

“Conocer quiénes son, de dónde vienen, sus historias y el camino que han recorrido para llegar hasta ahí. Hay una nueva generación que merece apoyo, espacio y confianza. Ese debería ser hoy el foco”, sentenció en la red social.