La Liga – 2026/2027 DÍA DE PARTIDO 6 Getafe No Comenzado Benito Villamarín Stadium – Sevilla Real Betis

Real Betis buscará prolongar su fuerte comienzo de temporada cuando reciba este jueves a Getafe por una nueva fecha de La Liga.

El equipo de Manuel Pellegrini marcha tercero con 12 puntos, apenas tres por detrás del líder Barcelona, mientras que Getafe aparece 14° y con tres unidades de margen sobre la zona de descenso.

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Previa del partido Real Betis vs Getafe

Real Betis ha tenido un comienzo de temporada muy sólido. El conjunto verdiblanco ganó cuatro de sus cinco partidos de La Liga y empató el restante, una producción de 12 puntos que lo mantiene instalado en el tercer lugar.

El equipo de Manuel Pellegrini llega además después de vencer 2-1 a Villarreal como visitante, resultado que confirmó su buen momento en el campeonato.

Ese triunfo se produjo después del 3-2 sobre Lille en el estreno de Champions League, por lo que El Glorioso encadena dos victorias importantes en escenarios exigentes.

En todas las competiciones, Betis ganó cinco de sus seis partidos esta temporada. Entre esos resultados aparece el 1-0 sobre Real Madrid por La Liga, una de las victorias que mejor refleja el nivel alcanzado por el equipo en este arranque.

La única derrota fue mucho más inesperada: un 5-2 frente a Levante a fines de agosto.

Pese a ese tropiezo, el balance es claramente positivo. Betis terminó quinto en la máxima categoría española la temporada pasada y vuelve a mostrar argumentos suficientes para pelear en la zona alta.

Pellegrini ha conseguido mantener al equipo competitivo en distintos escenarios, alternando La Liga y Champions sin perder demasiada consistencia.

El historial reciente también favorece a los sevillanos. Betis ganó tres de sus últimos cuatro enfrentamientos ante Getafe, aunque el duelo más reciente terminó con victoria 2-0 para el cuadro de la capital en marzo.

Pronóstico Real Betis vs Getafe / © Imago

Getafe solo ganó dos de sus últimos 11 partidos frente a Real Betis, por lo que llega a este encuentro como el equipo con menos favoritismo.

La temporada pasada, sin embargo, fue muy positiva para el conjunto madrileño. Terminó séptimo en La Liga y consiguió la clasificación al playoff de la Conference League.

El equipo de José Bordalás superó a Partizan y aseguró un lugar en la fase de liga de la competición europea, cuyo primer encuentro se disputará a mediados de octubre.

En el campeonato doméstico, el presente es más irregular. Getafe llega después de dos empates consecutivos ante Celta de Vigo y Deportivo La Coruña.

Su registro en cinco jornadas es de una victoria, dos empates y dos derrotas, números que lo mantienen en el puesto 14 con cinco puntos.

La principal dificultad está en ataque. Getafe apenas convirtió tres goles en sus primeros cinco encuentros de La Liga, una cifra que limita mucho su margen de error.

Ante un Betis en gran momento, Bordalás necesitará un partido especialmente sólido atrás y mejorar la eficacia cuando disponga de oportunidades.

Rendimiento reciente

Real Betis, La Liga:

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Real Betis, todas las competiciones:

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Getafe, La Liga:

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Getafe, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Real Betis vs Getafe / © Imago

Real Betis volverá a estar sin Aitor Ruibal, quien continúa fuera por una lesión de rodilla.

Diego Llorente, en tanto, sigue como duda debido a una fractura nasal.

Antony tiene opciones de regresar al once titular este jueves, mientras Pablo Fornals debería mantenerse en una posición más retrasada del mediocampo.

Isco y Marc Roca fueron dos de los futbolistas más destacados en el último partido y ambos volverían a formar parte del equipo inicial.

Pellegrini cuenta con varias alternativas ofensivas para sostener el buen momento del equipo, con Antony, Isco y Abde Ezzalzouli por detrás del delantero.

En Getafe, Abdel Abqar, Andrés García, Kiko Femenía, Juanmi y Christantus Uche están descartados por problemas físicos.

La buena noticia para Bordalás es el regreso de Zaid Romero después de cumplir suspensión. El defensor debería entrar directamente en la formación titular.

Enes Ünal, autor de tres goles en siete apariciones esta temporada, volverá a ocupar una de las posiciones ofensivas y aparece como la principal amenaza visitante.

Posibles formaciones Real Betis vs Getafe

Real Betis:

Vallés; Bellerín, Bartra, Natan, García; Pablo Fornals, Marc Roca; Antony, Isco, Ezzalzouli; Hernández.

Entrenador: Manuel Pellegrini.

Getafe:

Soria; Boselli, Zaid Romero, Djené, Mojica; Terrats, Martín, Mangala, Satriano; Enes Ünal, Monzón.

Entrenador: José Bordalás.

Pronóstico Real Betis vs Getafe

Nuestro pronóstico: Real Betis 2-0 Getafe

Getafe tiene herramientas para convertir el encuentro en un partido incómodo, especialmente por la estructura defensiva que suelen presentar los equipos de Bordalás.

El problema para el visitante está en su escasa producción ofensiva. Apenas tres goles en cinco jornadas es un registro demasiado bajo antes de enfrentar a un Betis que llega con confianza y buen funcionamiento.

El equipo de Manuel Pellegrini ha ganado cinco de sus seis partidos oficiales y viene de imponerse consecutivamente a Lille y Villarreal.

Isco, Marc Roca y Antony le entregan creatividad, mientras la estructura verdiblanca ha mostrado capacidad para controlar partidos sin necesitar demasiadas oportunidades.

La localía y el momento actual inclinan todavía más la balanza hacia Betis.

Por presente, mayor poder ofensivo y estabilidad colectiva, el pronóstico apunta a una victoria del equipo de Pellegrini sin recibir goles.