El arranque de temporada no ha sido sencillo para el Elche, que todavía busca su primera victoria y suma apenas dos puntos después de cinco fechas. La exigencia ahora sube al máximo: enfrente estará un Real Madrid que llega segundo y necesita ganar para seguirle el ritmo al Barcelona.

Para Lucas Cepeda, el partido también tiene un atractivo especial. El chileno ha sumado minutos en las cinco jornadas anteriores, siempre ingresando desde el banco, y ya registra una asistencia. Ante la escuadra de Mourinho vuelve a aparecer como alternativa para Martín Anselmi.

Elche vs Real Madrid, minuto a minuto

La previa de Elche vs Real Madrid

Elche llega presionado por la tabla. El equipo de Martín Anselmi registra dos empates y tres derrotas en sus primeros cinco partidos, por lo que todavía no consigue ganar en esta temporada de LaLiga.

Su último resultado, sin embargo, dejó una señal positiva. El cuadro ilicitano rescató un 1-1 ante Athletic Club en San Mamés, resultado que le permitió sumar antes de recibir a uno de los rivales más exigentes del campeonato.

Real Madrid, en tanto, vive una realidad opuesta. El equipo de José Mourinho acumula cuatro victorias y una derrota y comienza esta jornada con 12 puntos, tres menos que Barcelona.

Los blancos además vienen de golear 4-1 a Rayo Vallecano, con doblete de Kylian Mbappé, y buscarán recuperar fuera de casa la regularidad que ya mostraron en el Santiago Bernabéu.

¿Juega Lucas Cepeda el Elche vs Real Madrid?

Lucas Cepeda está disponible para enfrentar al Real Madrid, aunque no aparece entre los titulares proyectados del Elche.

El extremo chileno ha participado en las cinco jornadas anteriores, pero todavía no suma una titularidad bajo las órdenes de Martín Anselmi. Su aporte más concreto llegó en la derrota 3-2 frente a Racing de Santander, partido en el que entregó una asistencia.

Todo apunta, entonces, a que volverá a comenzar como alternativa y esperará su oportunidad durante el encuentro.

El desafío no es menor. Si ingresa, Cepeda podría medirse directamente con una defensa madridista que tendría entre sus nombres a Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen y Marc Cucurella.

¿Cómo llegan Elche y Real Madrid?

Elche necesita cortar cuanto antes una racha que lo mantiene en la zona baja. Después de cinco partidos, el conjunto ilicitano acumula dos empates y tres derrotas, sin victorias.

Real Madrid, en cambio, ha ganado cuatro de sus cinco encuentros ligueros. Su único tropiezo fue el 1-0 frente al Betis, mientras que en casa goleó a Real Sociedad, Málaga y Rayo Vallecano.

El ataque merengue vuelve a tener como principal referencia a Kylian Mbappé, que llega encendido después de marcar dos veces en la última jornada.

Formaciones de Elche vs Real Madrid

Probable formación de Elche: Matías Dituro; Boubacar Sangaré, Enzo Redondo, Víctor Chust; Rubén Sánchez, Marc Aguado, Gonzalo Villar, Roy Revivo; Thomas Lemar, Germán Valera; Fer Niño.

DT: Martín Anselmi.

Probable formación de Real Madrid: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni; Arda Güler, Jude Bellingham, Vinicius; Kylian Mbappé.

DT: José Mourinho.

¿Quién es el árbitro de Elche vs Real Madrid?

El partido será dirigido por Jesús Gil Manzano, mientras que Raúl Martín González estará a cargo del VAR.

Gil Manzano ya dirigió anteriormente un Elche vs Real Madrid: fue en la temporada 2022-23 y terminó con victoria merengue por 3-0.

¿Dónde ver Elche vs Real Madrid EN VIVO?

Elche vs Real Madrid se podrá ver EN VIVO en Chile por DSports y ONLINE a través de DGO.

El encuentro comenzará a las 16:30 horas y se disputará en el Estadio Manuel Martínez Valero.

Fecha: martes 15 de septiembre de 2026.

martes 15 de septiembre de 2026. Hora: 16:30 horas.

16:30 horas. Estadio: Manuel Martínez Valero.

Manuel Martínez Valero. Competencia: LaLiga 2026-27.

LaLiga 2026-27. TV: DSports.

DSports. Streaming: DGO.

DGO. Cobertura online: AlAireLibre.cl.