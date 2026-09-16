Datos Clave El conflicto: Rosario Central solicitó formalmente la liberación de Vicente Pizarro para que pudiera disputar la Supercopa Internacional. La negativa: La Federación de Fútbol de Chile (FFCh) rechazó la petición, priorizando la presencia del jugador en los amistosos de La Roja. El desenlace: El volante se sumará a la gira norteamericana inmediatamente después de jugar por el torneo argentino, perdiéndose la definición por el título ante Estudiantes.

La reciente nómina entregada por Nicolás Córdova para la gira de la Selección Chilena por Norteamérica generó un inesperado conflicto de intereses al otro lado de la cordillera.

El listado diseñado para enfrentar los duelos ante Canadá, Estados Unidos y México, incluyó a varias figuras que militan en el extranjero, topando directamente con el calendario de definiciones en el fútbol argentino y afectando a uno de los seleccionados nacionales.

¿Por qué Vicente Pizarro no jugará la final con Rosario Central?

El mediocampista Vicente Pizarro ha ganado terreno en Rosario Central, equipo que tiene un desafío crucial a la vuelta de la esquina. Ante la coincidencia de fechas, el cuadro “Canalla” solicitó formalmente a la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) liberar al jugador de la convocatoria, pero la respuesta fue una rotunda negativa.

De acuerdo a la información revelada por el periodista Christopher Brandt, de ESPN, La Roja no cedió ante la petición. Por lo tanto, el exjugador de Colo Colo disputará el duelo de la liga argentina ante Argentinos Jrs. agendado para este domingo 20 de septiembre e, inmediatamente después, deberá armar las maletas para viajar a Norteamérica.

¿Qué final se pierde Vicente Pizarro en Argentina?

La estricta postura de La Roja privará a Pizarro de disputar la Supercopa Internacional. Dicho encuentro por la corona está programado para el sábado 26 de septiembre a las 16:00 horas en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con el arbitraje de Darío Herrera.

El choque medirá a Rosario Central (clasificado como el equipo que más puntos sumó en la Tabla Anual de la Liga Profesional 2025) frente a Estudiantes de La Plata (ganador del Trofeo de Campeones 2025), en lo que prometía ser el primer gran partido por un título para el chileno en el extranjero.

Rosario Central solicitó liberar a Vicente Pizarro de la Selección para que pueda jugar la Supercopa ante Estudiantes el 26 de septiembre.

Desde la Federación Chilena la respuesta fue negativa y el jugador viajará a Norteamérica luego del partido con Argentinos Jrs. @ESPNChile — Christopher Brandt (@ChrisBrandtR) September 16, 2026

¿Cuándo juega la Selección Chilena en su gira por Norteamérica?

El principal motivo del portazo de la FFCh es que La Roja jugará exactamente el mismo día de la final argentina. La delegación nacional inició sus entrenamientos con el medio local el 14 de septiembre y emprenderá vuelo el sábado 20, con una intensa agenda confirmada:

Chile vs. Canadá: 26 de septiembre.

26 de septiembre. Chile vs. Estados Unidos: 29 de septiembre.

29 de septiembre. Chile vs. México: 6 de octubre.

De esta forma, Nicolás Córdova asegura contar con el “Vicho” para el mediocampo de la Selección, mientras en Rosario deberán rearmar su esquema para intentar levantar el trofeo sin el volante nacional.