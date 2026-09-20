Datos Clave Charles Aránguiz: El capitán de la U continúa realizando trabajo diferenciado en el CDA. Estado: Su presencia frente a Everton todavía está en duda. Copa Chile: La ida se jugará el jueves 24 de septiembre a las 20:30 horas en Sausalito.

El rompecabezas de Fernando Gago para armar a Universidad de Chile frente a Everton todavía tiene una pieza fundamental sin resolver. Los azules enfrentarán la ida de los octavos de final de Copa Chile con ausencias aseguradas y, a cuatro días del encuentro, tampoco pueden garantizar que tendrán disponible a su capitán.

Se trata de Charles Aránguiz. El volante quedó fuera del último encuentro frente a Deportes La Serena por problemas físicos y el receso de Fiestas Patrias no fue suficiente para que pudiera regresar inmediatamente al régimen normal del plantel.

La señal que mantiene a Charles Aránguiz en duda

Charles Mariano todavía realiza trabajo diferenciado en el CDA, situación que mantiene abierta la interrogante sobre su participación este jueves en Viña del Mar, según informó Emisora Bullanguera. “El Príncipe y capitán de los azules, se ha mantenido entrenando en diferenciado, por lo que es duda ante los ruleteros“, informó el medio partidario.

Por ahora no existe confirmación de que Aránguiz esté descartado. Por lo mismo, los entrenamientos que restan antes del viaje a la Región de Valparaíso serán claves para determinar si logra ponerse nuevamente a disposición de Gago.

Gago ya tiene que modificar su equipo ante Everton

La incertidumbre aparece en un momento especialmente incómodo para el entrenador. Incluso antes de conocer qué ocurrirá con su capitán, la U ya sabía que tendría que modificar su formación.

Marcelo Morales, Agustín Arce y Bianneider Tamayo no estarán disponibles debido a sus compromisos internacionales, mientras Lucas Barrera y Elías Rojas continúan en rehabilitación. Así las cosas, la eventual recuperación de Aránguiz podría convertirse en una noticia especialmente importante para un plantel que llegará con alternativas reducidas al inicio de los octavos.

Universidad de Chile visitará a Everton este jueves 24 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Sausalito.