Datos Clave Gesto: Leandro Fernández hizo la característica “U” con su mano después de marcar para Defensa y Justicia. Fiestas Patrias: El delantero celebró junto a su esposa y cercanos que mantiene en Chile. Paso por la U: El argentino disputó 100 partidos, anotó 33 goles y entregó 23 asistencias como azul.

Leandro Fernández acababa de marcar un golazo con Defensa y Justicia, pero antes de que terminara la celebración tuvo tiempo para enviar una señal a más de 1.300 kilómetros de distancia. Miró directamente a una de las cámaras y levantó su mano para formar una “U”, el símbolo que tantas veces acompañó sus festejos durante su paso por Universidad de Chile.

La escena no pasó inadvertida entre los hinchas azules. El argentino dejó el club a comienzos de 2026 y continuó su carrera al otro lado de la cordillera, pero los últimos días dejaron en evidencia que su relación con Chile permanece bastante más presente de lo que podría suponerse después de su partida.

El gesto de Leandro Fernández que llegó hasta Universidad de Chile

El guiño ocurrió inmediatamente después de que Fernández anotara para Defensa y Justicia frente a Central Córdoba. Tras realizar su tradicional baile, el atacante buscó la cámara y reprodujo con sus dedos la característica “U”.

No fue la única conexión con el país durante estos días. Mientras en Chile se desarrollaban las celebraciones de Fiestas Patrias, el delantero también se sumó a los festejos junto a su esposa y personas de su círculo cercano que permanecen en territorio nacional.

Son señales que adquieren mayor significado por la relación que construyó con los hinchas durante tres temporadas vestido de azul.

Los números que explican el vínculo de Fernández con la U

Fernández disputó exactamente 100 encuentros con Universidad de Chile, una cifra redonda que acompañó con 33 goles y 23 asistencias.

Su estadía también coincidió con el regreso de los títulos al club. El atacante integró el plantel campeón de la Copa Chile 2024 y posteriormente levantó la Supercopa 2025.

Su ciclo terminó a comienzos de este año y su carrera siguió en Argentina, donde actualmente defiende a Defensa y Justicia. La distancia, sin embargo, no parece haber borrado los vínculos construidos durante su estadía en Santiago.