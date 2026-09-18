Leandro Fernández anotó un golazo en el empate 2-2 de Defensa y Justicia contra Central Córdoba en Santiago del Estero por la Fecha 10 de la Liga Profesional de Argentina.
El delantero trasandino anotó el 2-0 parcial de su equipo con un excelente zurdazo desde fuera del área que dejó sin opciones al portero Alan Aguerre, sobre todo por la potencia del remate, más que por la ubicación.
Los goles de Central Cordoba vs Defensa y Justicia
Defensa y Justicia tomó ventaja de dos goles gracias a Jeremías Lucco en los 36′ y el tanto de Leandro Fernández en los 53′, lo que parecía encaminar la victoria.
No obstante, la escuadra local emparejó las cifras con los goles de Marco Iacobellis en los 71′ y Leonardo Sequeira en los 90+6′, de penal.
Tras el partido, Leandro Fernández salió enojado con el arbitraje: “Lo que acaba de pasar en esta cancha es una vergüenza”.
Estadísticas de Central Cordoba vs Defensa y Justicia
- Jeremías Lucco 36′
- Leandro Fernández 53′
- Marco Iacobellis 71′
- Leonardo Sequeira 90′
- Resumen
- Comentarios
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Borgogno
Pucheta
Loza
Fernández
Martínez
Román
Pérez
Sosa
Barbona
Lucco
Fernández
Gutiérrez
- Entrenador
-
0Julio César Vaccari
- Bench
-
5Julián López
-
6Ezequiel Burdín
-
7Tomás Pérez
-
11Tiziano Perrotta
-
16Ayrton Portillo
-
17Agustín Hausch
-
22Maximiliano Porcel
-
27Domingo Blanco
-
30Demián Domínguez
-
32Nazareno Roselli
-
36Lautaro Amadé
-
41Ramiro Gagliardi
Aguerre
Moyano
Maciel
Mansilla
Martínez
Vera
González
Barrera
Iacobellis
Tijanovich
Cuitiño
- Entrenador
-
0Sebastián Enrique Domínguez
- Bench
-
3Leonardo Marchi
-
5Tiago Cravero
-
9Lucas Varaldo
-
17Yuri Casermeiro
-
19Ezequiel Naya
-
21Felipe Aguilar
-
25Javier Vallejos
-
28Leonardo Sequeira
-
29Joaquín Flores
-
30Federico Ariel Rodriguez Salomon
-
42Juan Pablo Pignani
-
55Juan Cardozo
¿Jugó César Pérez en Defensa y Justicia?
César Pérez jugó todo el partido en la igualdad de Defensa y Justicia por 2-2 contra Central Córdoba.
Tuvo un buen nivel y recibió tarjeta amarilla en los 90+3′ por su labor de refriega en la mitad de la cancha.
Ahora Pérez se va a la Selección Chilena para los partidos amistosos contra Canadá (26 de septiembre), Estados Unidos (29 del mismo mes) y México (6 de octubre).