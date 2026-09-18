Leandro Fernández anotó un golazo en el empate 2-2 de Defensa y Justicia contra Central Córdoba en Santiago del Estero por la Fecha 10 de la Liga Profesional de Argentina.

El delantero trasandino anotó el 2-0 parcial de su equipo con un excelente zurdazo desde fuera del área que dejó sin opciones al portero Alan Aguerre, sobre todo por la potencia del remate, más que por la ubicación.

Los goles de Central Cordoba vs Defensa y Justicia

Defensa y Justicia tomó ventaja de dos goles gracias a Jeremías Lucco en los 36′ y el tanto de Leandro Fernández en los 53′, lo que parecía encaminar la victoria.

No obstante, la escuadra local emparejó las cifras con los goles de Marco Iacobellis en los 71′ y Leonardo Sequeira en los 90+6′, de penal.

Tras el partido, Leandro Fernández salió enojado con el arbitraje: “Lo que acaba de pasar en esta cancha es una vergüenza”.

Estadísticas de Central Cordoba vs Defensa y Justicia

Liga Profesional de Fútbol – 2026 DÍA DE PARTIDO 10
Defensa y Justicia
18/09/2026 18:00
2
2
Descanso : 1 0
Tiempo Completo Alfredo Terrera Stadium – Santiago del Estero
Central Cordoba SdE
  • Jeremías Lucco 36′
  • Leandro Fernández 53′
  • Marco Iacobellis 71′
  • Leonardo Sequeira 90′
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  • Estadísticas de equipos
90 + 15 ‘
Central Cordoba SdE
Tarjeta amarilla : Diego Barrera
90 + 13 ‘
Defensa y Justicia
Tarjeta amarilla : Jeremías Lucco
90 + 12 ‘
Defensa y Justicia
Sustitución : Agustín Hausch
90 + 6 ‘
Central Cordoba SdE
Penalización : Leonardo Sequeira
90 + 4 ‘
Central Cordoba SdE
ERA : Leonardo Sequeira
90 + 3 ‘
Defensa y Justicia
Tarjeta amarilla : César Pérez
88 ‘
Central Cordoba SdE
ERA : Leonardo Marchi
87 ‘
Central Cordoba SdE
Tarjeta amarilla : Yuri Casermeiro
80 ‘
Defensa y Justicia
Tarjeta amarilla : Nazareno Roselli
79 ‘
Central Cordoba SdE
Sustitución : Ezequiel Naya
76 ‘
Defensa y Justicia
Sustitución : Nazareno Roselli
75 ‘
Defensa y Justicia
Sustitución : Tiziano Perrotta
74 ‘
Defensa y Justicia
Tarjeta amarilla : Leandro Fernández
71 ‘
Central Cordoba SdE
Gol : Marco Iacobellis
69 ‘
Central Cordoba SdE
Sustitución : Lucas Varaldo
69 ‘
Central Cordoba SdE
Sustitución : Leonardo Marchi
63 ‘
Defensa y Justicia
Sustitución : Maximiliano Porcel
63 ‘
Defensa y Justicia
Sustitución : Julián López
53 ‘
Defensa y Justicia
Gol : Leandro Fernández
46 ‘
Central Cordoba SdE
Sustitución : Yuri Casermeiro
44 ‘
Central Cordoba SdE
Sustitución : Leonardo Sequeira
36 ‘
Defensa y Justicia
Gol : Jeremías Lucco
[ +6 ‘ ] Goal in the penalty shootout! Leonardo Sequeira scores, making it 2-2.
[ +6 ‘ ] Shot on goal! Leonardo Sequeira takes a right-footed shot.
[ +4 ‘ ] VAR decision reviewed for Leonardo Sequeira.
[ +3 ‘ ] Penalty saved! Leonardo Sequeira's attempt is unsuccessful.
VAR decision results in a penalty awarded to Leonardo Marchi.
VAR decision pending.
Goal! Marco Iacobellis scores to make it 1-2, assisted by Leonardo Sequeira.
Shot on goal! Marco Iacobellis takes a right-footed shot.
Goal! Leandro Miguel Fernandez scores to make it 0-2, assisted by Cesar Ignacio Perez Maldonado.
Leandro Miguel Fernandez scores with a left-footed shot.
Goal! Jeremias Lucco scores to make it 0-1, assisted by David Barbona.
Shot from Jeremias Lucco with his right foot results in a goal.
Defensa y Justicia
4-3-3
Matías Borgogno 1
Matías
Borgogno
Valentín Pucheta Loza 28
Valentín
Pucheta
Loza
Damián Fernández 29
Damián
Fernández
David Martínez 21
David
Martínez
Fernando Román 3
Fernando
Román
César Pérez 8
César
Pérez
Santiago Sosa 15
Santiago
Sosa
David Barbona 19
David
Barbona
Jeremías Lucco 26
Jeremías
Lucco
Leandro Fernández 9
Leandro
Fernández
Juan Gutiérrez 24
Juan
Gutiérrez
  • Entrenador
  • 0
    Julio César Vaccari
  • Bench
  • 5
    Julián López
  • 6
    Ezequiel Burdín
  • 7
    Tomás Pérez
  • 11
    Tiziano Perrotta
  • 16
    Ayrton Portillo
  • 17
    Agustín Hausch
  • 22
    Maximiliano Porcel
  • 27
    Domingo Blanco
  • 30
    Demián Domínguez
  • 32
    Nazareno Roselli
  • 36
    Lautaro Amadé
  • 41
    Ramiro Gagliardi
Central Cordoba SdE
4-2-3-1
Alan Aguerre 1
Alan
Aguerre
Santiago Moyano 33
Santiago
Moyano
Alejandro Maciel 2
Alejandro
Maciel
Facundo Mansilla 6
Facundo
Mansilla
Fernando Martínez 20
Fernando
Martínez
Matías Vera 22
Matías
Vera
Lucas González 18
Lucas
González
Diego Barrera 7
Diego
Barrera
Marco Iacobellis 10
Marco
Iacobellis
Horacio Tijanovich 11
Horacio
Tijanovich
Martín Cuitiño 47
Martín
Cuitiño
  • Entrenador
  • 0
    Sebastián Enrique Domínguez
  • Bench
  • 3
    Leonardo Marchi
  • 5
    Tiago Cravero
  • 9
    Lucas Varaldo
  • 17
    Yuri Casermeiro
  • 19
    Ezequiel Naya
  • 21
    Felipe Aguilar
  • 25
    Javier Vallejos
  • 28
    Leonardo Sequeira
  • 29
    Joaquín Flores
  • 30
    Federico Ariel Rodriguez Salomon
  • 42
    Juan Pablo Pignani
  • 55
    Juan Cardozo
1
Esquinas
8
6
Remates fuera de objetivo
5
17
Tiros Totales
17
102
Ataques
124
56
Ataques peligrosos
86
55
% de Posesión de Balón
45
82
Caja fuerte para pelotas
94
0
Penalizaciones
1
9
Disparos Dentro del Área
9
8
Tiros fuera del área
8
3
Fuera de juego
2
2
Objetivos
2
6
Saques de puerta
8
10
Intentos de gol
5
4
Tiros libres
18
19
Faltas
4
4
Salvadas
4
4
Disparos Bloqueados
6
5
Sustituciones
5
21
Saques de banda
26
57
Pases largos
74
29
Placajes
28
2
Asistencias
1
412
Pases
304
326
Pases exitosos
211
79
Porcentaje de Pases Exitosos
69
4
Tarjetas amarillas
2
7
Disparos a puerta
6
7
Total de Cruces
39
3
Cruces Precisas
8
7
Intercepciones
15
67
Duelo Ganados
67
27
Intentos de regate
26
10
Regates exitosos
8
14
Pases clave
14
4
Grandes Oportunidades Creadas
2
3
Grandes Oportunidades Perdidas
1
37
Porcentaje de regates exitosos
31
32
Pases largos exitosos
30
56
Porcentaje de pases largos exitosos
41
22
Entradas Ganadas
15
Últimos enfrentamientos
DEF 2 – 2 CTR 18/09/2026
CTR 1 – 1 DEF 12/03/2026
DEF 1 – 2 CTR 28/07/2025
CTR 1 – 2 DEF 03/02/2025
DEF 0 – 2 CTR 11/08/2024

¿Jugó César Pérez en Defensa y Justicia?

César Pérez jugó todo el partido en la igualdad de Defensa y Justicia por 2-2 contra Central Córdoba.

Tuvo un buen nivel y recibió tarjeta amarilla en los 90+3′ por su labor de refriega en la mitad de la cancha.

Ahora Pérez se va a la Selección Chilena para los partidos amistosos contra Canadá (26 de septiembre), Estados Unidos (29 del mismo mes) y México (6 de octubre).