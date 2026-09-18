Leandro Fernández anotó un golazo en el empate 2-2 de Defensa y Justicia contra Central Córdoba en Santiago del Estero por la Fecha 10 de la Liga Profesional de Argentina.

El delantero trasandino anotó el 2-0 parcial de su equipo con un excelente zurdazo desde fuera del área que dejó sin opciones al portero Alan Aguerre, sobre todo por la potencia del remate, más que por la ubicación.

¡¡UN BOMBAZO!! Golazo de Leandro Fernández desde afuera del área para anotar el 2-0 de Defensa vs. Central Córdoba.



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Los goles de Central Cordoba vs Defensa y Justicia

Defensa y Justicia tomó ventaja de dos goles gracias a Jeremías Lucco en los 36′ y el tanto de Leandro Fernández en los 53′, lo que parecía encaminar la victoria.

No obstante, la escuadra local emparejó las cifras con los goles de Marco Iacobellis en los 71′ y Leonardo Sequeira en los 90+6′, de penal.

Tras el partido, Leandro Fernández salió enojado con el arbitraje: “Lo que acaba de pasar en esta cancha es una vergüenza”.

"LO QUE ACABA DE PASAR EN ESTA CANCHA ES UNA VERGÜENZA" Leandro Fernández muy enojado tras el arbitaje en el 2-2 de Central Córdoba y Defensa y Justicia.



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Estadísticas de Central Cordoba vs Defensa y Justicia

Liga Profesional de Fútbol – 2026 DÍA DE PARTIDO 10 Defensa y Justicia 2 2 Descanso : 1 0 Tiempo Completo Alfredo Terrera Stadium – Santiago del Estero Central Cordoba SdE Jeremías Lucco 36′

Leandro Fernández 53′ Marco Iacobellis 71′ Leonardo Sequeira 90′ Resumen

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Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 15 ‘ Central Cordoba SdE Tarjeta amarilla : Diego Barrera 90 + 13 ‘ Defensa y Justicia Tarjeta amarilla : Jeremías Lucco 90 + 12 ‘ Defensa y Justicia Sustitución : Agustín Hausch 90 + 6 ‘ Central Cordoba SdE Penalización : Leonardo Sequeira 90 + 4 ‘ Central Cordoba SdE ERA : Leonardo Sequeira 90 + 3 ‘ Defensa y Justicia Tarjeta amarilla : César Pérez 88 ‘ Central Cordoba SdE ERA : Leonardo Marchi 87 ‘ Central Cordoba SdE Tarjeta amarilla : Yuri Casermeiro 80 ‘ Defensa y Justicia Tarjeta amarilla : Nazareno Roselli 79 ‘ Central Cordoba SdE Sustitución : Ezequiel Naya 76 ‘ Defensa y Justicia Sustitución : Nazareno Roselli 75 ‘ Defensa y Justicia Sustitución : Tiziano Perrotta 74 ‘ Defensa y Justicia Tarjeta amarilla : Leandro Fernández 71 ‘ Central Cordoba SdE Gol : Marco Iacobellis 69 ‘ Central Cordoba SdE Sustitución : Lucas Varaldo 69 ‘ Central Cordoba SdE Sustitución : Leonardo Marchi 63 ‘ Defensa y Justicia Sustitución : Maximiliano Porcel 63 ‘ Defensa y Justicia Sustitución : Julián López 53 ‘ Defensa y Justicia Gol : Leandro Fernández 46 ‘ Central Cordoba SdE Sustitución : Yuri Casermeiro 44 ‘ Central Cordoba SdE Sustitución : Leonardo Sequeira 36 ‘ Defensa y Justicia Gol : Jeremías Lucco [ +6 ‘ ] Goal in the penalty shootout! Leonardo Sequeira scores, making it 2-2. [ +6 ‘ ] Shot on goal! Leonardo Sequeira takes a right-footed shot. [ +4 ‘ ] VAR decision reviewed for Leonardo Sequeira. [ +3 ‘ ] Penalty saved! Leonardo Sequeira's attempt is unsuccessful. VAR decision results in a penalty awarded to Leonardo Marchi. VAR decision pending. Goal! Marco Iacobellis scores to make it 1-2, assisted by Leonardo Sequeira. Shot on goal! Marco Iacobellis takes a right-footed shot. Goal! Leandro Miguel Fernandez scores to make it 0-2, assisted by Cesar Ignacio Perez Maldonado. Leandro Miguel Fernandez scores with a left-footed shot. Goal! Jeremias Lucco scores to make it 0-1, assisted by David Barbona. Shot from Jeremias Lucco with his right foot results in a goal. Defensa y Justicia Defensa y Justicia 4-3-3 1 Matías

Borgogno 28 Valentín

Pucheta

Loza 29 Damián

Fernández 21 David

Martínez 3 Fernando

Román 8 César

Pérez 15 Santiago

Sosa 19 David

Barbona 26 Jeremías

Lucco 9 Leandro

Fernández 24 Juan

Gutiérrez Entrenador

0 Julio César Vaccari

Bench

5 Julián López



6 Ezequiel Burdín



7 Tomás Pérez



11 Tiziano Perrotta



16 Ayrton Portillo



17 Agustín Hausch



22 Maximiliano Porcel



27 Domingo Blanco



30 Demián Domínguez



32 Nazareno Roselli



36 Lautaro Amadé



41 Ramiro Gagliardi

Central Cordoba SdE Central Cordoba SdE 4-2-3-1 1 Alan

Aguerre 33 Santiago

Moyano 2 Alejandro

Maciel 6 Facundo

Mansilla 20 Fernando

Martínez 22 Matías

Vera 18 Lucas

González 7 Diego

Barrera 10 Marco

Iacobellis 11 Horacio

Tijanovich 47 Martín

Cuitiño Entrenador

0 Sebastián Enrique Domínguez

Bench

3 Leonardo Marchi



5 Tiago Cravero



9 Lucas Varaldo



17 Yuri Casermeiro



19 Ezequiel Naya



21 Felipe Aguilar



25 Javier Vallejos



28 Leonardo Sequeira



29 Joaquín Flores



30 Federico Ariel Rodriguez Salomon



42 Juan Pablo Pignani



55 Juan Cardozo

1 Esquinas 8 6 Remates fuera de objetivo 5 17 Tiros Totales 17 102 Ataques 124 56 Ataques peligrosos 86 55 % de Posesión de Balón 45 82 Caja fuerte para pelotas 94 0 Penalizaciones 1 9 Disparos Dentro del Área 9 8 Tiros fuera del área 8 3 Fuera de juego 2 2 Objetivos 2 6 Saques de puerta 8 10 Intentos de gol 5 4 Tiros libres 18 19 Faltas 4 4 Salvadas 4 4 Disparos Bloqueados 6 5 Sustituciones 5 21 Saques de banda 26 57 Pases largos 74 29 Placajes 28 2 Asistencias 1 412 Pases 304 326 Pases exitosos 211 79 Porcentaje de Pases Exitosos 69 4 Tarjetas amarillas 2 7 Disparos a puerta 6 7 Total de Cruces 39 3 Cruces Precisas 8 7 Intercepciones 15 67 Duelo Ganados 67 27 Intentos de regate 26 10 Regates exitosos 8 14 Pases clave 14 4 Grandes Oportunidades Creadas 2 3 Grandes Oportunidades Perdidas 1 37 Porcentaje de regates exitosos 31 32 Pases largos exitosos 30 56 Porcentaje de pases largos exitosos 41 22 Entradas Ganadas 15 Últimos enfrentamientos DEF 2 – 2 CTR 18/09/2026 CTR 1 – 1 DEF 12/03/2026 DEF 1 – 2 CTR 28/07/2025 CTR 1 – 2 DEF 03/02/2025 DEF 0 – 2 CTR 11/08/2024

¿Jugó César Pérez en Defensa y Justicia?

César Pérez jugó todo el partido en la igualdad de Defensa y Justicia por 2-2 contra Central Córdoba.

Tuvo un buen nivel y recibió tarjeta amarilla en los 90+3′ por su labor de refriega en la mitad de la cancha.

Ahora Pérez se va a la Selección Chilena para los partidos amistosos contra Canadá (26 de septiembre), Estados Unidos (29 del mismo mes) y México (6 de octubre).