Datos Clave El jugador: Según el periodista Renzo Luvecce, U de Chile consultó por Christian Bravo de Huachipato. Los números: El guardameta ha jugado 25 partidos este año y se ha convertido en una de las piezas clave de los acereros. Nominación: Sus grandes actuaciones hicieron que Nicolás Córdova lo nominara a La Roja para la gira por Norteamérica.

En plena lucha por el Chile 2 para clasificar a la próxima Copa Libertadores, en Universidad de Chile ya miran de reojo la próxima temporada. El 2027 los azules conmemorarán su centenario, por lo que esperan armar un plantel competitivo para conseguir sus objetivos.

El plan de Azul Azul contempla, entre otras cosas, las renovaciones de Charles Aránguiz y Eduardo Vargas. Sin embargo, la dirigencia también habría puesto sus ojos sobre una de las joyas del fútbol chileno e incluso ya habrían consultas directas para avanzar en su fichaje.

¿Cuál es la joya del fútbol chileno que quiere la U de Chile?

El apuntado es el portero Christian Bravo, uno de los grandes proyectos de Huachipato. Su gran temporada 2026 hizo que incluso fuera considerado por Nicolás Córdova para la gira de La Roja por Norteamérica.

Según el periodista Renzo Luvecce en Universidad de Chile existe un interés concreto por el guardameta. “Me indican que los azules consultaron por el portero de 20 años. Veremos si es algo formal, pero interesa y el buen rendimiento del chico lo respalda”, señaló en su cuenta Maestro Pichanguero.

En el Romántico Viajero tendrían decidida la salida de Christopher Toselli a fin de año, por lo que todo indica que saldrán al mercado en búsqueda de un arquero para suplir su partida y pelear el puesto con Gabriel Castellón.

¿Cuáles son los números de Christian Bravo?

Christian Bravo arrancó la temporada 2026 sin ser considerado y posteriormente apareció como suplente. Sin embargo, la lesión de Rodrigo Odriozola provocó que el joven de 20 años asumiera la responsabilidad bajo los tres palos.

Desde entonces ha jugado 2.229 minutos en 25 partidos entre el Campeonato Nacional, la Copa Chile y la Copa de la Liga. En ellos ha concedido un total de 38 goles y ha mantenido su portería en cero en 8 oportunidades.

Su rendimiento hizo que Nicolás Córdova lo nominara a La Roja junto a Lawrence Vigoroux y Brayan Cortés para los amistosos frente a Canadá, Estados Unidos y México por la gira por Norteamérica.

¿Cuándo juega la U de Chile?

En lo deportivo, Universidad de Chile volverá a jugar este jueves 24 de septiembre desde las 20:30 horas cuando visite a Everton de Viña del Mar por la ida de los octavos de final de la Copa Chile.