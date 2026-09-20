Con las fiestas patrias ad portas de terminar, el fútbol afina sus últimos detalles para regresar con todo nuestro país, con las llaves de octavos de final de la Copa Chile 2026, el cual cuenta con un atractivo duelo entre dos equipos que pelean en la parte alta en la división de honor: Universidad de Chile y Everton.

La llave entre el Romántico Viajero y los Ruleteros arranca en Viña del Mar y se cierra en Ñuñoa, con los Azules como locales. El último encuentro entre la serie de universitarios y viñamarinos tiene novedades, ya que durante esta jornada el medio Emisora Bullanguera reveló el aforo correspondiente al duelo, donde destaca la inclusión de hinchada visitante.

El aforo de la U vs Everton en Copa Chile

Universidad de Chile tendrá que recibir el domingo 27 de septiembre a Everton por el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Chile 2026, y ya cuenta con el aforo para el compromiso que se disputará en el Estadio Nacional. Según información del medio citado, la U contará con un aforo de 35.000 espectadores, donde el 5% de aquellas entradas serán destinadas a hinchas de los Ruleteros.

En caso de que la información sea confirmada por el club laico, el Romántico Viajero podrá contar con 33.250 entradas a su disposición para la hinchada local, mientras que el resto, que son 1.750 localidades, serán designadas para la afición de la escuadra viñamarina.

¿Cuándo juega la U por Copa Chile?

Universidad de Chile debe arrancar los octavos de final de la Copa Chile 2026 en calidad de visitante, cuando enfrente de forastero a Everton de Viña del Mar. El choque de ida entre Ruleteros y el Romántico Viajero se disputará el próximo jueves 24 de septiembre a partir de las 20:30 horas en el Estadio Sausalito.

Posterior al duelo en la Quinta Región, está pactado el duelo de vuelta en el Estadio Nacional. El duelo de vuelta fue calendarizado para el domingo 27 de septiembre desde las 17:30 horas en el “Coloso” de Ñuñoa.

Cabe destacar que el vencedor de la llave entre Universidad de Chile y Everton deberá enfrentar en los cuartos de final de la Copa Chile 2026 al ganador de la serie entre Deportes Iquique y Deportes Antofagasta.